Vì một đời rất dài, em tìm bạn đời thành tri kỷ

Chào anh - người mà biết đâu qua quý báo này mình trở thành bạn đời và tri kỷ của em, để sống một đời đơn giản. Các bạn trapboy hay không đủ trưởng thành thì vui lòng bỏ qua nhé. Em 35 tuổi - tuổi Canh Ngọ - thường được nói là tình duyên lận đận mà đúng với em. Giờ em là một người mẹ mạnh mẽ bên một cậu con trai đáng yêu. Gia đình em sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không ai dính tệ nạn xấu. Em có trình độ học vấn sau đại học và sẽ còn học lên nữa. Bản thân em thấy mình rất mạnh mẽ, độc lập. Sau hôn nhân dừng lại, hai mẹ con vẫn quyết định tự đứng lên vì em muốn thể hiện rằng bản thân mình sẽ làm được và đến giờ vẫn rất tốt hơn mong đợi.

Em là người hướng nội, hay đa cảm, thích sự gọn gàng sạch sẽ. Ngoại hình khá ổn, đủ để cùng anh chụp hình đẹp hay đi tới điểm du lịch mới. Em thích làm bánh, nghe nhạc và đi dạo nhìn ra biển khi rảnh rỗi (nhưng hiếm khi vì công việc khá bận). Điểm mạnh của em là liên quan công việc: cầu tiến, kỷ luật và quan tâm chăm sóc mọi người. Em sống đơn giản lắm, nên cũng mong anh sống giản dị, cầu tiến, đủ trưởng thành để biết cuộc sống điều gì là quan trọng. Tuổi của anh đừng chênh lệch với em quá nhé, hơn (hoặc thua) khoảng vài tuổi thôi để dễ nói chuyện.

Hy vọng anh sống có tâm, tử tế, có công việc tốt, không ngừng phấn đấu vì em mong anh hơn em cái đầu cả về hai nghĩa đen lẫn bóng. Tất nhiên, anh không có mối quan hệ tình cảm nào mờ ám, không dính tệ nạn. Do vậy nếu anh từng lập gia đình, hy vọng lý do ly dị không phải vì anh. Anh có sức khỏe và ý thức giữ sức khỏe tốt nhé (hút thuốc lá hay lối sống cẩu thả không được nha). Vì sức khỏe là điều quý giá nhất của mỗi người, biết yêu bản thân mới có thể yêu người khác mà. Nhưng cũng yên tâm vì đã có em làm quân sư rồi.



Vì một đời khá dài phải không, em hy vọng sẽ có người cùng em xây dựng mái ấm gia đình, sống đơn giản, thấy bình an, nơi có sự yêu thương, thấu hiểu. Không ai tự nhiên hợp nhau cả, chỉ là biết hạ cái tôi để hiểu nhau hơn, cùng phấn đấu và thấy thương nhau hơn mỗi ngày. Qua bài viết thì không thể nói hết được, em học Tự nhiên nên văn vở dở lắm. Hy vọng lần này em đúng.

