Thứ ba, 9/9/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ hai, 8/9/2025, 08:42 (GMT+7)

Verstappen phá kỷ lục của Schumacher

ItalyKhả năng lèo lái tuyệt vời của Max Verstappen cùng tốc độ áp đảo trên đoạn đường thẳng của chiếc RB21 giúp tay đua Hà Lan lập kỷ lục thời gian hoàn thành một chặng F1 và vô địch Grand Prix Italy tối 7/9.

Năm trước, Verstappen từng nhiều lần chỉ trích và cáo buộc chiếc xe của Red Bull như "con quái thú" khiến anh gặp quá nhiều khó khăn khi bảo vệ ngôi vô địch thế giới trong nửa cuối mùa giải. Sang mùa 2025, chiếc RB21 tiếp tục thất thế trước McLaren. Nhưng tại các đường đua thiên về tốc độ như Monza, tay đua người Hà Lan vẫn đủ sức cạnh tranh, thậm chí còn bỏ xa bộ đôi McLaren để xô đổ kỷ lục tốc độ tại đường đua này.

Hoàn thành 53 vòng đua tại Monza với 1 giờ 13 phút 24,35 giây, đạt tốc độ trung bình 250,706 km/h, Verstappen phá kỷ lục về thời gian hoàn thành một chặng đua F1 tồn tại suốt 22 năm. Kỷ lục cũ là 1 giờ 14 phút 19,838 giây do Michael Schumacher lập trong màu áo Ferrari năm 2003. Trước đó, tại vòng phân hạng, tay đua người Hà Lan cũng lập kỷ lục về thời gian hoàn thành 1 vòng phân hạng với thời gian 1 phút 18,792 giây, phá kỷ lục 1 phút 18,887 giây do Lewis Hamilton (Mercedes) lập năm 2020.

Verstappen về nhất tại Grand Prix Italy trên đường đua Monza ngày 7/9. Ảnh: AP

Verstappen về nhất tại Grand Prix Italy trên đường đua Monza ngày 7/9. Ảnh: AP

"Thật lòng là khi về đích, tôi còn không nghĩ đến các kỷ lục, nhưng thật tuyệt. Chiếc xe thật thú vị. Nó khá ổn khi vào cua ở tốc độ cao và khá nhanh khi chạy trên đường thẳng. Lớp thảm nhựa mặt đường mới tại Monza cũng giúp ích cho việc thi đấu ở đây, đặc biệt là lề đường. Lề đường đã mở rộng hơn một chút. Tôi nghĩ chiếc Mercedes 2020 vẫn nhanh hơn nếu đưa nó vào đường đua hiện tại", Verstappen giải thích về việc RB21 bất ngờ bỏ xa hai kình địch Lando Norris và Oscar Piastri của McLaren tại Monza

Trưởng đoàn McLaren, Andrea Stella cũng giải thích về việc đội nhà bất ngờ bị thua kém về tốc độ trước Red Bull. Theo ông, chiếc MCL39 của đội vốn rất mạnh tại các góc cua, nhưng các góc cua tại Monza chỉ có ở đoạn sau, rất ít và lại khá ngắn. "Lợi thế tại góc cua không thể bù đắp thua thiệt trên các đường thẳng dài ở Monza. Thiết kế đường đua này hoàn toàn trái ngược với Zandvoort và Hungaroring, và điều này giải thích rõ McLaren không có lợi thế rõ rệt tại đây", Stella nói thêm.

Thua kém về tốc độ trên đoạn đường thẳng khiến McLaren chỉ có thể gây sức ép mạnh lên Verstappen ở những vòng đua đầu tiên. Lợi thế xuất phát đầu chỉ đủ để tay đua người Hà Lan duy trì cho tới cụm khúc cua đầu tiên Rettifilo tại vòng đầu. Norris chiếm được làn đường bên ngoài khi vào khúc cua, nên Verstappen phanh quá muộn và đành phải cua cắt qua lề đường. Trước đó, trên đường chạy đến góc cua đầu tiên, Verstappen đã đẩy Norris vào bãi cỏ ở phía trong đường thẳng.

