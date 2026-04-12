VFF: Trọng tài sai khi không thổi 11m cho Xuân Son

Ninh BìnhBan trọng tài VFF xác định Nguyễn Trung Kiên đã sai khi không cho Nam Định hưởng phạt đền trong trận thua HAGL 1-2 ở vòng 18 V-League 2025-2026.

Phút 76, trận đấu trên sân Thiên Trường tối 11/4, Caio Cesar tạt từ cánh phải vào vòng cấm. Trong nỗ lực bật nhảy, Xuân Son bị Đinh Quang Kiệt tác động dẫn đến đánh đầu hụt. Nguyễn Văn Vĩ kiểm soát bóng nhưng không thắng được thủ môn Trần Trung Kiên với cú sút từ cự ly gần.

Xuân Son giang tay đòi phạt đền. Video quay chậm cho thấy trung vệ HAGL đã choàng tay níu vai Xuân Son. Sau đó, trọng tài Nguyễn Trung Kiên tham khảo VAR rồi trực tiếp xem lại video. Đến phút 80, khi trở lại sân, ông quyết định không có phạt đền cho Nam Định.

Xuân Son đòi 11m bất thành trong trận thua HAGL Tình huống Nguyễn Xuân Son (áo trắng) bị Đinh Quang Kiệt phạm lỗi trong vòng cấm ở trận Nam Định thua HAGL 1-2 thuộc vòng 18 V-League 2025-2026.

Xuân Son đang cầm bóng ở vòng cấm HAGL ngỡ ngàng trước quyết định của trọng tài. "Ông ấy không muốn xem lại tình huống. Nó rất dễ để nhận định khi xem video ở chế độ tua chậm", tiền đạo sinh năm 1997 nói sau trận. Bên cạnh đó, HLV Vũ Hồng Việt, Giám đốc điều hành và Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định cũng thể hiện sự bất bình.

Hai phút sau khi Nam Định mất 11m, HAGL ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 nhờ công Lương Thanh Ngọc Lâm từ sai lầm của thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Trước đó, Junior Batista mở tỷ số cho HAGL ở phút bù thứ hai hiệp một, còn Lý Công Hoàng Anh gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 72.

Theo nguồn tin của VnExpress, Ban trọng tài LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã xem lại tình huống và đánh giá ông Nguyễn Trung Kiên đã sai khi không thổi 11m. Do tình huống làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, trọng tài sinh năm 1981 đối mặt hình thức kỷ luật "tạm dừng phân công làm nhiệm vụ, tùy theo mức độ sai phạm".

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên (thứ hai từ trái sang) bắt chính trận HAGL thắng Ninh Bình 2-1 ở vòng 13 V-League 2025-2026 trên sân Ninh Bình ngày 7/2/2026. Ảnh: VPF

LĐBĐ thế giới FIFA quy định các án phạt cho trọng tài không được công khai. Tổ trọng tài trận này còn có trợ lý biên Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Trung Thiện, cùng trọng tài thứ tư Võ Hoài Thương. Phòng VAR có trọng tài Đỗ Anh Đức và Nghiêm Bá Trí.

Ở V-League 2025-2026, trọng tài Kiên bắt chính 7 trận, rút ra 21 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Trước vòng 18, ông bắt hai trận có Nam Định lần lượt thắng Hải Phòng 2-1 (vòng 1) và PVF-CAND 1-0 (15), hai trận có HAGL lần lượt thua Hải Phòng 0-3 (7) và thắng Ninh Bình 2-1 (13).

Trận thua này khiến Nam Định bị ngắt mạch thắng 4 trận. Đây cũng là lần đầu HAGL thắng trên sân Thiên Trường của Nam Định, kể từ V-League 2010, cũng với tỷ số 2-1.

Kết quả này khiến Nam Định lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 6 của Công an TP HCM – vừa thua Hải Phòng 0-3. Trong khi đó, HAGL vươn lên thứ 11 với 18 điểm, hơn đội cuối bảng PVF-CAND 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.

Hiếu Lương