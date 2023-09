Vì anh, em sẵn sàng rời Hà Nội

Em đã sẵn sàng đón nhận người bạn đời của mình, cùng chia sẻ hạnh phúc, buồn vui và đồng hành trong hành trình cuộc đời phía trước.

Hà Nội tắc đường quá nên chắc duyên của em cũng đang bị kẹt theo những làn xe. Duyên mãi chưa thấy tới nên hôm nay em quyết chủ động đi tìm duyên cho mình.

Anh thương mến, Hà Nội đang thu anh ạ, thời tiết thu thật đẹp, em lại thấy có chút xao xuyến trong lòng. Em thích cả mùa thu và mùa đông nơi đây vì chúng luôn mang lại cho em những cảm xúc thật đỗi đặc biệt. Nhân một ngày đẹp trời của mùa mình thích, em mạnh dạn viết bài lên đây tìm anh. Em biết điều này không thực sự dễ dàng nhưng sẽ cố gắng và không bao giờ từ bỏ.

Em tuổi Giáp Tuất (1994). Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, quay đi ngoảnh lại, em đã đi qua những năm tháng 2x tuổi trẻ. Em thấy rằng mình của tuổi này không còn được trẻ trung, tinh nghịch như em hồi tuổi đôi mươi. Em tuổi này dịu dàng và chín chắn hơn, nhưng không thiếu đi sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực. Em đã sẵn sàng đón nhận người bạn đời của mình, cùng chia sẻ hạnh phúc, buồn vui và đồng hành trong hành trình cuộc đời phía trước.



Em chia sẻ thêm đôi điều về bản thân để anh có thể hiểu hơn về em nhé. Vì bài viết khá dài nên em chia ra những mục riêng để anh dễ dàng hình dung hơn.

Quê quán và ngoại hình:

Em quê xứ Nghệ, độc thân, chưa từng kết hôn, chưa có con và không theo đạo. Thực ra em thấy có nhiều bạn nam khá e ngại khi lấy vợ xa, vì vậy em muốn đề cập trước điều này để tránh trường hợp anh đọc hết bài mới nhận ra chúng mình không hợp.

Em cao 1m56, nặng 46 kg, dáng người nhỏ nhắn và cân đối, tóc đen thẳng tự nhiên, đang niềng răng (dự kiến tháo niềng vào mùa hè năm tới). Em không xuề xòa trong việc ăn mặc, có ăn diện đúng dịp và đúng khả năng của bản thân nhưng em tự nhận thấy mình không thuộc top xinh đẹp và nổi bật.

Học vấn và công việc:

Em tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, làm văn phòng cho một công ty nước ngoài tại Hà Nội và dạy tiếng Anh part-time. Em có thu nhập đủ để lo cho bản thân, hiện tại giúp đỡ bố mẹ một phần và đóng góp cùng anh sau này khi xây dựng gia đình nhỏ.

Em có mục tiêu mở một trung tâm tiếng Anh nho nhỏ cho riêng mình trong 1-2 năm nữa. Trong tương lai khi đủ điều kiện, em muốn mở một thư viện nhỏ miễn phí đầy các loại sách, để mọi người có thể đủng đỉnh, rủng rỉnh đến đọc. Sau khi kết hôn, em sẽ điều chỉnh giảm bớt công việc để có thời gian chăm lo cho gia đình nhiều hơn nhưng không thực sự muốn ở nhà nội trợ toàn thời gian, ngay cả khi anh có đủ thu nhập tốt để lo cho cả gia đình.

Tính cách:

Em là chị cả và xa nhà khá sớm nên có tính tự lập, biết chăm sóc bản thân, quản lý tài chính và quán xuyến việc nhà. Em tự nhận thấy mình không phải cô gái tiểu thư đài các hay bánh bèo. Tính cách em có phần mạnh mẽ và cũng dịu dàng, ôn nhu. Em thấy rằng phụ nữ có xông pha mạnh mẽ ngoài xã hội thế nào đi nữa, khi về nhà họ vẫn cần sự chở che và yêu thương của người bạn đời.

