Vết loét nhỏ ở lưỡi bùng phát ung thư di căn

Hà NộiNgười đàn ông 58 tuổi bị ung thư lưỡi di căn hạch sau một năm chủ quan với vết loét nhỏ 0,5 cm từng được chẩn đoán lành tính.

Ngày 13/1, Ths.BS Mai Văn Chinh, khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết bệnh nhân nhập viện khi tổn thương ở lưỡi gây đau dữ dội, lan rộng, cản trở ăn uống và giao tiếp. Kết quả sinh thiết lần hai tại đây xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi - dạng phổ biến nhất trong ung thư khoang miệng.

Ngay lập tức, kíp mổ tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u và nạo vét hạch cổ hệ thống. Trong số 36 hạch được lấy ra, các bác sĩ phát hiện một hạch đã chứa tế bào ung thư di căn. Ca phẫu thuật thành công giúp đảm bảo diện cắt âm tính, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng của lưỡi. Sau một tuần hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống, nói chuyện gần như bình thường và được xuất viện.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết phát hiện vết loét khoảng một năm trước. Khi đi khám tại cơ sở y tế địa phương, kết quả sinh thiết là lành tính nên ông chỉ uống thuốc theo đơn, không tái khám định kỳ. Tuy nhiên, vết thương không liền mà ngày càng diễn tiến nặng.

Theo bác sĩ Chinh, ung thư lưỡi có đặc điểm dễ di căn hạch cổ sớm, nhiều trường hợp là di căn vi thể (kích thước rất nhỏ) nên siêu âm hay MRI khó phát hiện. Do đó, thủ thuật vét hạch cổ đóng vai trò then chốt giúp nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống, ngay cả khi chẩn đoán hình ảnh chưa ghi nhận hạch bất thường.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu như loét, sùi, mảng trắng hoặc đỏ ở niêm mạc miệng, lưỡi kéo dài trên hai tuần. Ngay cả khi kết quả sinh thiết ban đầu lành tính, nếu tổn thương không thuyên giảm hoặc tiến triển nặng, bệnh nhân cần đến bệnh viện chuyên khoa kiểm tra ngay lập tức. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị triệt căn và bảo tồn chức năng giao tiếp.

Lê Nga