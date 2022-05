'Vì một thế giới ngày mai' - ký ức SEA Games đầu tiên ở Việt Nam

Sau 19 năm, "Vì một thế giới ngày mai" vẫn được khán giả yêu thích, yêu cầu phát trong kỳ SEA Games thứ hai ở Việt Nam.

Dù loạt ca khúc mới ra đời cổ vũ sự kiện thể thao khu vực đang diễn ra, nhiều người hâm mộ vẫn nhớ giai điệu êm đềm của bài hát SEA Games 22, với những ca từ đã in sâu trong tâm trí người nghe: "Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì hạnh phúc nhân loại...".

Vì một thế giới được phát lần đầu trong lễ bế mạc SEA Games 21 ở Malaysia năm 2001, khi Việt Nam nhận lá cờ từ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á để đăng cai kỳ đại hội tiếp theo. Sau khi chương trình phát sóng ở Việt Nam, nhiều đơn vị liên hệ nhạc sĩ Quang Vinh - tác giả ca khúc - xin nhạc, lời. Thời ấy, công nghệ chưa phát triển, nhạc sĩ phải sao đĩa, in hoặc chép tay để phổ biến.

'Vì một thế giới ngày mai' - ca khúc của SEA Games đầu tiên ở Việt Nam Tập thể nghệ sĩ hát "Vì một thế giới ngày mai" tại lễ khai mạc SEA Games 22 tại Hà Nội năm 2003. Video: VTV

Tác giả cho biết viết phần nhạc nhanh, một mạch từ đầu đến cuối. Với phần lời, ông đắn đo cân nhắc thông điệp: Việt Nam yêu hòa bình, mong muốn hợp tác, cùng phát triển với các nước trong khu vực. "Tôi không dám khẳng định bài hát đã thật sự hay, nhưng tôi thấy nhạc phẩm đạt được tính đại chúng: lời đơn giản, dễ hiểu và mọi người có thể hát theo dễ dàng", nhạc sĩ nói.

Lời ca khúc giống như một bài thơ ngắn, gồm tám câu, nói về khao khát gắn kết của cộng đồng ASEAN.

"Nắm tay nhau, cùng bước bên nhau, vì hạnh phúc nhân loại

Nắng phương Đông chiếu sáng SEA Games, Việt Nam hân hoan chào đón

Những con tim náo nức mê say, dành cho niềm tin chiến thắng

Từng ánh mắt trao cho ta hi vọng, con đường chung một ước mơ.

Hãy bên nhau kề vai, ta cùng đi tới tương lai

Nhịp chung bước đường vinh quang, Việt Nam cùng SEA Games

Hãy vững tin ngày mai, ta cùng hòa vang câu ca

Phút giây này còn mãi vang xa, vì một thế giới ngày mai"

Trong quá trình sáng tác, nhạc sĩ chỉnh sửa một số chi tiết trong phần lời. Nhiều bản thu âm, biểu diễn ca khúc có phần hòa giọng của các em nhỏ, đề cao tinh thần trẻ em giống như câu kết: "Vì một thế giới ngày mai".

Mỹ Linh hát 'Vì một thế giới ngày mai' Mỹ Linh hát bản phối mới ca khúc "Vì một thế giới ngày mai", bản phối mới có thêm phần rap của Dr. Peem. Video: VTV

Ngoài phần lời tiếng Việt, ban tổ chức phổ biến bản tiếng Anh do Bùi Nhật Quang viết. "Trước đó, chúng tôi nhờ một số chuyên gia ngôn ngữ đặt lời nhưng chưa truyền đạt trọn vẹn cảm xúc nhạc phẩm. Bản dịch có thể không sát nghĩa lời gốc, nhưng cần thể hiện tinh thần chung", nhạc sĩ Quang Vinh nói.

"Hand in hand, we welcome you, all united here

Eastern sunshines over SEA Games Vietnam has waited so long

Youthful hearts we look for glorious victory

In your eyes, I see great hope

What dreams I share with you

Now's our time to shine the future's in our hands

Come and join us one and all Vietnam and SEA Games

Believe in the future. Let us sing our song

We'll keep this moment in mind

For the World of tomorrow!"

Người đầu tiên thể hiện ca khúc là Linh Dung. Dù không phải tên tuổi nổi tiếng, chất giọng lạ, cách hát hào sảng của chị khi ấy được nhiều khán giả yêu thích. Sau đó, vì lý do cá nhân, Linh Dung không tiếp tục tham gia dự án. Nhiều ca sĩ khác như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Mỹ Tâm... thể hiện nhạc phẩm. Trong lễ bế mạc SEA Games 22, màn song ca giữa Mỹ Linh và ca sĩ Philippines Carlos Orosa là điểm nhấn của sự kiện.

Ca sĩ Mỹ Linh nhớ năm 2002, trước kỳ SEA Games 22 một năm, Vì một thế giới ngày mai được phổ biến ở nhiều cơ quan, trường học. Theo chị, ca khúc ghi dấu ấn một phần nhờ giai điệu đẹp, êm ái, phù hợp sở thích của nhiều người. Còn theo nhạc sĩ Quang Vinh, bài hát ra đời trong bối cảnh lần đầu tiên SEA Games được tổ chức ở Việt Nam, vì thế những cảm xúc đẹp dễ nhân lên, đọng lại trong lòng khán giả.