Em được nhiều người nhận xét là cô gái hiền lành. Em thấy mình hiền lành đúng mức thôi nhưng tin mình sống chân thành, tử tế. Em có chính kiến của riêng mình, không chèn ép ai và cũng không để ai chèn ép mình quá đáng. Em cũng là cô gái dễ bị cảm động với những điều yêu thương bé nhỏ.

Sở thích:

Em thường dành thời gian chạy bộ và tập yoga để rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng. Em có nghe nhạc hiện đại nhưng thích nghe âm nhạc kiểu cũ nhiều hơn, đặc biệt thích nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Phú Quang và Thanh Tùng. Em đọc qua nhiều thể loại sách nhưng vẫn thích nhất là sách văn học, đặc biệt những tác phẩm rất nhẹ nhàng và đời thường như: "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long, "Nắng trong vườn" của Thạch Lam hay "Mùa lạc" của Nguyễn Khải. Em thích thiên nhiên hơn những nơi ồn ào, náo nhiệt và đặc biệt thích núi rừng, sông, hồ hay những bãi biển hoang sơ. Em còn thích hoa, nếu có dịp anh tặng em một bó hoa nha, điều đó sẽ làm em rất vui.

Nữ công gia chánh:

Em thường dành thời gian dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và là quần áo. Tính em thích sự ngăn nắp và sạch sẽ. Em nấu ăn không phải quá tệ nhưng chưa đến mức giỏi, chỉ nấu cho gia đình nhỏ thôi và chưa tự tin khi nấu cỗ và nấu tiệc. Em không có năng khiếu, cũng không có ý định dành thời gian để học thêm về thêu thùa, đan lát.

Quan điểm về cuộc sống:

Trong một cuốn sách em thích, có một câu em rất tâm đắc "Never seek the wind in the field". Câu này nghĩa là đừng bao giờ chạy tìm gió ngoài cánh đồng, thật vô ích khi cố tìm kiếm những điều đã mất. Vì thế những điều đã qua, em gác lại, luôn trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai.

Quan điểm hôn nhân và gia đình:

Có ba điều rất quan trọng đối với em là chung thủy, tôn trọng và chia sẻ:

- Chung thủy: Khi đã chính thức bước vào mối quan hệ, chỉ một người bạn đời và không có người thứ ba, không đứng núi này trông núi nọ. Em thấy sự chung thủy còn thể hiện ở việc sống có đạo đức và vượt qua được cám dỗ. Nếu cảm thấy không thể đi cùng nhau nữa, hãy đàng hoàng chấm dứt mối quan hệ cũ trước khi bước vào mối quan hệ mới. Với em, ngoại tình là điều tối kỵ. Nếu em biết được anh có người khác, em sẽ chủ động rời đi.

- Tôn trọng: chúng mình dành sự tôn trọng lẫn nhau và gia đình của nhau.

- Chia sẻ: Em quan niệm rằng chồng là bạn đời, tri kỷ và cùng chia sẻ mọi thứ với nhau. Ngoài những chia sẻ về tài chính, hạnh phúc, vui buồn trong cuộc sống, em mong mình cùng nhau quán xuyến nhà cửa, chăm sóc, giáo dục con cái. Cuộc sống bận rộn là thế, mong chúng mình có thể dành thời gian tận hưởng khoảng thời gian riêng của cả hai bằng những buổi hàn thuyên tâm sự hay những chuyến du lịch xa gần.

Hôn nhân cũng cần sự nỗ lực từ hai phía và đồng lòng vun vén. Nếu chúng mình có khác biệt, mong mỗi người giảm cái tôi đi một chút, cùng lắng nghe và nhường nhịn nhau. Trên hành trình sắp tới, mong chúng mình luôn hướng về gia đình. Em sẽ làm hậu phương vững chắc và đồng hành trong những bước tiến sự nghiệp của anh, nhưng mong anh đừng mải mê sự nghiệp quá mà quên mất người phụ nữ của mình và gia đình. Vì em thấy sự hờ hững và vô tâm trong một mối quan hệ sẽ khiến mình chán nản, mệt mỏi và dần trở nên xa cách.

