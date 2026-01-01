Vết thương nhỏ khiến người phụ nữ nhiễm khuẩn uốn ván

Người phụ nữ 60 tuổi bị gà đạp vào ngón tay tạo vết thương nhỏ, 15 ngày sau bị cứng hàm - dấu hiệu điển hình bệnh uốn ván.

Bà được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nói khó, há miệng dưới một cm, không ăn được, tiếp xúc khó, co cứng toàn thân, tăng trương lực cơ... Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị uốn ván toàn thể, điều trị bằng thuốc an thần, giãn cơ, tiêm huyết thanh SAT trung hòa độc tố uốn ván, kháng sinh.

Sau 13 ngày điều trị, người bệnh há miệng được hơn 4 cm, trương lực cơ giảm nhiều, huyết động ổn định. Hiện tại, người bệnh hồi phục tốt, các chỉ số ổn định.

Ngày 31/12, ThS. BS Phùng Thị Hương, khoa Bệnh Nhiệt đới, cho biết uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính rất nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập qua các vết thương hở, đặc biệt là vết thương bẩn hoặc có dị vật. Độc tố của vi khuẩn tác động trực tiếp lên hệ thần kinh gây co cứng cơ và có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Trong năm 2025, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca uốn ván với nhiều dạng tổn thương khác nhau như bị dụng cụ sắc cứa vào da, ngã xe gây trầy xước, các vết thương nhỏ trong quá trình lao động... Hầu hết trường hợp đều tự sơ cứu tại nhà, không đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm phòng uốn ván, dẫn đến nhiễm trùng nặng và buộc phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm.

Uốn ván có thể phòng tránh nếu vết thương được xử trí đúng và tiêm phòng đầy đủ. Vì vậy, không nên chủ quan với bất kỳ vết thương nào, dù nhỏ. Cần đến ngay cơ sở y tế để được làm sạch vết thương, đánh giá nguy cơ và tiêm phòng uốn ván khi cần thiết.

Lê Nga