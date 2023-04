Vệt bánh xe dài hàng chục mét ở hiện trường ôtô tông vách núi

Gần 12h ngày 3/4, xe cẩu và khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Yên để xử lý vụ tai nạn xe đâm vào núi khiến 4 người tử vong.

Trước đó lúc 9h30 cùng ngày, xe tải do Hoàng Ngọc Anh, 32 tuổi, cầm lái, chở dưa hấu đi bán đã gặp nạn khi đổ dốc trên đường ĐT 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hoà (huyện Sơn Hoà).