Quan điểm về con cái:

Em vẫn tin rằng con cái là duyên trời cho. Em không quan trọng trai hay gái và không có ý định sinh đông con. Em không quan niệm sinh con cái để sau này về già có nơi nương tựa. Khi có con, em luôn mong muốn có điều kiện tốt nhất để con phát triển về mặt tinh thần, thể chất. Em sẽ xem con như người bạn, lắng nghe, đồng hành cùng con lớn lên và không quá nuông chiều con. Vì em thấy nếu mình nuông chiều con quá mức và không đúng cách, chúng thường sẽ trở thành những đứa trẻ quá dựa dẫm và sống vô ơn.

Mong muốn trong tương lai:

Trong tương lai, khi ổn định về mặt tài chính và không còn vướng bận con cái, em muốn sống ở nơi yên bình và gần thiên nhiên nhiều hơn. Nhiều người cũng nói em khá mơ mộng, nhưng em thích có một khu vườn nhỏ để trồng nhiều cây ăn quả, rau, hoa, và một khu bếp có view nhìn ra vườn. Ở lối đi từ cổng vào sân nhà, em sẽ trồng hai hàng hoa hồng thật xinh xắn.

Về anh:

Em có ấn tượng với người đàn ông bản lĩnh, điềm đạm, có lập trường, cầu tiến sự nghiệp và trân trọng gia đình. Em thích người thiên về hành động nhiều hơn lời nói. Em không phải tiêu xài quá hoang phí nhưng khá e ngại nếu anh quá tính toán, quá chi li về vật chất và tiền bạc. Nếu anh vũ phu, côn đồ, có thói trăng hoa và vướng vào các tệ nạn xã hội, chúng mình không hợp.

Em không phân biệt quê quán, nơi anh đang làm việc hay tôn giáo nên bức thư này em phủ sóng trên diện rộng. Em cũng mong chỗ anh có sóng khỏe để còn bắt sóng của em (cười). Thực sự em chỉ sợ lòng người xa cách chứ không ngại lấy chồng xa, cũng không ngại phải thay đổi môi trường sống và nơi làm việc. Nếu anh không làm ở Hà Nội, em sẵn sàng rời Hà Nội tới nơi anh để lập gia đình nhỏ, miễn sao anh thương em chân thành và em có cảm giác an tâm khi phải chuyển đến một nơi mới. Anh là đàn ông đích thực, đang độc thân, sẵn sàng tiến tới hôn nhân (em mong muốn được mặc áo cô dâu vào cuối năm sau). Anh nhỏ hơn em không quá hai tuổi và lớn hơn không quá tám tuổi nhé.

Nhiều người bảo em kén cá chọn canh quá nên giờ này vẫn chưa lập gia đình. Với em, em chỉ kết hôn khi lòng mình thực sự sẵn sàng và tìm được người mình muốn gắn bó. Đến tuổi này, em chỉ muốn có một tình yêu bình dị, bền vững và kết hôn một lần là đủ.

Anh à, rồi chúng mình sẽ tìm thấy nhau thôi. Nhà là nơi bão dừng sau cách cửa. Sau những hạnh phúc hay bộn bề lo toan của cuộc sống, chúng mình sẽ về nhà và nơi đó luôn có những người yêu thương đang chờ.

Hy vọng sự chân thành của em gửi gắm vào bài này sẽ chạm được tới anh phần nào đó và anh sẽ gửi thư cho em. Trong bức thư đầu anh gửi em, mong anh chia sẻ thêm về cuộc sống, những mong muốn và dự định của anh nhé.

Chúc anh đọc được thư em và đủ kiên nhẫn để đọc hết vì em thấy bài của mình quá dài. Mến mong chờ thư anh.

