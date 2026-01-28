Vespa 946 phiên bản Bính Ngọ về Việt Nam tháng 2

Xe ga 946 bản giới hạn cho năm âm lịch 2026 nhận đặt trước từ 26/1 và dự kiến về Việt Nam đầu tháng 2.

Thương hiệu xe máy Italy Vespa thuộc tập đoàn Piaggio thông báo nhận đặt cọc với 946 Horse 2026 tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/1. Mẫu xe hai bánh cao cấp sẽ sớm có mặt ở một số đại lý của hãng trên toàn quốc từ đầu tháng 2.

946 Horse 2026 là phiên bản đặc biệt chào mừng năm âm lịch Bính Ngọ, tiếp nối một loạt series từ năm 2023 với bản Thỏ, năm 2024 là bản Rồng và gần nhất là bản Rắn của năm 2025. Giống các bản đặc biệt trước, 946 Horse cho năm Bính Ngọ sản xuất giới hạn 888 xe toàn thế giới, theo chia sẻ từ hãng xe Italy.

Điểm nhấn của 946 bản năm Bính Ngọ nằm ở bên dưới yên xe với hình móng ngựa và chữ V (viết tắt của Vespa). Kẹp phanh mạ vàng tăng tính nhận diện.

946 Horse khoác lên mình dàn áo với màu nâu ánh kim đặc biệt. Xe sử dụng da và các tiết màu vàng để trang trí. Chất liệu da xuất hiện trên tay nắm, bọc chân gương hậu với đường chỉ khâu hình thoi chạy dọc. Yên bọc da kết hợp với chỉ khâu màu vàng tạo nét đặc trưng riêng.

Các trang bị tiêu chuẩn khác như bảng đồng hồ kỹ thuật số, đèn chiếu sáng LED. Vành đúc đa chấu hai tông màu. 946 sử dụng khung liền khối bằng thép với các bộ phận bằng nhôm, như: vành, tay lái, ốp hông, chắn bùn trước, đỡ gương và đỡ yên. Xe sử dụng hệ thống treo trước gắp đơn với lò xo cuộn và giảm xóc đơn. Giảm xóc sau kiểu giảm xóc thủy lực đơn có thể điều chỉnh tải trọng 5 cấp.

946 Horse trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 phân khối, hệ thống phanh ABS hai kênh và ASR chống trượt.

Hãng xe máy Italy chưa công bố giá cho 946 Horse. Trong khi ở châu Âu, 946 Horse có giá 14.400 USD.

Trước đó, 946 bản Rắn 2025 có giá 460 triệu đồng, bản Rồng 2024 giá 455 triệu đồng và năm 2023 bản Thỏ giá 425 triệu đồng.

Lương Dũng