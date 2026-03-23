Vespa 946 Horse - bản đặc biệt năm Bính Ngọ giá hơn nửa tỷ đồng

Mẫu xe ga 150 phân khối bản đặc biệt có mặt tại một đại lý chính hãng, xe đánh số thứ tự 200, giá 550 triệu đồng.

Vespa 946 Horse xuất hiện tại một cửa hàng của hãng xe máy Italy trên đường Lê Duẩn, Hà Nội. Đây là phiên bản đặc biệt, dành riêng cho năm Ngựa (Bính Ngọ) tính theo năm âm lịch ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo thông báo của hãng mẹ Piaggio, 946 Horse sản xuất giới hạn 888 xe toàn thế giới. Ở thị trường Việt Nam, hãng xe Italy đưa về 33 chiếc, theo chia sẻ từ nhân viên bán hàng. Chiếc 946 bản Ngựa trong bài được đánh số thứ tự 200, gắn trên bình xăng.

Điểm nhấn phân biệt bản đặc biệt Horse 2026 nằm ở biểu tượng hình móng ngựa mạ vàng ở ngay dưới yên và chữ V (tên hãng Vespa) ở trung tâm. Bộ kẹp phanh mạ vàng bánh trước tăng tính thẩm mĩ. Yên bọc da trang trí với chỉ màu vàng tương phản. Các chi tiết bọc da khác nằm ở tay nắm và chân gương. 946 Horse khoác lên mình dàn áo màu nâu trầm đặc biệt.

946 Horse với số thứ tự 200 trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì 3 van, dung tích thực 155 phân khối, làm mát bằng không khí. Xe sử dụng cặp bánh với vành 12 inch. Trang bị an toàn với phanh đĩa đơn cả hai bánh. Ngoài ra, xe còn lắp hệ thống phanh ABS hai kênh với hệ thống ASR chống trượt.

Các trang bị tiêu chuẩn khác như bảng đồng hồ kỹ thuật số, đèn chiếu sáng LED. Vành đúc đa chấu hai tông màu. 946 sử dụng khung liền khối bằng thép với các bộ phận bằng nhôm, như: vành, tay lái, ốp hông, chắn bùn trước, đỡ gương và đỡ yên. Xe sử dụng hệ thống treo trước gắp đơn với lò xo cuộn và giảm xóc đơn. Giảm xóc sau kiểu giảm xóc thủy lực đơn có thể điều chỉnh tải trọng 5 cấp.

Tại Việt Nam, 946 Horse có giá 550 triệu đồng, nhập khẩu chính hãng từ châu Âu. Mức giá này cao hơn 90 triệu đồng so với bản 946 Rắn (Snake) năm 2025. Bản Rồng (Dragon) năm 2024 giá 455 triệu đồng và bản Thỏ (Bunny) giá 425 triệu đồng.

Lương Dũng