Vết xước nhỏ khiến người đàn ông nguy kịch

Hà NộiNgười đàn ông 62 tuổi phải thở máy, dùng thuốc an thần liều cao do mắc uốn ván từ vết xước mắt cá chân tại công trường xây dựng.

Ngày 25/12, bác sĩ Lê Sơn Việt, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân đang trong tình trạng suy hô hấp, phải điều trị tích cực. Ông bị ngã tại công trường, trầy xước mắt cá và hai đầu gối, 6 ngày trước. Nghĩ vết thương vô hại, người bệnh tự sát trùng, băng bó tại nhà mà không đi tiêm phòng. Đến khi cơ hàm cứng lại, gia đình mới đưa ông đến tuyến dưới kiểm tra. Chỉ chưa đầy một ngày sau, bệnh chuyển biến xấu rất nhanh với các cơn chẹn ngực, khó thở, buộc bác sĩ phải đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy và chuyển tuyến khẩn cấp.

Một bệnh nhân mắc uốn ván điều trị tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đây là một trong 10 ca uốn ván nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hầu hết đều xuất phát từ tâm lý chủ quan với thương tích nhỏ. Cách đây ba tuần, một người đàn ông 40 tuổi dẫm phải đinh khi đi làm về. Sau khi sơ cứu tại trạm y tế, anh bỏ qua việc tiêm ngừa. Vài ngày sau, thấy hàm co cứng, khó há miệng nhưng ngỡ do mệt mỏi, anh cố chịu đựng. Đến lúc lưng uốn cong, tay chân co rút, bệnh nhân mới nhập viện thì đã suy hô hấp, được chẩn đoán uốn ván toàn thể.

Tương tự, nam công nhân 37 tuổi va chân vào máy cắt làm bong móng ngón cái. Anh tự xử lý vết thương và bỏ qua việc tiêm huyết thanh kháng uốn ván. Hậu quả, các cơ co cứng dần, nuốt khó, các cơn tăng trương lực cơ xuất hiện dồn dập khiến anh phải chuyển viện để can thiệp y tế chuyên sâu.

Theo các chuyên gia y tế, uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính có tỷ lệ tử vong cao. Trực khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) tồn tại phổ biến trong đất, bụi, phân gia súc và cống rãnh. Vi khuẩn xâm nhập qua vết thương hở, tiết độc tố tấn công hệ thần kinh gây co cứng cơ, suy hô hấp. Nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ vết thương lớn, chảy máu nhiều mới nguy hiểm, trong khi vi khuẩn có thể tấn công qua những vết xước nhỏ nhất nếu dụng cụ gây thương tích không được tiệt trùng.

Quá trình điều trị căn bệnh này thường kéo dài nhiều tuần đến vài tháng, chi phí tốn kém. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là tiêm vaccine đầy đủ và tiêm nhắc lại đúng lịch để tạo miễn dịch bền vững. Người dân khi bị tai nạn, va quệt trong sinh hoạt và lao động cần đến cơ sở y tế xử lý vết thương đúng cách, tiêm phòng ngay lập tức để tránh những biến chứng đáng tiếc.

Thúy Quỳnh