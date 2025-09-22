Vì đôi giày, bạn gái có ý định chia tay tôi

Bạn gái thấy đôi giày đẹp, có ý định đòi mua, tôi nói về việc em còn bao nhiêu đôi chưa đi, em giận, bỏ về, nhắn tin chia tay.

Tôi 25 tuổi, có công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, có lẽ đó không phải là mức thu nhập cao nhưng tôi nghĩ cũng tương đối ổn. Tuy nhiên, có một vấn đề hơi nhạy cảm làm tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, là tình phí. Người yêu tôi đang là sinh viên, hầu hết các buổi đi chơi, ăn uống tôi đều là người trả tiền (về phần này tôi không nghĩ ngợi gì vì mình đã đi làm, còn bạn gái vẫn đi học).

Bạn gái tôi có sở thích shopping, mua nhiều quần áo, giầy dép, mỹ phẩm các loại, tôi thấy có nhiều đồ em mua rồi hầu như không bao giờ sử dụng. Tất nhiên, tôi thỉnh thoảng cũng tặng người yêu một số đồ theo nhu cầu của em nhưng thời gian vừa rồi, ngân sách của tôi tương đối eo hẹp, do phải chi trả nhiều khoản tiền như đi đám cưới, học phí (tôi đang học thêm ngoại ngữ).

Gần đây nhất, khi đang đi chơi, bạn gái thấy có đôi giày đẹp, có ý định đòi tôi mua. Tôi nói về việc em còn bao nhiêu đôi chưa đi (có lẽ là không tế nhị) nên bạn gái giận, bỏ về luôn, sau đó nhắn tin chia tay. Tôi phải làm sao vì thực sự yêu em, yêu nhau được hai năm rồi. Có phải vì bạn gái chưa đi làm nên mới suy nghĩ trẻ con như vậy không? Tôi nghĩ nếu không giải quyết được vấn đề này khó có thể làm tình yêu bền vững được.

Ngọc Quân