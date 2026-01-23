Vertu Việt Nam tổ chức Private Showcase cho 5 khách đặc biệt

Sự kiện của Vertu Việt Nam có 5 khách mời đại diện cho các lĩnh vực khác nhau, giới thiệu mẫu Vertu Agent Q phiên bản giới hạn, giá hơn 1 tỷ đồng.

Vertu Việt Nam vừa tổ chức Private Showcase tại không gian cửa hàng flagship trên đường Đồng Khởi, TP HCM. Đây là sự kiện riêng tư dành cho 5 khách mời, giới hạn số lượng người tham dự để tạo không gian đối thoại riêng biệt.

Năm khách mời đặc biệt cùng chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm gắn liền với Vertu. Ảnh: Vertu

Các khách mời bao gồm Đại sứ thương hiệu Vertu - siêu mẫu Lan Khuê, Hoa hậu Hương Giang, doanh nhân Lê Đăng Khoa, CEO Huy Cận và doanh nhân Ly Nguyễn. Theo hãng, mỗi người đại diện cho một lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng chia sẻ giá trị cốt lõi của Vertu: bản lĩnh cá nhân và sự tự chủ trong phong cách sống. Số lượng khách mời hạn chế thể hiện cách Vertu Việt Nam tiếp cận thị trường xa xỉ, chọn lọc và xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên chất lượng.

Sự kiện này được thiết kế như hành trình khép kín, với khu trưng bày di sản Vertu ngoài flagship, nơi câu chuyện về nguồn gốc và triết lý "quiet luxury" được thể hiện qua hình ảnh và không gian. Bên trong, các phiên bản Vertu Agent Q được giới thiệu với trải nghiệm cá nhân hóa, không chú trọng vào thông số kỹ thuật.

Vertu Agent Q phiên bản giới hạn chế tác từ da cá sấu bạch tạng quý hiếm. Ảnh: Vertu

Hãng trưng bày phiên bản da cá sấu bạch tạng của mẫu Vertu Agent Q, được chế tác giới hạn, có giá hơn 1 tỷ đồng. Đây là một trong những mẫu điện thoại xa xỉ dành cho nhóm khách đặc biệt, phản ánh sự cá nhân hóa sâu sắc và tôn vinh vị thế người sở hữu. Mẫu điện thoại có tích hợp AI nhưng mang tính "hậu thuẫn", đóng vai trò hỗ trợ người dùng trong quản lý thông tin, tối ưu trải nghiệm và nâng mức độ bảo mật.

Thay vì phô diễn sức mạnh công nghệ, Vertu lựa chọn đặt AI ở phía sau, giúp người dùng giữ quyền kiểm soát, sự riêng tư và cảm giác an tâm trong đời sống số ngày càng phức tạp. Đại diện hãng nói, thương hiệu không mở rộng bằng số lượng mà xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm đúng tinh thần Vertu, cá nhân hóa và dịch vụ đặc quyền.

Siêu mẫu Lan Khuê và mẫu Vertu phiên bản giới hạn. Ảnh: Vertu

"Private Showcase không nhằm giới thiệu sản phẩm mới, mà thể hiện cách Vertu hiện diện tại Việt Nam - kín đáo và bền vững. Thương hiệu coi trọng mối quan hệ dựa trên tin cậy và thấu hiểu", đại diện Vertu Việt Nam cho biết.

Thông qua sự kiện này, Vertu Việt Nam muốn khẳng định vị thế là đơn vị phân phối chính thức tại thị trường trong nước, nhằm mang đến trải nghiệm đúng tinh thần của thương hiệu trên toàn cầu.

(Nguồn: Vertu Việt Nam)