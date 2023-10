Verstappen thắng áp đảo sau khi vô địch F1 năm thứ ba liên tiếp

QatarĐã sớm vô địch F1 ngay từ tối thứ Bảy 7/10 khi về nhì cuộc đua Sprint, Max Verstappen vẫn thị uy sức mạnh bằng chiến thắng dễ dàng ở cuộc đua chính tối 8/10.

Cuộc đua tại Losail sớm trở nên nhẹ nhàng với Verstappen ngay từ những giây đầu, sau khi bộ đôi Mercedes va chạm ngay tại Turn 1 khiến Lewis Hamilton phải bỏ cuộc, còn George Russell tụt xuống cuối đoàn đua. Hy vọng tấn công Red Bull để lần đầu giành ngôi nhất chặng sớm vụt tắt với đội đua nước Đức, dù họ chiếm hai vị trí xuất phát ngay sau Verstappen.

Verstappen dễ dàng khống chế cuộc đua tại Losail và về nhất với cách biệt 4,833 giây hơn người về nhì. Ảnh: F1

Trong khi đó, tình hình cũng không khá khẩm hơn với Ferrari. Tay đua đang lên tay Carlos Sainz không tham dự cuộc đua do chiếc SF23 bị rò rỉ nhiên liệu ít phút trước giờ xuất phát và không kịp khắc phục. Nhờ đó, Verstappen hoàn toàn khống chế đoàn đua và chỉ mất vị trí dẫn đầu ở vài vòng khi vào thay lốp lần đầu sớm.

FIA và Pirelli yêu cầu các đội chỉ được phép chạy tối đa 18 vòng trên mỗi bộ lốp để đảm bảo an toàn khi nhà cung cấp lốp từ Italy phát hiện ra lốp xe rất dễ hư hỏng khi va chạm ở tốc độ cao với gờ chắn lề đường tại Losail. Chi tiết này đã giới hạn chiến thuật cuộc đua khi gần như toàn bộ các tay đua đều sử dụng chiến thuật 3 pit để đảm bảo yêu cầu của ban tổ chức.

Việc đọ sức giữa các tay đua gần như là phụ thuộc vào các pha vượt mặt, việc tránh sai sót và bị phạt do các lỗi vượt qua giới hạn mép đường đua. Cuộc đua được hâm nóng ngay từ những giây đầu khi xảy ra vụ va chạm giữa hai chiếc W14. Hamilton xuất phát với bộ lốp mềm giúp xe bám đường tốt hơn nên cố gắng tấn công Russell ở làn đường bên ngoài tại Turn 1. Khi Hamilton cố gắng đánh lái khi vừa nhích qua chiếc W14 của Russell, bánh sau bên phải của lão tướng người Anh đã chạm vào bánh trước bên trái của tay đua đàn em.

Chiếc W14 của Hamilton xoay tròn trên đường đua trước khi lao ra bãi sỏi và phải bỏ cuộc sớm. Hai tay đua tức giận và đổ lỗi cho nhau khi trao đổi qua sóng radio với đội nhà. Hamilton nói rằng anh bị đồng đội hạ gục, còn Russell cho rằng Hamilton đã chơi không đẹp ở chặng đua thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, khi về tới khu vực kỹ thuật và xem lại pha quay chậm, Hamilton đã tự nhận lỗi về mình "100% là lỗi của tôi, tôi xin lỗi toàn thể đội đua và cả George nữa."

Russell tụt xuống cuối đoàn xe khi phải về pit để thay lốp ở cuối vòng 1 nhưng đã thi đấu xuất sắc trong phần còn lại của cuộc đua đề về đích thứ 4. Mercedes đã sớm nhận ra rằng việc giới hạn quãng đường sử dụng lốp kết hợp với yếu tố lốp mòn ít hơn so với khi đua nước rút, có nghĩa là Russell có thể tăng tốc hơn dự kiến của đội đua nước Đức. Việc sớm nhận thức được thực tế cho phép Russell giành được nhiều lợi thế trong phần còn lại của cuộc đua.

Trái ngược với nỗi buồn của Mercedes, va chạm nội bộ giữa hai chiếc W14 lại giúp cuộc đua của McLaren trở nên dễ dàng hơn nhiều. Oscar Piastri cũng phải công nhận điều này trong phòng chờ trước lễ nhận giải khi thảo luận về việc xuất phát với hai đàn anh Max Verstappen và Lando Norris, anh nói: "Cảm ơn, Mercedes."

Piastri vừa giành được chiến thắng F1 đầu tiên trong cuộc đua nước rút vào thứ Bảy. Tới cuộc đua chính, anh tiếp tục khởi đầu xuất sắc và vượt lên chiếm vị trí thứ nhì từ vị trí xuất phát thứ sáu ngay sau Turn 1 nhờ Fernando Alonso, tay đua xuất phát thứ tư, bị cầm chân do vướng phải hai chiếc xe của Mercedes. Piastri sau đó thi đấu mạnh mẽ trong lúc đồng đội Norris phải vật lộn do chỉ được xuất phát từ vị trí thứ 10, do cả hai vòng chạy của anh đều bị hủy ở vòng phân hạng hôm thứ Sáu.

