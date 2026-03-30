Verstappen xem xét chia tay F1

Tay đua bốn lần vô địch thế giới Max Verstappen đang cân nhắc khả năng rời F1 ngay sau mùa giải 2026, vì "không còn tận hưởng môn này".

Phát biểu với BBC Sport sau khi chỉ về đích thứ tám ở GP Nhật Bản, Verstappen lần đầu cho thấy rõ khả năng giải nghệ sớm, dù hợp đồng với Red Bull còn đến cuối mùa 2028. "Tôi đang nghĩ đến khả năng giải nghệ, cân nhắc mọi thứ trong paddock", tay đua Hà Lan nói. "Liệu có đáng tiếp tục lịch đấu dày đặc từ 22 đến 24 chặng mỗi mùa, hay nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè".

Max Verstappen sau vòng phân hạng GP Nhật Bản tại Suzuka, ngày 28/3/2026. Ảnh: AP

Thông tin này xuất hiện cùng diễn biến từ De Telegraaf, khi tờ báo thân cận với Verstappen cho rằng những tuần then chốt sắp tới sẽ quyết định tương lai của anh. Khoảng nghỉ một tháng do một số chặng tại Trung Đông bị hủy là thời điểm để nhà vô địch 28 tuổi suy nghĩ về bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp.

Chặng đua tại Suzuka phản ánh rõ những vấn đề hiện tại của Verstappen. Anh bị loại từ Q2 ở vòng phân hạng, trước khi chỉ cán đích thứ tám ngày đua chính. Đây là kết quả gây thất vọng với tay đua từng thống trị F1 nhiều năm gần đây, nhưng Verstappen khẳng định phong độ của đội không phải nguyên nhân chính. Thay vào đó, anh tiếp tục chỉ trích các quy định kỹ thuật mới của F1, vốn bị anh ví như trò chơi Mario Kart và gọi là "phản đua xe".

"Tôi có thể chấp nhận vị trí thứ bảy hay tám, vì tôi hiểu không thể lúc nào cũng chiến thắng", anh nói thêm. "Nhưng khi ở đó mà lại không tận hưởng cách cuộc đua diễn ra, điều đó không tự nhiên với một tay đua. Cách đua hiện tại thực sự chống lại cảm giác lái xe. Đến một lúc nào đó, tôi không muốn làm vậy nữa".

Sự bất mãn này không phải mới xuất hiện. Từ đầu mùa 2026, Verstappen nhiều lần công khai chỉ trích các quy định mới, cho rằng chúng làm giảm yếu tố kỹ năng thuần túy và niềm vui cầm lái. Sau khi bị loại sớm ở vòng phân hạng tại Nhật Bản, anh thậm chí thừa nhận không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc, và đang cực kỳ thất vọng với tình hình hiện tại.

Dù vậy, Verstappen coi vấn đề không nằm ở tiền bạc hay thành tích. Với 71 chiến thắng chặng, anh hiện đứng thứ ba trong danh sách những tay đua thắng nhiều nhất lịch sử F1, sau Lewis Hamilton và Michael Schumacher. "Tôi không còn đua vì tiền. Đây luôn là đam mê của tôi. Nhưng lúc này, tôi không thực sự tận hưởng nữa", anh nói.

Bên ngoài F1, Verstappen đã bắt đầu hướng tới những mục tiêu khác. Anh sẽ dự giải đua sức bền 24 giờ Nurburgring, và nhiều lần bày tỏ mong muốn chinh phục 24 Hours of Le Mans trong tương lai. Ngoài ra, tay đua Hà Lan cũng đang phát triển đội đua GT3 riêng, một dự án đem lại nhiều hứng thú cho anh. "Nếu dừng lại, không có nghĩa tôi sẽ không làm gì. Tôi vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống theo cách khác", Verstappen chia sẻ.

Khả năng một tay đua đang ở đỉnh cao phong độ rời F1 sớm được xem là cơn địa chấn với làng đua xe. Verstappen mới 28 tuổi, vẫn thuộc nhóm cạnh tranh danh hiệu và là gương mặt nổi bật nhất thế hệ hiện tại.

Verstappen cho biết sẽ sử dụng quãng nghỉ sắp tới để giải quyết một số điều, trước khi đưa ra lựa chọn về tương lai. "Thật buồn khi chúng ta phải nói về chuyện này, nhưng mọi thứ là như vậy. Không cần phải tiếc cho tôi, tôi sẽ ổn", anh nhấn mạnh.

Max Verstappen sinh ngày 30/9/1997, là con trai cựu tay đua Jos Verstappen. Max bắt đầu đua F1 năm 2015, bốn lần vô địch thế giới giai đoạn 2021-2024. Năm ngoái, anh hụt chức vô địch vào tay Lando Norris, khi McLaren tỏ ra nhỉnh hơn Red Bull.

Xuân Bình (theo Marca)