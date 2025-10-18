Vertu ra mắt smartphone Agent Q

Mẫu điện thoại xa xỉ lấy cảm hứng từ loài chim ưng Gyrfalcon, được Vertu Việt Nam mở đặt hàng với giá khởi điểm từ 160 triệu đồng.

Vertu vừa chính thức giới thiệu Agent Q - mẫu smartphone cao cấp mới nhất của hãng, đồng thời mở đặt hàng cho thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối chính hãng. Theo Vertu Việt Nam, thời gian giao máy có thể kịp để trao tặng vào dịp lễ tết cuối năm.

Thiết kế mặt lưng Vertu Agent Q. Ảnh: Vertu

Mẫu Agent Q mới ra mắt được Vertu tái định nghĩa dấu ấn của thương hiệu, khi kết hợp thiết kế cơ khí tinh xảo, kỹ nghệ da thủ công và hệ thống bảo mật 4 lớp. Thiết kế mẫu smartphone lấy cảm hứng từ loài chim ưng Gyrfalcon, khay sim ở mặt lưng mô phỏng cánh chim ưng và có thể mở ra bằng cơ cấu bản lề. Âm thanh "click" mỗi khi mở trở thành nhận diện đặc trưng Vertu, đại diện cho độ chính xác của hãng khi lắp ráp hơn 320 linh kiện thủ công tại Anh.

Thiết kế khay sim mô phỏng cánh chim ưng Gyrfalcon, tạo âm thanh độc đáo mỗi khi mở. Ảnh: Vertu

Theo thử nghiệm của hãng, khung thép không gỉ của Agent Q có thể chịu lực 150 kg, kết hợp 19 chi tiết mạ vàng và gốm nung ở nhiệt độ 1.200 độ C, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn. Phím ruby tự nhiên được giữ lại, kết nối người dùng với hệ thống Concierge và AIGS Agent toàn cầu, hoạt động 24/7.

Thân máy có tuỳ chọn bọc da bê Pháp, da cá sấu Mỹ hoặc da đà điểu Nam Phi, áp dụng kỹ thuật định hình liền mạch 180 độ, quy trình được Vertu hoàn thiện sau hàng nghìn giờ thử nghiệm. Các mũi khâu được thực hiện theo kỹ thuật may yên ngựa truyền thống. Theo hãng, bề mặt da sẽ phát triển lớp patina tự nhiên theo thời gian, tạo độ bóng riêng biệt theo từng chủ sở hữu – yếu tố giúp mỗi chiếc Vertu trở thành độc bản.

Hệ thống bảo mật trên Agent Q có 4 lớp, gồm chip mã hoá cấp quân sự, ba không gian dữ liệu tách biệt, kho lưu trữ phân tán và bộ ứng dụng mã hoá đầu cuối. Hãng công bố dữ liệu cá nhân, tài sản số và liên lạc đều được bảo vệ trong không gian độc lập, tách khỏi các nền tảng công cộng.

Về hiệu năng, máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Supreme 3 nm, RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB hoặc 1 TB, cùng màn hình Amoled 6,02 inch 120Hz. Hệ thống camera lấy cảm hứng từ ống kính 35 mm cổ điển, gồm camera chính 50 MP, tele 64 MP và góc siêu rộng 50 MP, hỗ trợ 30 profile màu sắc đồng phát triển cùng Leica, Fujifilm và Sony. Yếu tố này giúp ảnh chụp mang chất "film cổ điển" đặc trưng.

Không gian trưng bày đại lý Vertu chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Vertu

Vertu Việt Nam, đại diện phân phối và bán lẻ duy nhất của Vertu England mở đặt trước Agent Q từ ngày 16/10. Thời gian nhận máy tuỳ thuộc mức độ cá nhân hoá, tuỳ biến vật liệu và hoàn thiện, thời gian có thể từ vài tuần đến vài tháng. Hãng gợi ý các phiên bản tuỳ chọn gồm: Vertu Agent Q Jade White, Harrods Edition, Oxford Red, Knight Black và Navy Blue, giá từ 165 triệu đồng đến hàng tỷ đồng tuỳ phiên bản.

Hãng khuyến cáo người dùng chỉ đặt trước tại flagship store Vertu Việt Nam để đảm bảo quyền lợi và xuất xứ. "Các sản phẩm ngoài hệ thống chính hãng sẽ không được Vertu toàn cầu bảo hành và không có mã IMEI trong mạng lưới bảo mật Vertu OS", đại diện hãng nói.

