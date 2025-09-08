Verstappen phá kỷ lục của Schumacher

ItalyKhả năng lèo lái tuyệt vời của Max Verstappen cùng tốc độ áp đảo trên đoạn đường thẳng của chiếc RB21 giúp tay đua Hà Lan lập kỷ lục thời gian hoàn thành một chặng F1 và vô địch Grand Prix Italy tối 7/9.

Năm trước, Verstappen từng nhiều lần chỉ trích và cáo buộc chiếc xe của Red Bull như "con quái thú" khiến anh gặp quá nhiều khó khăn khi bảo vệ ngôi vô địch thế giới trong nửa cuối mùa giải. Sang mùa 2025, chiếc RB21 tiếp tục thất thế trước McLaren. Nhưng tại các đường đua thiên về tốc độ như Monza, tay đua người Hà Lan vẫn đủ sức cạnh tranh, thậm chí còn bỏ xa bộ đôi McLaren để xô đổ kỷ lục tốc độ tại đường đua này.

Hoàn thành 53 vòng đua tại Monza với 1 giờ 13 phút 24,35 giây, đạt tốc độ trung bình 250,706 km/h, Verstappen phá kỷ lục về thời gian hoàn thành một chặng đua F1 tồn tại suốt 22 năm. Kỷ lục cũ là 1 giờ 14 phút 19,838 giây do Michael Schumacher lập trong màu áo Ferrari năm 2003. Trước đó, tại vòng phân hạng, tay đua người Hà Lan cũng lập kỷ lục về thời gian hoàn thành 1 vòng phân hạng với thời gian 1 phút 18,792 giây, phá kỷ lục 1 phút 18,887 giây do Lewis Hamilton (Mercedes) lập năm 2020.

Verstappen về nhất tại Grand Prix Italy trên đường đua Monza ngày 7/9. Ảnh: AP

"Thật lòng là khi về đích, tôi còn không nghĩ đến các kỷ lục, nhưng thật tuyệt. Chiếc xe thật thú vị. Nó khá ổn khi vào cua ở tốc độ cao và khá nhanh khi chạy trên đường thẳng. Lớp thảm nhựa mặt đường mới tại Monza cũng giúp ích cho việc thi đấu ở đây, đặc biệt là lề đường. Lề đường đã mở rộng hơn một chút. Tôi nghĩ chiếc Mercedes 2020 vẫn nhanh hơn nếu đưa nó vào đường đua hiện tại", Verstappen giải thích về việc RB21 bất ngờ bỏ xa hai kình địch Lando Norris và Oscar Piastri của McLaren tại Monza

Trưởng đoàn McLaren, Andrea Stella cũng giải thích về việc đội nhà bất ngờ bị thua kém về tốc độ trước Red Bull. Theo ông, chiếc MCL39 của đội vốn rất mạnh tại các góc cua, nhưng các góc cua tại Monza chỉ có ở đoạn sau, rất ít và lại khá ngắn. "Lợi thế tại góc cua không thể bù đắp thua thiệt trên các đường thẳng dài ở Monza. Thiết kế đường đua này hoàn toàn trái ngược với Zandvoort và Hungaroring, và điều này giải thích rõ McLaren không có lợi thế rõ rệt tại đây", Stella nói thêm.

Thua kém về tốc độ trên đoạn đường thẳng khiến McLaren chỉ có thể gây sức ép mạnh lên Verstappen ở những vòng đua đầu tiên. Lợi thế xuất phát đầu chỉ đủ để tay đua người Hà Lan duy trì cho tới cụm khúc cua đầu tiên Rettifilo tại vòng đầu. Norris chiếm được làn đường bên ngoài khi vào khúc cua, nên Verstappen phanh quá muộn và đành phải cua cắt qua lề đường. Trước đó, trên đường chạy đến góc cua đầu tiên, Verstappen đã đẩy Norris vào bãi cỏ ở phía trong đường thẳng.

Norris nổi đóa trên sóng radio: "Thằng ngốc này đang làm gì thế? Hắn ta đã đẩy tôi vào bãi cỏ rồi lại chạy tắt qua góc cua". Verstappen sau đó nghe lời các chỉ đạo viên Red Bull, trả lại vị trí dẫn đầu cho Norris để tránh bị phạt. Nhưng tay đua Hà Lan vẫn bám sát ngay sau Norris với khoảng cách chưa đầy 0,5 giây. Tới vòng 4, tốc độ vượt trội trên đoạn đường thẳng cùng hỗ trợ của cánh gió DRS giúp tay đua người Hà Lan lấy lại vị trí dẫn đầu tại góc cua số 1.

Verstappen (phải) vượt qua Norris ở một góc cua trên đường đua Monza, Italy ngày 7/9. Ảnh: AP

Verstappen vẫn chưa giành chiến thắng nào kể từ Grand Prix Emilia-Romagna hồi tháng 5. Nhưng tại Monza hôm qua, sau khi tái chiếm vị trí dẫn đầu từ vòng 4, anh đua hoàn hảo, bỏ xa hai đối thủ McLaren tới tầm 6 giây tới khi về thay lốp ở giữa chặng. McLaren thấy rõ không có khả năng đánh bại Verstappen bằng sức mạnh tốc độ, nên buộc phải đánh cược và trông chờ xe an toàn xuất hiện bằng cách cho các tay đua về pit muộn. Tuy nhiên, việc xe an toàn không xuất hiện khiến McLaren không có cơ hội để lật ngược tình thế.

