Vi khuẩn theo kim xăm mình tấn công van tim chàng trai

Sau xăm hình, thanh niên 26 tuổi mắc viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn - một bệnh lý nguy hiểm ở tim, phải phẫu thuật thay van tim.

Hai tuần sau khi xăm hình, bệnh nhân sốt cao liên tục 41-42 độ C, nghĩ bị cúm nhưng uống thuốc hạ sốt không giảm, vào Bệnh viện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, chuyển tiếp đến Bệnh viện Tim Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn - còn gọi là bệnh Osler, nguyên nhân được xác định do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trong quá trình xăm hình.

Ngày 20/12, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 10-12 bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh Osler liên quan việc xăm hình. Đây là căn bệnh do vi khuẩn tấn công vào van tim gây tổn thương nghiêm trọng, có thể để lại hậu quả lâu dài nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thường kéo dài nhiều tuần và kháng sinh liều cao, nguy cơ tái phát lớn. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân buộc phải sửa hoặc phẫu thuật thay van tim.

Với bệnh nhân này, hình xăm có diện tích lớn, nhiều mũi kim xuyên qua da đã tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu, sau đó lan tới các cơ quan trong cơ thể và tấn công van tim. Sau hai ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hết sốt nhưng phải tiếp tục điều trị kháng sinh ít nhất 4 tuần trước khi phẫu thuật thay van tim.

Bác sĩ cảnh báo xăm hình tại những cơ sở không đảm bảo điều kiện vô khuẩn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là nhiễm trùng máu. Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xăm hình, đồng thời lựa chọn các cơ sở uy tín, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vô khuẩn nhằm hạn chế rủi ro.

Lê Nga