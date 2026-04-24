VES đổi tên thành VinaLiving Group

Công ty Cổ phần Điện Mê Ca VNECO (VES) đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving, tái cấu trúc hoạt động sang lĩnh vực bất động sản và chuẩn bị kế hoạch niêm yết.

Nội dung này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4, cùng với việc kiện toàn bộ máy quản trị nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo đó, hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới có sự tham gia của các nhân sự từ hệ sinh thái VinaCapital gồm ông Trần Thanh Hải - Phó tổng giám đốc bộ phận Năng lượng và Cơ sở hạ tầng; bà Lê Thanh Nguyên An - Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự; bà Hồ Thị Mỹ Diễm - Phó tổng giám đốc điều hành bộ phận Tài chính Kế toán; ông Đỗ Chí Hiếu - Tổng giám đốc VinaLiving.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung hoàn toàn hoạt động vào mảng bất động sản của thương hiệu VinaLiving.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động bán hàng và quản lý phát triển dự án. Theo doanh nghiệp, mức lợi nhuận đặt ra chưa ở quy mô đột biến, nhưng phản ánh cách tiếp cận thận trọng ở giai đoạn bản lề, khi doanh nghiệp vừa củng cố nền tảng hoạt động, vừa chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi mở rộng quy mô tăng trưởng.

Doanh nghiệp dự kiến chuyển niêm yết từ UPCoM sang sở giao dịch chính thức. Hồ sơ dự kiến hoàn tất trong năm 2026, với mục tiêu niêm yết vào khoảng quý II-III/2027.

Theo kế hoạch, việc niêm yết nhằm tăng tính minh bạch, thanh khoản cổ phiếu và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn

Salacia Villas - dự án đang được VinaLiving đẩy mạnh triển khai. Ảnh: VinaLiving

VinaLiving là đơn vị phát triển bất động sản thuộc VinaCapital, có hơn 15 năm hoạt động, triển khai gần 20 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Danh mục dự án trải dài tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP HCM, Đồng Nai... Các dự án nổi bật của đơn vị có The Ocean Villas Da Nang, Hoiana Shores Golf & Villas, Maia Resort Quy Nhon, Maia Resort Ho Tram, Nine South Estates...

Hiện tại, VinaLiving tiếp tục đẩy mạnh triển khai bán hàng tại các dự án hiện hữu gồm Maia Resort Quy Nhon 34ha (Gia Lai), Salacia Villas 7.2 ha (TP HCM). Đáng chú ý, mới đây nhất, VinaLiving đã chính thức mở bán đợt 1 dự án Salacia Villas, ghi nhận doanh số pre-sales 800 tỷ đồng. Song song đó, kế hoạch ra mắt phân khu Hill Villa thuộc đại dự án Vĩnh Hội 236 ha (Gia Lai) tiếp tục bổ sung nguồn cung chiến lược cho giai đoạn tới.

Ngoài hoạt động bán hàng, doanh nghiệp tiếp tục duy trì nguồn thu từ dịch vụ quản lý và tư vấn phát triển dự án, gồm các dự án tại Hồ Tràm.

The Ocean Resort Quy Nhon - một trong những dấu ấn nổi bật của VinaLiving. Ảnh: VinaLiving

Thương hiệu VinaLiving được sáng lập từ năm 2010. Tiền thân của VinaLiving là VinaLand - quỹ đầu tư bất động sản từng được niêm yết trên thị trường chứng khoán London. Năm 2019, VinaLiving được thành lập theo mô hình công ty cổ phần nhằm tăng tính minh bạch trong quản trị và tạo nền tảng huy động vốn theo định hướng thị trường. Tính đến ngày 31/12/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ khoảng 792,5 tỷ đồng.

Đầu năm nay, VinaLiving đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 190 tỷ đồng.

Linh Lam