Ở phía dưới, Piastri chỉ xuất phát thứ ba, nhưng nhờ xuất phát tốt, thậm chí còn đe dọa vị trí của Verstappen ở những giây đầu. Tuy nhiên, việc vướng phải người đồng đội Norris ở bên cạnh và đối thủ Verstappen ở phía trên đã vô tình cản trở tốc độ của tay đua người Australia. Điều đó đã tạo cơ hội cho Leclerc tấn công và chiếm vị trí thứ ba, khi đoàn đua đi qua Turn 1.

Piastri đáp trả bằng một phản công tuyệt đẹp ở phía ngoài Turn 4. Sau đó, Piastri có cơ hội tấn công Verstappen lần nữa khi tay đua người Hà Lan tụt xuống thứ hai. Nhưng ở vòng đua kế tiếp, do Piastri không vượt được Verstappen, anh bị Leclerc áp sát Piastri tại Turn 1 rồi vượt qua tại góc cua Curva Grande. Trật tự cuối cùng đã được tái lập khi Piastri vượt qua đối thủ Ferrari ở Turn 1 lúc bắt đầu vòng đua thứ năm. Khi đó, Piastri đã chậm hơn Norris tới 3,5 giây và khoảng cách còn tiếp tục gia tăng.

Leclerc chỉ về thứ tư ở chặng đua sân nhà Monza. Ảnh: AP

Cuối cuộc đua, Norris chạy trước, nhưng chủ động nhường cho Piastri về thay lốp trước để tránh bị các đối thủ phía sau đuổi kịp. Khi anh vào thay lốp tại vòng 46, sự chậm chạp của các kỹ thuật viên lại khiến Norris phải chờ 6 giây và bị người đồng đội vượt qua. Tuy vậy, các chỉ đạo viên McLaren đã chơi đẹp khi đề nghị Piastri đáp lễ bằng cách giảm tốc để đồng đội Norris vượt lên, lấy lại vị trí thứ hai. Tay đua người Australia chấp nhận sự sắp đặt của đội nhà.

Dù chỉ về đích thứ ba, Piastri vẫn giữ được vị trí dẫn đầu trên bảng thứ bậc tay đua với 324 điểm, nhiều hơn Norris và Verstappen lần lượt 31 và 94 điểm

Kết quả Grand Prix Italy

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 1 1 1 phút 21.003 giây 1 giờ 13 phút 24,325 giây 25 2 Lando Norris McLaren 2 1 1:20.901 +19,207 giây 18 3 Oscar Piastri McLaren 3 1 1:21.245 +21,351 15 4 Charles Leclerc Ferrari 4 1 1:21.294 +25,624 12 5 George Russell Mercedes 5 1 1:21.800 +32,881 10 6 Lewis Hamilton Ferrari 10 1 1:21.546 +50,537 8 7 Alexander Albon Williams 14 1 1:21.368 +58,484 6 8 Gabriel Bortoleto Sauber 7 1 1:22.139 +59,762 4 9 Kimi Antonelli Mercedes 6 1 1:21.968 +63,891 2 10 Isack Hadjar RB 20 1 1:22.133 +64,469 1 11 Carlos Sainz Jnr Williams 13 1 1:21.740 +79,288 12 Oliver Bearman Haas 11 1 1:21.820 +80,701 13 Yuki Tsunoda Red Bull 9 1 1:22.712 +82,351 14 Liam Lawson RB 18 1 1:22.777 +1 vòng 15 Esteban Ocon Haas 15 1 1:22.892 +1 vòng 16 Pierre Gasly Alpine 19 1 1:22.185 +1 vòng 17 Franco Colapinto Alpine 17 1 1:22.239 +1 vòng 18 Lance Stroll Aston Martin 16 1 1:22.164 +1 vòng 19 Fernando Alonso Aston Martin 8 2 1:23.757 +1 vòng 20 Nico Hulkenberg Sauber 12 - Bỏ dở cuộc đua

Bảng thứ bậc cá nhân sau 16 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Oscar Piastri McLaren 7 324 2 Lando Norris McLaren 5 1 293 3 Max Verstappen Red Bull 3 1 230 4 George Russell Mercedes 1 194 5 Charles Leclerc Ferrari 163 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 117 7 Alexander Albon Williams 70 8 Kimi Antonelli Mercedes 66 9 Nico Hulkenberg Sauber 37 10 Isack Hadjar Racing Bulls 38 11 Lance Stroll Aston Martin 32 12 Fernando Alonso Aston Martin 30 13 Esteban Ocon Haas 28 14 Pierre Gasly Alpine 20 15 Liam Lawson Racing Bulls 20 16 Gabriel Bortoleto Sauber 18 17 Carlos Sainz Jnr Williams 16 18 Oliver Bearman Haas 16 19 Yuki Tsunoda Red Bull 12 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng thứ bậc đội đua sau 16 chặng

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 12 1 617 2 Ferrari 1 280 3 Mercedes 1 260 4 Red Bull 3 1 239 5 Williams 86 6 Aston Martin 62 7 Racing Bulls 61 8 Sauber 55 9 Haas 44 10 Alpine 20

Minh Phương