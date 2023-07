VF 9 - SUV điện vị thế 'chủ tịch mới' của VinFast

Mẫu xe đắt nhất của VinFast được người dùng đánh giá cao khả năng vận hành, nhiều trang bị, đủ hứng khởi để cầm lái hàng ngày, thoải mái khi ngồi hàng ghế sau.

Anh Tống Quốc Long (40 tuổi, TP HCM) đặt mua VF 9 từ khi hãng vừa công bố mở bán, nhận đặt cọc. Trước khi sở hữu mẫu xe này, vị doanh nhân trong lĩnh vực hóa chất dùng Toyota Fortuner và Kia Sorento để di chuyển hàng ngày hoặc công tác xa, nhưng có tài xế riêng, ít khi anh tự mình cầm lái.

"Trước đây, do đặc thù công việc nên mình thường dùng tài xế riêng, ít khi tự cầm vô-lăng bởi lái xe rất căng thẳng. Nhưng từ ngày mua VF 9, mình cầm lái nhiều hơn bởi xe điện có khả năng vận hành thú vị, nhất là mỗi dịp gia đình đi chơi xa", anh Quốc Long cho biết.

Anh Quốc Long bên cạnh chiếc VF 9 tham dự sự kiện Wonder Trip 2023.

Sau hơn 6 tháng sử dụng, chiếc VF 9 lăn bánh khoảng 2.200 km, chủ yếu được anh dùng để đưa gia đình đi du lịch mỗi dịp cuối tuần. Với tầm hoạt động hơn 400 km sau mỗi lần sạc đầy và hệ thống trạm sạc rộng khắp, anh cho biết việc di chuyển xa với VF 9 được thực hiện dễ dàng. Mới đây nhất, trong hai ngày 21-22/7, anh Quốc Long là một trong 300 chủ xe từ ba miền đất nước đã vượt quãng đường cả nghìn km đến Nha Trang, tham dự sự kiện offline Wonder Trip 2023 của Cộng đồng VinFast toàn cầu.

Nói về lý do ưa thích mẫu SUV điện, vị chủ nhân VF 9 đưa ra ba yếu tố gồm: thiết kế hiện đại, công nghệ cao cấp và khả năng vận hành êm ái trong tầm giá. Cụ thể, VF 9 được chắp bút bởi Pininfarina, hãng thiết kế xe hơi nổi tiếng Italy, đối tác của những Ferrari, Maserati hay Bentley. Ông Silvio Angori, Tổng Giám đốc Pininfarina cho biết, VF 9 được tạo hình lấy cảm hứng từ bản sắc của Việt Nam, kết hợp xu hướng tương lai của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

So với các mẫu xe trong tầm giá, VF 9 cũng nổi bật ở khía cạnh công nghệ và các trang bị tính năng. Xe có tùy chọn hàng ghế 2 dạng cơ trưởng, chỉnh điện đa hướng, massage đa chế độ kèm màn hình cảm ứng 8 inch. Do đó, mỗi khi công tác xa hoặc sử dụng tài xế riêng, anh Long cho biết bản thân thoải mái với trải nghiệm hàng ghế sau, khác biệt nhiều so với những dòng xe anh từng sử dụng trước đây.

Dàn xe điện của người dùng VinFast trong buổi diễu hành.

Nói về khả năng vận hành, chủ nhân chiếc xe cho biết, VF 9 có khả năng bứt tốc mạnh mẽ nhờ khối động cơ điện công suất 300 kW, tương đương 402 mã lực, sức kéo 620 Nm. Ngoài ra, xe cũng được trang bị nhiều tính năng phục vụ người lái như hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, kiểm soát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ thông minh, trợ lý ảo tiếng Việt...

"Trên đường trường, VF 9 cho khả năng cách âm rất ấn tượng, đây là yếu tố phù hợp với những người thích chơi âm thanh như mình. Trên chiếc VF 9, mình cũng bỏ ra hơn 500 triệu đồng để độ lại hệ thống âm thanh theo sở thích", anh Quốc Long chia sẻ. Ngoài ra, trần kính toàn cảnh Panorama trên VF 9 mang lại cảm giác sang trọng bên trong cabin, tầm nhìn thoáng cho các vị trí ngồi, mặc dù trang bị này có thể khiến cabin nóng hơn trong những ngày hè.

Về chi phí sử dụng, chủ nhân chiếc xe cho biết lăn bánh chiếc VF 9 với giá khoảng 1,2 tỷ đồng, nhờ áp dụng voucher ưu đãi cho người tiên phong đặt cọc (VinFirst) và lệ phí trước bạ 0% dành cho xe điện. Với nhu cầu cá nhân, anh Quốc Long cho biết chi phí "nuôi" xe mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng, bao gồm tiền thuê pin và sạc điện.

Hệ thống âm thanh trị giá hơn 500 triệu đồng được chủ xe VF 9 độ thêm.

Sau quãng thời gian sử dụng hai dòng xe VF e34 và VF 9 của VinFast, vị chủ nhân cho rằng xe điện thân thiện môi trường là xu thế chung trên toàn thế giới, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. "Tuy nhiên, thay vì phải chờ đợi các hãng xe nước ngoài nhập khẩu về bán với mức giá đắt đỏ, nhờ có VinFast, người tiêu dùng trong nước có cơ hội sớm tiếp cận và sở hữu loại xe này với chi phí hợp lý", anh nói.

Trong dải sản phẩm của VinFast, VF 9 được định vị là dòng xe cao cấp nhất, hướng đến nhóm khách doanh nhân, thường xuyên di chuyển đường dài, đòi hỏi dòng SUV chất lượng cao, cho trải nghiệm êm ái và thoải mái. Xe có hai phiên bản Eco và Plus, trang bị động cơ điện công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn 620 Nm, bộ pin dung lượng 92 kWh. Theo công bố từ hãng, VF 9 có tầm di chuyển 438 km ở bản Eco và 423 km với bản Plus, theo tiêu chuẩn WLTP. Thời gian sạc pin từ 10% lên 70% trong 26 phút.

Mức giá hai bản lần lượt là 1,97 tỷ và 2,178 tỷ đồng đã gồm pin. Nếu không mua pin và chọn thuê, giá xe sẽ là 1,491 và 1,685 tỷ, tức khối pin có giá khoảng 500 triệu đồng.

"Ngoài những ưu điểm về sản phẩm, trang bị tính năng cũng như giá bán, những người sử dụng xe điện mong có thêm chính sách hỗ trợ để phổ biến dòng xe thân thiện môi trường này, từ đó các hãng xe có thêm động lực để phát triển", anh Quốc Long cho biết.

Tuấn Vũ

Ảnh: VinFast