Norris nổi đóa trên sóng radio: "Thằng ngốc này đang làm gì thế? Hắn ta đã đẩy tôi vào bãi cỏ rồi lại chạy tắt qua góc cua". Verstappen sau đó nghe lời các chỉ đạo viên Red Bull, trả lại vị trí dẫn đầu cho Norris để tránh bị phạt. Nhưng tay đua Hà Lan vẫn bám sát ngay sau Norris với khoảng cách chưa đầy 0,5 giây. Tới vòng 4, tốc độ vượt trội trên đoạn đường thẳng cùng hỗ trợ của cánh gió DRS giúp tay đua người Hà Lan lấy lại vị trí dẫn đầu tại góc cua số 1.

Verstappen (phải) vượt qua Norris ở một góc cua trên đường đua Monza, Italy ngày 7/9. Ảnh: AP

Verstappen (phải) vượt qua Norris ở một góc cua trên đường đua Monza, Italy ngày 7/9. Ảnh: AP

Verstappen vẫn chưa giành chiến thắng nào kể từ Grand Prix Emilia-Romagna hồi tháng 5. Nhưng tại Monza hôm qua, sau khi tái chiếm vị trí dẫn đầu từ vòng 4, anh đua hoàn hảo, bỏ xa hai đối thủ McLaren tới tầm 6 giây tới khi về thay lốp ở giữa chặng. McLaren thấy rõ không có khả năng đánh bại Verstappen bằng sức mạnh tốc độ, nên buộc phải đánh cược và trông chờ xe an toàn xuất hiện bằng cách cho các tay đua về pit muộn. Tuy nhiên, việc xe an toàn không xuất hiện khiến McLaren không có cơ hội để lật ngược tình thế.

Ở phía dưới, Piastri chỉ xuất phát thứ ba, nhưng nhờ xuất phát tốt, thậm chí còn đe dọa vị trí của Verstappen ở những giây đầu. Tuy nhiên, việc vướng phải người đồng đội Norris ở bên cạnh và đối thủ Verstappen ở phía trên đã vô tình cản trở tốc độ của tay đua người Australia. Điều đó đã tạo cơ hội cho Leclerc tấn công và chiếm vị trí thứ ba, khi đoàn đua đi qua Turn 1.

Piastri đáp trả bằng một phản công tuyệt đẹp ở phía ngoài Turn 4. Sau đó, Piastri có cơ hội tấn công Verstappen lần nữa khi tay đua người Hà Lan tụt xuống thứ hai. Nhưng ở vòng đua kế tiếp, do Piastri không vượt được Verstappen, anh bị Leclerc áp sát Piastri tại Turn 1 rồi vượt qua tại góc cua Curva Grande. Trật tự cuối cùng đã được tái lập khi Piastri vượt qua đối thủ Ferrari ở Turn 1 lúc bắt đầu vòng đua thứ năm. Khi đó, Piastri đã chậm hơn Norris tới 3,5 giây và khoảng cách còn tiếp tục gia tăng.

Leclerc chỉ về thứ tư ở chặng đua sân nhà Monza. Ảnh: AP

Leclerc chỉ về thứ tư ở chặng đua sân nhà Monza. Ảnh: AP

Cuối cuộc đua, Norris chạy trước, nhưng chủ động nhường cho Piastri về thay lốp trước để tránh bị các đối thủ phía sau đuổi kịp. Khi anh vào thay lốp tại vòng 46, sự chậm chạp của các kỹ thuật viên lại khiến Norris phải chờ 6 giây và bị người đồng đội vượt qua. Tuy vậy, các chỉ đạo viên McLaren đã chơi đẹp khi đề nghị Piastri đáp lễ bằng cách giảm tốc để đồng đội Norris vượt lên, lấy lại vị trí thứ hai. Tay đua người Australia chấp nhận sự sắp đặt của đội nhà.

