Vết sẹo lớn trên đầu ông Biden gây chú ý

Cựu tổng thống Biden xuất hiện với một vết sẹo lớn trên đầu khi gặp gỡ người dân ở Delaware, khiến công chúng Mỹ chú ý.

Ông Joe Biden hồi cuối tuần trước tới thăm hỏi người dân ở Delaware dịp Lễ Lao động. Truyền thông Mỹ ngày 4/9 đăng video sự kiện, cho thấy cựu tổng thống Mỹ có một vết sẹo lớn ở vùng đầu.

Video lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người chú ý tới tình trạng sức khỏe của cựu tổng thống. "Tôi thấy hơi lạ vì vết sẹo rất dễ thấy", Fred Karger, người quay video và đăng lên mạng xã hội, nói.

Ông Biden gây chú ý với vết sẹo lớn trên đầu Cựu tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ người dân ở Delaware hồi cuối tuần. Video: Instagram/fredkarger

Phát ngôn viên của ông Biden ngày 4/9 cho biết cựu tổng thống Mỹ gần đây đã trải qua phẫu thuật Mohs, chuyên biệt điều trị ung thư da, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) và ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC).

Không rõ thời điểm ông Biden được phẫu thuật, nhưng cựu tổng thống từng xuất hiện với vết băng bó trên đầu trong tang lễ cựu thống đốc Delaware Mike Castle hồi cuối tháng 8 ở Greenville.

Năm 2023, ông Biden đã được cắt bỏ một tổn thương da có mô ung thư ở vùng ngực. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư BCC, dạng ung thư da thường gặp nhất. Bác sĩ Nhà Trắng khi đó cho biết toàn bộ mô ung thư đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Ông Biden với vết băng bó trên đầu khi dự tang lễ cựu thống đốc Delaware Mike Castle hồi cuối tháng 8. Ảnh: USA Today

Hồi đầu tháng 5, văn phòng của cựu tổng thống thông báo các bác sĩ đã phát hiện khối u tuyến tiền liệt sau khi ông gặp các triệu chứng tiết niệu ngày càng tăng.

Phát ngôn viên của cựu tổng thống cho biết lần gần nhất ông Biden tầm soát ung thư tuyến tiền liệt là 11 năm trước, do đó ông không biết mình bị bệnh.

Ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt dạng ác tính và đã di căn tới xương. Cựu tổng thống Mỹ cho biết đã quyết định phác đồ điều trị và kỳ vọng có thể chiến thắng ung thư. Hồi cuối tháng 5, ông Biden cho biết chưa bị di căn vào nội tạng và xương vẫn khỏe.

Đức Trung (Theo NY Post, CBS News, CNN)