VFF phạt 5 cầu thủ vì 'thi đấu không đúng khả năng'

LĐBĐ Việt Nam cấm thi đấu năm cầu thủ đội Bê Tông 26, trong đó hai người bị cấm hết giải, do thi đấu không đúng khả năng tại vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026.

Ban kỷ luật VFF công bố án phạt vào tối 26/12. Theo đó, Trần Duy Quang và Trương Phú Quý bị đình chỉ thi đấu hết giải và phải nộp phạt 3,75 triệu đồng. Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận bị đình chỉ 5 trận và nộp phạt 2,5 triệu đồng.

Những cầu thủ này bị xác định "thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2025-2026, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF". Các trận đấu được xem xét gồm Bê Tông 26 thua HAGL 0-2, Hà Tĩnh 0-3, SLNA 0-6 và Huế 1-5 ở bảng C vòng loại diễn ra tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng ở Gia Lai từ hôm 14/12.

CLB PVF (áo đỏ) thắng Trung tâm bóng đá Đào Hà 7-0 ở lượt bốn bảng A vòng loại U19 Quốc gia 2025-2026, trên sân bóng Trung tâm Thể thao Viettel, Hà Nội ngày 23/12/2025. Ảnh: VFF

VFF đánh giá đây là một động thái cần thiết và đúng đắn, thể hiện quyết tâm của Liên đoàn trong việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch, công bằng và sự phát triển lành mạnh của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Vòng loại U19 Quốc gia mùa này gồm 27 CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện và trường năng khiếu. 27 đội chia làm 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp thứ bậc. Năm đội đứng nhất, năm đội đứng nhì, và đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 14/12/2025 đến 6/1/2026. Vòng chung kết từ ngày 14/1 đến 27/1/2026.

Ở các giải trẻ hoặc hạng thấp, VFF thường gặp gỡ các đội và cầu thủ để trao đổi phòng ngừa tiêu cực. Liên đoàn cũng gửi công văn ở một số giai đoạn nước rút đề nghị các đội thi đấu hết mình. Tuy nhiên, tiêu cực vẫn tồn tại.

Vào tháng 2, Ban kỷ luật VFF từng phạt bốn CLB và bốn HLV vì thi đấu không đúng khả năng tại vòng loại U19 Quốc gia 2024-2025. Bốn đội bị phạt cảnh cáo là Sóc Trăng, Luxury Hạ Long, Tây Nguyên Gia Lai và Trung tâm bóng đá Đào Hà thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Tùng (Luxury Hạ Long), Nguyễn Minh Hải (Tây Nguyên Gia Lai) và Đào Việt Hà (Trung tâm Đào Hà) bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 12 tháng. Riêng HLV Phạm Hữu Phước (Sóc Trăng) bị phạt cảnh cáo.

Tại vòng loại U19 Quốc gia 2020, VFF từng hủy bỏ kết quả trận Bình Định thua Đăk Lăk 2-6 khi xác định có kết quả bất thường. HLV của Bình Định lúc đó là Cao Văn Dũng và cầu thủ Đào Gia Bảo bị đình chỉ hết giải và phạt 5 triệu đồng. Cầu thủ Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái và Nguyễn Thế Thịnh bị cấm bốn trận và phạt 5 triệu đồng. Trong khi đó, Y Êli Niê cũng bị đình chỉ thi đấu hai trận và phạt 5 triệu đồng, sau khi VFF kết luận thủ môn của Đăk Lăk thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng.

Tháng 7/2024, HLV Nguyễn Văn Nhật bị cấm một năm vì đề nghị HLV của U16 nữ TP HCM chỉ đạo cầu thủ đá dưới sức, nhằm giúp U16 nữ Thái Nguyên thắng 2-0. HLV của TP HCM sau đó báo cáo sự việc lên VFF. Trận đấu cuối cùng kết thúc với tỷ số 1-1.

Trong khi đó, ở giải hạng Nhì 2023, thủ môn Nguyễn Văn Bá từng bị cấm thi đấu hai năm và phạt 10 triệu đồng. VFF xác định thủ môn của Kiên Giang cố tình buông xuôi để thua thêm bàn trong thất bại 0-6 trước Đồng Nai, rồi nhận hai thẻ vàng liên tiếp từ trọng tài chính ở phút 90 và phút bù thứ nhất hiệp hai.

Hiếu Lương