Dù chỉ về đích thứ ba, Piastri vẫn giữ được vị trí dẫn đầu trên bảng thứ bậc tay đua với 324 điểm, nhiều hơn Norris và Verstappen lần lượt 31 và 94 điểm

Kết quả Grand Prix Italy

Thứ

tự

Tay đua

Đội

Vị trí

xuất phát

Số lần về pit

Fastest lap cá nhân

Thành tích

Điểm

1

Max Verstappen

Red Bull

1

1

1 phút 21.003 giây

1 giờ 13 phút 24,325 giây

25

2

Lando Norris

McLaren

2

1

1:20.901

+19,207 giây

18

3

Oscar Piastri

McLaren

3

1

1:21.245

+21,351

15

4

Charles Leclerc

Ferrari

4

1

1:21.294

+25,624

12

5

George Russell

Mercedes

5

1

1:21.800

+32,881

10

6

Lewis Hamilton

Ferrari

10

1

1:21.546

+50,537

8

7

Alexander Albon

Williams

14

1

1:21.368

+58,484

6

8

Gabriel Bortoleto

Sauber

7

1

1:22.139

+59,762

4

9

Kimi Antonelli

Mercedes

6

1

1:21.968

+63,891

2

10

Isack Hadjar

RB

20

1

1:22.133

+64,469

1

11

Carlos Sainz Jnr

Williams

13

1

1:21.740

+79,288

12

Oliver Bearman

Haas

11

1

1:21.820

+80,701

13

Yuki Tsunoda

Red Bull

9

1

1:22.712

+82,351

14

Liam Lawson

RB

18

1

1:22.777

+1 vòng

15

Esteban Ocon

Haas

15

1

1:22.892

+1 vòng

16

Pierre Gasly

Alpine

19

1

1:22.185

+1 vòng

17

Franco Colapinto

Alpine

17

1

1:22.239

+1 vòng

18

Lance Stroll

Aston Martin

16

1

1:22.164

+1 vòng

19

Fernando Alonso

Aston Martin

8

2

1:23.757

+1 vòng

20

Nico Hulkenberg

Sauber

12

-

Bỏ dở cuộc đua

Bảng thứ bậc cá nhân sau 16 chặng

Thứ

tự

Tay đua

Đội

Số lần thắng chặng

Số lần thắng Sprint

Điểm số

1

Oscar Piastri

McLaren

7

324

2

Lando Norris

McLaren

5

1

293

3

Max Verstappen

Red Bull

3

1

230

4

George Russell

Mercedes

1

194

5

Charles Leclerc

Ferrari

163

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1

117

7

Alexander Albon

Williams

70

8

Kimi Antonelli

Mercedes

66

9

Nico Hulkenberg

Sauber

37

10

Isack Hadjar

Racing Bulls

38

11

Lance Stroll

Aston Martin

32

12

Fernando Alonso

Aston Martin

30

13

Esteban Ocon

Haas

28

14

Pierre Gasly

Alpine

20

15

Liam Lawson

Racing Bulls

20

16

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

17

Carlos Sainz Jnr

Williams

16

18

Oliver Bearman

Haas

16

19

Yuki Tsunoda

Red Bull

12

20

Franco Colapinto

Alpine

21

Jack Doohan

Alpine

Bảng thứ bậc đội đua sau 16 chặng

Thứ

tự

Đội

Số lần thắng chặng

Số lần thắng Sprint

Điểm số

1

McLaren

12

1

617

2

Ferrari

1

280

3

Mercedes

1

260

4

Red Bull

3

1

239

5

Williams

86

6

Aston Martin

62

7

Racing Bulls

61

8

Sauber

55

9

Haas

44

10

Alpine

20

Minh Phương

  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
×