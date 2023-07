Verstappen thảnh thơi chiến thắng tại Grand Prix Áo

ÁoTay đua của Red Bull thắng chặng thứ năm liên tiếp khi băng băng về đích trên đường đua Spielberg (Áo) tối 2/7.

Với 34 điểm giành được trọn vẹn tại Grand Prix (tám điểm nhờ về nhất cuộc đua Sprint, 26 điểm có được khi giành chiến thắng cuộc đua chính và một điểm do lập fastest-lap), Max Verstappen nới rộng khoảng cách so với các đối thủ lên 81 điểm. Khoảng cách 5,155 giây khi về đích không thể hiện hết sự áp đảo của tay đua người Hà Lan, khi ở tàn cuộc Verstappen còn chủ động về thay lốp thêm một lần để có thể lập fastest-lap và giành thêm một điểm.

Verstappen ăn mừng trên bục podium sau chiến thắng ở Grand Prix Áo. Ảnh: Reuters

Verstappen tiếp tục thể hiện phong độ vượt trội khi giành chiến thắng thứ bảy sau chín cuộc đua mùa này, lợi thế xuất phát đầu của nhà đương kim vô địch thế giới được bảo toàn tại vòng đầu bất chấp các nỗ lực tấn công lúc khai cuộc của Charles Leclerc (Ferrari). Xe an toàn sớm xuất hiện ở cuối vòng đầu cũng không thể cản trở đà bứt phá của tay đua người Hà Lan.

Lựa chọn vào pit muộn so với hai đối thủ chính từ Ferrari khiến Verstappen có lúc phải vượt qua hai chiếc SF23 để lấy lại ngôi đầu. Nhưng tay đua của Red Bull đã thực hiện hai cú vượt dễ dàng mà không vượt phải sự kháng cự của đối thủ và khoảng cách mênh mông giữa ngôi đầu với nhóm lại được tạo ra.

Ở những vòng đua cuối, Verstappen đã không làm theo yêu cầu giữ lốp của đội nhà, tay đua người Hà Lan tiếp tục tăng tốc để tạo ra khoảng cách an toàn đủ để về pit thêm một lần và chuyển sang bộ lốp mới, trước khi phá fastest-lap đã được đồng đội Sergio Perez lập, qua đó giành một điểm từ tay của người đồng đội và cũng là đối thủ trên cuộc đua vô địch.

Verstappen (trái) giành lại vị trí dẫn đầu từ đối thủ Ferrari. Ảnh: F1

Tuy vẫn bất lực khi chứng kiến Red Bull bứt phá, nhưng cuộc đua tại Áo đã mang lại sự khích lệ đáng kể cho Ferrari, khi chiếc xe của họ dường như đã được cải thiện về tốc độ và giảm độ tiêu hao lốp sau một loạt nâng cấp trong ba cuộc đua gần đây nhất. Leclerc đã thi đấu cực tốt tại vòng phân hạng hôm thứ Sáu đã giúp anh có được vị trí xuất phát thứ hai. Mặc dù vậy tay đua người Monaco cũng cần cảm ơn người đồng đội Carlos Sainz khi đã không tấn công ở giai đoạn đầu trước khi cầm chân Perez ở cuối cuộc đua.

Trong phần đầu của cuộc đua, Sainz đã bám sát Leclerc, thậm chí còn yêu cầu đội nhà cho phép anh vượt qua đồng đội để tiếp cận Verstappen. Nhưng sau lần dừng pit đầu khi Ferrari gọi hai tay đua nhà về cùng một lúc, Leclerc đã bứt xa khỏi người đồng đội. Sainz sau đó còn tụt lại xa khi bị phạt năm giây vì nhiều lần lấn quá vạch giới hạn đường đua.

Ở cuối cuộc đua, Sainz đã kìm chân Perez suốt bốn vòng đua, giúp Leclerc có đủ thời gian cần thiết để giữ vững vị trí thứ hai cho tới khi kết thúc cuộc đua. Sainz và Perez đã so kè quyết liệt nhiều vòng tại khu vực Turn 3 và Turn 4 trước khi tay đua người Mexico chính thức vượt lên. Nỗ lực phòng thủ của Sainz giúp đồng đội Leclerc có khoảng cách 12,9 giây so với Perez khi chỉ còn chín vòng đua còn lại và tay đua của Red Bull đã không thể áp sát với khoảng cách như vậy trong htời gian quá ngắn.

Sainz về đích thứ tư nhưng anh ta là một trong số các tay đua bị lưu ý trong cuộc điều tra sau cuộc đua về các hành vi vi phạm giới hạn đường đua đã không được phát hiện. Đa phần các tay đua trong nhóm nay bị phạt thêm 10 giây. Các trọng tài thừa nhận rằng tổng cộng có hơn 1.200 lần vi phạm giới hạn đường đua trong suốt thời gian diễn ra Grand Prix Áo.

