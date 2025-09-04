Vì sao Arsenal không bán được cầu thủ giá cao?

AnhChi ra 325 triệu USD hè 2025, nhưng Arsenal vẫn loay hoay trong việc bán cầu thủ, tụt lại xa so với các đối thủ như Chelsea, Liverpool hay Man City.

Alex Oxlade-Chamberlain chuyển từ Arsenal sang Liverpool hè 2017. Ảnh: Liverpool FC

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Arsenal đang sở hữu đội hình trị giá 1,482 tỷ USD - đắt thứ hai thế giới. Nhưng điều nghịch lý là kỷ lục bán cầu thủ của họ vẫn dừng ở mùa hè 2017, khi Alex Oxlade-Chamberlain sang Liverpool với giá 51 triệu USD.

Trong ba mùa gần nhất, Arsenal chỉ thu về 198,3 triệu USD từ bán cầu thủ - thua các đối thủ như Chelsea (946 triệu), Liverpool (435 triệu) hay Man City (520 triệu).

Hè 2025, Arsenal chi hơn 300 triệu USD để mua bảy tân binh, là Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres, bên cạnh việc mượn Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen kèm điều khoản mua đứt 58,5 triệu USD.

Nhưng tổng tiền thu về từ bán cầu thủ của họ chỉ là 11,05 triệu USD - kém xa Chelsea (392 triệu), Liverpool (295 triệu) và Man City (130 triệu).

Ngày cuối phiên chợ hè, Arsenal đẩy 5 cầu thủ rời đi với tổng cộng 334 trận Ngoại hạng Anh và 110 lần khoác áo tuyển quốc gia, nhưng chỉ thu về 3,38 triệu USD từ thương vụ Albert Sambi Lokonga sang Hamburg. Còn Fabio Vieira, Reiss Nelson, Jakub Kiwior và Oleksandr Zinchenko đều đi theo dạng mượn. Trong đó, chỉ Kiwior có điều khoản mua đứt trị giá 30,55 triệu USD với Porto. Những cầu thủ còn lại đều bị đánh giá là đã "rớt giá", không bán được khi còn ở thời điểm cao nhất.

Jakub Kiwior ký hợp đồng với Porto ngày 1/9. Ảnh: FC Porto

Một giám đốc CLB đối thủ nhận xét Arsenal là "nạn nhân của chính mình", khi chi quá tay rồi để cầu thủ đi tự do hoặc bán lỗ. Nicolas Pepe là điển hình. Anh lập kỷ lục của CLB với giá 87 triệu USD vào năm 2019, nhưng rời đi miễn phí sau đó bốn năm. Zinchenko được mua với tổng phí 38,5 triệu USD và hợp đồng sắp hết hạn. Những cái tên như Nelson, Lokonga, Thomas Partey, Ainsley Maitland-Niles hay cựu đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang đều có thể bán sớm với giá cao hơn.

Một số đại diện cầu thủ cho rằng Arsenal không biết tận dụng các giải đấu Cup như Cup FA hay Cup Liên đoàn để "quảng bá" những người thừa. Trong khi Chelsea xoay tua ở Conference League để nhiều cầu thủ được ra sân, Arsenal thường tung trụ cột như Bukayo Saka hay Kai Havertz ở Cup Liên đoàn. Hệ quả, những cái tên cần bán như Vieira hay Lokonga phải dựa vào màn trình diễn ở CLB cho mượn, khó tạo sức hút.

Các môi giới cũng chỉ ra rằng Arsenal thường tỏ ra quá sốt sắng trong việc đẩy đi cầu thủ thừa. Điều này khiến các đối tác biết Arsenal ở thế yếu, sẵn sàng đưa ra lời đề nghị muộn với giá thấp để ép giá.

Trái lại, Liverpool, Chelsea hay Man City có thể bán cầu thủ dự bị với giá cao bởi họ thường là tuyển thủ quốc gia. Ví dụ, Darwin Nunez được Liverpool bán với giá 61,5 triệu USD vì đang là tiền đạo số một của Uruguay. Với Arsenal, ngoài Zinchenko, ít cầu thủ dự bị nào được đánh giá có đẳng cấp quốc tế, dẫn đến khó bán.

Darwin Nunez ăn mừng trong trận giao hữu Al Hilal thắng Waldhof Mannheim ngày 14/8. Ảnh: Goal

Chelsea thành công nhờ mua nhiều cầu thủ trẻ rồi bán khi họ còn tiềm năng tăng giá. Hè này, chủ sân Stamford Bridge bán hoặc cho mượn 23 cầu thủ, trong đó chỉ sáu người từ 25 tuổi trở lên, nhưng vẫn thu về 118,3 triệu USD.

Man City hưởng lợi từ mạng lưới City Football Group với 13 CLB toàn cầu, sẵn sàng làm "bệ phóng" cho cầu thủ rồi bán lại với giá cao. Liverpool thì nổi tiếng với khả năng ép giá tối đa khi bán, như trường hợp đẩy Jarell Quansah sang Leverkusen với giá gần 50 triệu USD hay Caoimhin Kelleher với tổng phí gần 25 triệu USD sang Brentford, tức thu về hơn 70 triệu USD từ hai cầu thủ dự bị.

HLV Mikel Arteta (trái) và Giám đốc thể thao Andrea Berta (phải) trong ngày Arsenal ký hợp đồng với Noni Madueke. Ảnh: Arsenal FC

Andrea Berta - tân Giám đốc thể thao Arsenal, xuất thân từ ngành ngân hàng - được kỳ vọng khắc phục điểm yếu cố hữu này. Ông được cho là sẽ tránh để hợp đồng rơi vào năm cuối như Edu trước đây, đồng thời học theo Chelsea trong việc bán cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo. Hè 2024, Arsenal đã bán Emile Smith Rowe với 35,1 triệu USD cho Fulham và Eddie Nketiah với 32,5 triệu USD cho Crystal Palace - đem lại 100% lợi nhuận theo quy định lợi nhuận và bền vững Ngoại hạng Anh (PSR).

Nhờ nền tảng tiết kiệm của cựu HLV Arsene Wenger , Arsenal hiện không chịu áp lực lớn từ PSR. Mùa trước, quỹ lương của "Pháo thủ" là 241 triệu USD, chỉ sau Man City (317 triệu), Chelsea (255 triệu) và Man Utd (252 triệu). Theo chuyên gia tài chính Kieran Maguire, Arsenal có thể chi tiêu thêm 195 triệu USD mà vẫn không lo vi phạm PSR (mức lỗ tối đa 136,5 triệu USD trong 3 năm).

Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal dần trở lại là ứng viên vô địch. Ba mùa gần nhất, họ về nhì Ngoại hạng Anh, vào tứ kết Champions League. Tuy nhiên, để đi được bước cuối cùng đến ngôi vua, Arsenal cần biết cách bán cầu thủ thông minh. Một nguồn tin nội bộ của họ thừa nhận với tờ Daily Mail rằng: "Chúng tôi đã đi đúng hướng, nhưng chìa khóa để trở thành nhà vô địch là học cách vận hành chiều ra hiệu quả như Chelsea".

Hồng Duy tổng hợp