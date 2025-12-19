VF 5 bán chạy nhất phân khúc, Fronx khởi đầu chậm

Tháng 11, VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu doanh số phân khúc CUV cỡ A+, trong khi tân binh Suzuki Fronx bán ít nhất.

Suzuki Fronx có doanh số đầu tiên ở tháng 11 với mức 116 xe, chưa tới mục tiêu trung bình khoảng 200 xe/tháng. Mức bán của mẫu xe Suzuki phần nào cho thấy khởi đầu chậm ở nhóm xe dành cho người mua lần đầu. Tương tự các đối thủ, Fronx khuyến mãi liên tiếp hai tháng gần nhất. Trong đó tháng 11 áp dụng mức cao nhất 60 triệu đồng ở bản giữa GLX. Hai bản còn lại giảm lần lượt 26 triệu và 35 triệu đồng. Đây là động thái kích cầu cho mẫu xe nhà Suzuki trong bối cảnh nhu cầu của người dùng đối với các sản phẩm chạy xăng ở phân khúc đang giảm mạnh.

Doanh số các mẫu xe chạy xăng tính đến tháng 11 đạt 10.222 xe, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái dù có thêm tân binh từ Suzuki. Cả ba mẫu xe chủ chốt phân khúc là Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue đều giảm doanh số, lần lượt 22%, 30% và 48%.

Việc thị trường có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt xe thuần điện ở tầm giá 500 triệu đồng, nơi các mẫu CUV cỡ A+ chạy xăng đang hiện diện, khiến xu hướng mua sắm của khách thay đổi. Các mẫu xe cỡ B khuyến mãi nhiều, giá sàn ăn sâu vào phân khúc A+ càng khiến thị phần các mẫu này bị chia nhỏ.

Sonet vẫn là một trong những sản phẩm chủ lực của Kia và dẫn đầu phân khúc xe cỡ A+ chạy xăng nhưng tầm ảnh hưởng đã thu hẹp nhiều. So với cùng kỳ năm bán tốt nhất (2023), doanh số 11 tháng đầu 2025 của Sonet giảm đến 52%.

Fronx trong hành trình Car Test của VnExpress hồi tháng 11. Ảnh: Lương Dũng

Raize và Venue đều là những sản phẩm thêm thắt lựa chọn cho Toyota hay Hyundai. Vai trò không phải thuộc hàng chủ lực nhưng doanh số cũng giảm liên tục trong 2-3 năm qua.

Cùng kỳ 2024, VinFast chưa công bố doanh số của VF 5 nên chưa thể đo đếm mức tăng trưởng ở 2025. Trong 11 tháng qua, mẫu xe thuần điện này như tạo một sân chơi riêng với mức bán hơn 38.400 xe, gấp gần 4 lần tất cả đối thủ cộng lại.

VinFast VF 5 tiếp cận đa dạng người dùng, gồm khách cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Giá bán không phải thấp nhất nhưng chi phí lăn bánh thì ngược lại nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Thêm chính sách miễn phí sạc của hãng, doanh số VF 5 vượt trội so với phần còn lại.

Ở quy mô toàn phân khúc, doanh số đạt 48.700 xe tính đến tháng 11, tăng 225% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng này chủ yếu nhờ VF 5 và phần nhỏ của Fronx.

Phạm Trung