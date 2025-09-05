Vết xước nhỏ suýt cướp mạng sống người đàn ông

Sơn LaĐi làm ruộng, người đàn ông 51 tuổi bị một vết gai đâm vào chân, chủ quan không xử lý, sau đó suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 4/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân nhập viện khi vùng đùi sưng đau, da chuyển đen, nổi bọng nước lớn. Tại bệnh viện tuyến dưới, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chẩn đoán người đàn ông bị viêm cân mạc hoại tử (viêm mô tế bào) - tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, tiết độc tố phá hủy da, tổ chức dưới da và cân cơ. Người bệnh dễ rơi vào nhiễm trùng huyết, sốc, suy đa tạng, tỷ lệ tử vong rất cao. Êkíp phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.

Bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết người bệnh còn tiền sử mắc gout nhiều năm mà không theo dõi điều trị đúng khiến sức đề kháng kém, chỉ một vết thương ngoài da không được sát khuẩn khiến nhiễm trùng lan rộng, nguy cơ tử vong rất cao. May mắn sau hồi sức, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, cai thở máy, vùng đùi được làm sạch hoại tử, các mô tế bào dần hồng trở lại.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ, nhóm có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, đái tháo đường, xơ gan, nghiện rượu, dùng corticoid lâu ngày càng dễ bị vi khuẩn tấn công, khi lao động trong môi trường bẩn, cần bảo hộ để tránh trầy xước. Nếu có vết thương, hãy sát trùng ngay và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, với người nông dân hay lao động ngoài đồng ruộng, công trường - nơi dễ tiếp xúc bùn đất, rác thải, gai góc - nguy cơ xây xước rất cao.

Bác sĩ khuyến cáo người lao động cần trang bị găng tay, ủng, quần áo bảo hộ khi làm việc. Những vết thương dù nhỏ cũng phải rửa sạch, sát trùng ngay và theo dõi sát.

Thúy Quỳnh