Verstappen thảnh thơi chiến thắng tại Grand Prix Áo Diễn biến chính chặng đua Áo ngày 2/7.

Aston Martin phản đối kết quả vì họ tin rằng họ đã nhìn thấy nhiều hơn, nhưng FIA cho biết cuộc điều tra đã được tiến hành trước đó. Thứ tự đoàn đua sau khi Sainz về đích thứ 4 lần lượt là Lando Norris của McLaren, Fernando Alonso của Aston Martin, các tay đua Lewis Hamilton và George Russell của Mercedes, Pierre Gasly của Alpine và Lance Stroll của Aston Martin.

Nhưng năm giờ sau cuộc đua, các quả phạt 10 giây dành cho Sainz, Hamilton và Gasly đã giúp Norris và Alonso lên thứ tư và thứ năm, Sainz xuống thứ sáu, Russell lên thứ bảy, Hamilton xuống thứ tám, Stroll lên thứ chín và Gasly xuống ngày 10. Esteban Ocon của Alpine, các tay đua của Williams là Alex Albon và Logan Sargeant, và bộ đôi của Alpha Tauri là Nyck de Vries và Yuki Tsunoda cũng bị phạt sau cuộc đua, nhưng trước đó họ đều nằm ngoài top 10, nhóm có điểm.

Tính cả trong cuộc đua, Sainz là một trong số chín tay đua - gần nửa đoàn đua, bị phạt do chạy quá vạch giới hạn, và con số này bao gồm Lewis Hamilton, người đã có một cuộc đua chán nản cho Mercedes và là người đầu tiên bị phạt 5 giây do lấn vạch, sau cuộc đua còn bị phạt thêm 10 giây do tiếp tục lấn vạch. Sau đó, Hamilton liên tục hỏi đội của mình xem có ai khác bị phạt không, và đích thân Toto Wolff phải trả lời: "Lewis, chúng tôi hiểu xe chạy chậm. Xin hãy tập trung lái đi."

Kết quả Grand Prix Áo

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần thay lốp Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 1 3 1 phút 07,012 giây 1 giờ 25 phút 33,6071 giây 26 2 Charles Leclerc Ferrari 2 2 1:08,820 +5,155 giây 18 3 Sergio Perez Red Bull 15 2 1:08,111 +17,188 15 4 Lando Norris McLaren 4 2 1:08,739 +26,327 12 5 Fernando Alonso Aston Martin 7 2 1:09,108 +30,317 10 6 Carlos Sainz Jnr Ferrari 3 2 1:08,880 +31,377 8 7 George Russell Mercedes 11 2 1:09,283 +48,403 6 8 Lewis Hamilton Mercedes 5 2 1:09,160 +49,196 4 9 Lance Stroll Aston Martin 6 3 1:08,463 +59,043 2 10 Pierre Gasly Alpine 9 2 1:09,046 +67,667 1 11 Alexander Albon Williams 10 2 1:09,560 +79,767 12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 17 2 1:09,786 +1 vòng 13 Logan Sargeant Williams 18 2 1:09,611 +1 vòng 14 Esteban Ocon Alpine 12 2 1:09,797 +1 vòng 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 14 2 1:09,940 +1 vòng 16 Oscar Piastri McLaren 13 3 1:09,862 +1 vòng 17 Nyck de Vries AlphaTauri 19 2 1:09,852 +1 vòng 18 Kevin Magnussen Haas 20 2 1:10,176 +1 vòng 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 3 1:09,620 +1 vòng 20 Nico Hulkenberg Haas 8 1 1:11,066 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 07,012 giây do Max Verstappen (Red Bull) lập tại vòng 71.

Bảng xếp hạng cá nhân sau 9 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 229 2 Sergio Perez Red Bull 148 3 Fernando Alonso Aston Martin 131 4 Lewis Hamilton Mercedes 106 5 Carlos Sainz Jnr Ferrari 82 6 George Russell Mercedes 72 7 Charles Leclerc Ferrari 72 8 Lance Stroll Aston Martin 44 9 Esteban Ocon Alpine 31 10 Lando Norris McLaren 24 11 Pierre Gasly Alpine 16 12 Alexander Albon Williams 7 13 Nico Hulkenberg Haas 9 14 Oscar Piastri McLaren 5 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2 18 Kevin Magnussen Haas 2 19 Logan Sargeant Williams 20 Nyck de Vries AlphaTauri

Bảng xếp hạng đội đua sau 9 chặng

Thứ tự Đội Điểm 1 Red Bull 377 2 Mercedes 178 3 Aston Martin 175 4 Ferrari 154 5 Alpine 47 6 McLaren 29 7 Haas 11 8 Alfa Romeo 9 9 Williams 7 10 AlphaTauri 2

Minh Phương