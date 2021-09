'Vì một Việt Nam tất thắng' công bố giải thưởng tuần 2

5 tác giả nhí với những tác phẩm dự thi ấn tượng, kể câu chuyện xúc động tuần này đã dành giải thưởng một triệu đồng mỗi em.

Khi biết tới cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng", em Trương Văn An, 6 tuổi, ở Nghệ An, rất hăng hái tham gia. Được tặng bộ họa phẩm, An liền lúc vẽ 2 bức tranh với mong ước chung tay ủng hộ, động viên các bác sĩ đang chống dịch. Bức tranh thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, chống lại dịch bệnh, giúp các gia đình được đoàn viên.



Đây cũng là mơ ước lớn nhất của An lúc này, bởi mẹ của em đi làm trong TP HCM, không thể về nhà vì dịch bệnh. Còn bố em lúc tỉnh, lúc mê sau di chứng tai nạn lao động. Cả 4 anh chị em An nương tựa vào người bà đã tuổi cao sức yếu.

Dẫu vậy, cuộc sống không may mắn với An khi đem đến cho em căn bệnh ung thư máu từ quá sớm. Bù lại, chị An rất ngoan, tự lập và khéo tay. Bà em kể, An hiểu chuyện và nghe lời. Ở bệnh viện có tổ chức cuộc thi cắm hoa, em hào hứng tham gia và cũng đạt được giải thưởng.

Bức tranh tiếp theo là của bé Nguyễn Duy Anh, 5 tuổi. Em là một trong các thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Vào cuối tháng 8/2020, Duy mới đi học lớp chồi (lớp mầm non 4 tuổi) được một ngày thì than đau chân trái liên tục và sưng. Em được chuẩn đoán mắc ung thư u nguyên bào thần kinh, đã di căn xương tủy. Gia đình dường như sụp đổ và bản thân Duy Anh cũng bắt đầu chịu những cơn đau kéo dài, phải chuyền máu liên tục.

Được vẽ tranh là niềm vui lớn nhất lúc này của Duy Anh. Ở góc tác phẩm dự thi, em gửi lời động viên đến tất cả mọi người rằng: "Con tên Nguyễn Duy Anh, 5,5 tuổi. Con nằm viện rất lâu rồi, con rất sợ kim, sợ thuốc nên mọi người hãy tự bảo vệ mình, đừng để nằm viện như con nhé. Con cảm ơn".

Mang thông điệp 5K, về phòng chống và đẩy lùi Covid-19 là tác phẩm của Võ Văn Lợi, 10 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Em lớn lên trong gia đình thuộc hộ nghèo có 3 chị em, 2 chị lớn đang đi học. Gia đình 5 người phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của bố, còn mẹ phải ở nhà chăm sóc cho Lợi. Em mắc một loại bệnh về bạch cầu.

Mẹ của Lợi kể, từ khi bệnh, em trầm tính hơn, ít nói ít cười, rất nghe lời mẹ. Mỗi khi hết thuốc, được về nhà, em thích học bài, vẽ tranh. Lợi hay nói với mẹ: "Con chỉ mong hết bệnh, hết dịch, được đi học, được vẽ mà không sợ mệt, sợ đau".



Phí Huyền Chi, tác giả bức tranh vẽ bản đồ Việt Nam với ý nghĩa tất thắng, cùng đẩy lùi dịch bệnh. Em 14 tuổi, là một cô bé rất kiên cường và hiếu học. Đang điều trị bệnh "không xương chày" nhưng Chi vẫn muốn tự học và ko muốn học lại. "Con sợ nghỉ học nhiều không theo được các bạn ở lớp", Chi nói.



Năm học vừa rồi Chi vẫn cố gắng làm đủ bài thi dù ko được đến trường nhiều. Em rất ham đọc truyện. Ngày còn khỏe, được cho tiền là Chi lại mua truyện đọc và chỉ thích đi nhà sách để được đọc truyện miễn phí.

Gia đình Chi thuộc diện hộ nghèo. Một mình mẹ phải nuôi 2 chị em Chi, nhưng số phận thiếu may mắn khi cả 2 đều mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ Chi đã nghỉ làm để vào bệnh viện chăm con.



Đào Minh Ánh (phải), cùng em trai học bài. Ảnh: NVCC

Tác phẩm cuối cùng đạt giải thưởng tuần này bức thư cảm ơn của em Đào Minh Ánh, 13 tuổi, ở Bắc Giang. Em không có bố, mẹ tần tảo nuôi hai chị em. Nhưng không may cả hai đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Ánh mắc bệnh ung thư máu một thời gian dài. Khi biết tới cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng", em đã gắng sức tham gia, dù vừa trải qua một đợt truyền hóa chất. Trong thư em gửi lời cảm ơn tới người bác sĩ mà em biết đang chống dịch trong Nam và cũng là người từng chăm sóc, quan tâm, động viên em rất nhiều.



"Lời cảm ơn. Con xin gửi những lời cảm ơn đến các bác sĩ, đội ngũ y bác sĩ ở viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương và nhất là bác sĩ Giang của khoa H6 chúng con. Bác Giang là người rất cẩn thận , chu đáo và rất kĩ lưỡng.

Bác Giang coi chúng con như con của bác, đôi khi người lo cho chúng con nhất chưa chắc là người nhà của con mà người lo nhất đó chính là bác . Bác lúc nào cũng giữ trạng thái bình tĩnh để chúng con ko phải lo lắng về bệnh tình cũng như sức khỏe. Cũng như con đã nói ở trên bác rất kĩ lưỡng, bác phải chắc chắn là bệnh nhân của bác ổn bác mới dám chắc cho về.

Hiện tại bác sĩ Giang đang ở miền Nam và làm tại bệnh viện Ung Bướu (thành phố Thủ Đức) và con mong bác ở trong đó sẽ có sức khỏe để đến lúc về bác có thể cứu thêm hàng ngàn bệnh nhân nhỏ như con. Cảm ơn bác vì 1 năm vừa qua nhờ bác con cũng đã khỏi bệnh cũng nhờ bác mà con được sống.

Con không biết nói gì con chỉ biết nói lời cảm ơn đến bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang điều trị phòng 631 của con người giúp con có cuộc sống mới và đầy ắp những nụ cười."

Thành Dương

