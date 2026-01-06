VFF phạt thêm 5 cầu thủ vì ‘thi đấu không đúng khả năng’

Hà NộiLĐBĐ Việt Nam (VFF) cấm thi đấu năm cầu thủ đội Trung tâm bóng đá Đào Hà do thi đấu không đúng khả năng tại vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026.

Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm, Lê Minh Khôi bị cấm thi đấu 5 trận kế tiếp và nộp phạt 2,5 triệu đồng. VFF xác định nhóm cầu thủ "thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF".

Đào Hà nằm ở bảng A thi đấu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel, cùng Thể Công Viettel I, PVF, Công an Hà Nội, Ninh Bình và Hoài Đức. Sau chín lượt trận, đội thắng một, thua tám và đang xếp cuối với hiệu số bàn thắng thua -36. Ở trận gần nhất hôm 3/1, Đào Hà để thua PVF 1-10 và cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến án phạt cho 5 cầu thủ.

Trung tâm bóng đá Đào Hà (áo xanh) thua PVF 1-10 ở lượt chín bảng A vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel ở Hà Nội ngày 3/1/2026. Ảnh: PVF

Vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026 gồm 27 CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện và trường năng khiếu. 27 đội chia làm 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp thứ bậc. Năm đội đứng nhất, năm đội đứng nhì, và đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 14/12/2025 đến 6/1/2026. Vòng chung kết từ ngày 14/1 đến 27/1/2026. Từ đầu vòng loại, 13 cầu thủ đã bị VFF cấm từ 5 trận đến hết giải, do thi đấu không đúng khả năng.

Ngày 26/12/2025, năm cầu thủ đội Bê Tông 26 bị xử phạt, trong đó Trần Duy Quang và Trương Phú Quý bị đình chỉ thi đấu hết giải và phải nộp phạt 3,75 triệu đồng. Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận bị đình chỉ 5 trận và nộp phạt 2,5 triệu đồng.

Đến ngày 31/12/2025, năm cầu thủ Hoài Đức là Thái Bá Bảo Hoàng, Dương Thanh Phú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương và Nguyễn Đại Huệ bị cấm thi đấu đến hết giải và nộp phạt 3,75 triệu đồng. Ba cầu thủ chung án kỷ luật ở các đội khác là Đoàn Quốc Huy, Vũ Tuấn Anh của Luxury Hạ Long và Đào Minh Trí thuộc Trung tâm bóng đá Đào Hà.

Theo VFF, các trường hợp tại giải lần này thường là thi đấu thiếu tích cực, buông xuôi khi đội nhà thủng lưới nhiều dẫn đến các trận đấu có cách biệt lớn. Để phòng ngừa tiêu cực ở các giải trẻ hoặc hạng thấp, VFF thường gặp gỡ các đội và cầu thủ để trao đổi phòng ngừa tiêu cực. Liên đoàn cũng gửi công văn ở một số giai đoạn nước rút đề nghị các đội thi đấu hết mình. Tuy nhiên, tiêu cực vẫn tồn tại.

Cũng tại vòng loại U19 mùa này, VFF đã cấm 6 trận và phạt 7,5 triệu đồng với HLV Đinh Văn Dũng của Hà Tĩnh, do hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với trọng tài trong trận gặp SLNA hôm 27/12/2025. Trợ lý HLV Nguyễn Anh Cường của Hà Tĩnh bị cấm hai trận và phạt 1,25 triệu đồng.

Bảng thứ bậc vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026 sau lượt trận ngày 3/1/2026. Ảnh: VFF

Hiếu Lương