Đến cuối cuộc đua, Norris leo lên thứ ba ngay sau Piastri và tay đua người Anh đã được đội nhà yêu cầu giữ vị trí để đảm bảo điểm số đang có được, tránh tình trạng va chạm như của Mercedes. Norris cố gắng phản đối, nhưng không thuyết phục được các chỉ đạo viên đội nhà đổi ý. Tuy nhiên, sau khi Norris lập vòng đua nhanh nhất của cá nhân, Piastri phản ứng với thành tích thực hiện một vòng đua chỉ chậm hơn 0,1 giây để chứng minh rằng anh cũng có đủ tốc độ để phòng thủ, đội nhà yêu cầu Norris giữ vị trí là có lý do.

Diễn biến chính Grand Prix Qatar 2023 Diễn biến chính Grand Prix Qatar.

Cả ba tay đua về đích đầu tiên đều thừa nhận sự khó khăn của Grand Prix Qatar. Cuộc đua có tốc độ cao hơn bình thường vì buộc phải có thêm lần thay lốp và nhất là phải thi đấu ở nhiệt độ sa mạc hơn 30 độ C. Piastri nói: "Chắc chắn đây là cuộc đua khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong đời". Cả Norris lẫn Verstappen, hai tay đua nhiều kinh nghiệm F1 hơn, cũng đều đồng ý rằng Losail đáng được xếp vào hàng khó khăn nhất về mặt thể lực.

Vị trí thứ tư của Russell trong khi Charles Leclerc chỉ về đích thứ năm đã giúp Mercedes gia tăng khoảng cách thêm hai điểm so với đối thủ Ferari trên bảng điểm đội đua. Leclerc tận dụng sai lầm của Fernando Alonso, tay đua của Aston Martin đã đôi lần mất lái và văng khỏi đường ở giữa cuộc đua, để chiếm vị trí thứ năm.

Sergio Perez của Red Bull về thứ chín sau khi xuất phát từ pitlane sau vụ va chạm dẫn tới hỏng xe tại cuộc đua nước rút hôm thứ Bảy. Vào cuộc đua chính của tay đua người Mexico tiếp tục trở thành thảm họa khi phải nhận hai án phạt cộng thêm 5 giây vì vượt quá giới hạn đường đua. Án phạt thứ hai được áp dụng ở cuối cuộc đua, khiến tay đua người Mexico bị đánh tụt xuống vị trí thứ 10 sau Zhou Guanyu của Alfa Romeo.

Kết quả Grand Prix Qatar

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần thay lốp Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 1 3 1 phút 24,319 giây 1 giờ 27 phút 39,168 giây 26 2 Oscar Piastri McLaren 6 3 1:24,921 +4,833 giây 18 3 Lando Norris McLaren 10 3 1:24,842 +5,969 15 4 George Russell Mercedes 2 4 1:25,770 +34,119 12 5 Charles Leclerc Ferrari 5 3 1:24,992 +38,976 10 6 Fernando Alonso Aston Martin 4 3 1:26,045 +49,032 8 7 Esteban Ocon Alpine 8 3 1:26,450 +62,390 6 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 9 3 1:26,652 +66,563 4 9 Zhou Guanyu Alfa Romeo 19 3 1:26,323 +76,127 2 10 Sergio Perez Red Bull 20 3 1:26,220 +80,181 1 11 Lance Stroll Aston Martin 16 3 1:26,352 +81,652 12 Pierre Gasly Alpine 7 3 1:26,310 +82,300 13 Alexander Albon Williams 13 3 1:26,666 +91,014 14 Kevin Magnussen Haas 18 3 1:27,067 +1 vòng 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 3 1:27,174 +1 vòng 16 Nico Hulkenberg Haas 14 3 1:26,489 +1 vòng 17 Liam Lawson AlphaTauri 17 3 1:27,113 +1 vòng 18 Logan Sargeant Williams 15 2 1:27,983 Bỏ dở cuộc đua 19 Lewis Hamilton Mercedes 3 - Bỏ dở cuộc đua 20 Carlos Sainz Jnr Ferrari 12 - Không xuất phát

+) Fastest-lap: 1 phút 24,319 giây do Max Verstappen (Red Bull) lập tại vòng 56.

Bảng xếp hạng cá nhân sau 17 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 433 2 Sergio Perez Red Bull 224 3 Lewis Hamilton Mercedes 194 4 Fernando Alonso Aston Martin 183 5 Carlos Sainz Jnr Ferrari 153 6 Charles Leclerc Ferrari 145 7 Lando Norris McLaren 136 8 George Russell Mercedes 132 9 Oscar Piastri McLaren 83 10 Lance Stroll Aston Martin 47 11 Pierre Gasly Alpine 46 12 Esteban Ocon Alpine 44 13 Alexander Albon Williams 23 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 15 Nico Hulkenberg Haas 9 16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 18 Kevin Magnussen Haas 3 19 Liam Lawson AlphaTauri 2 20 Logan Sargeant Williams 21 Nyck de Vries AlphaTauri 22 Daniel Ricciardo AlphaTauri

Bảng xếp hạng đội đua sau 17 chặng

Thứ tự Đội Điểm 1 Red Bull 657 2 Mercedes 326 3 Ferrari 298 4 Aston Martin 230 5 McLaren 219 6 Alpine 90 7 Williams 23 8 Alfa Romeo 16 9 Haas 12 10 AlphaTauri 5

Minh Phương