Verstappen phả hơi nóng vào gáy bộ đôi McLaren

Giành trọn vẹn 33 điểm - số điểm tối đa có thể giành được tại Grand Prix Mỹ tuần này, nhà ĐKVĐ Max Verstappen thu hẹp đáng kể khoảng cách với vị trí dẫn đầu khi mùa giải F1 2025 còn 5 chặng.

Đây là chiến thắng thứ ba của tay đua đội Red Bull qua 4 chặng gần đây. Do bộ đôi McLaren - Lando Norris và Oscar Piastri - chỉ về nhì và thứ năm, Verstappen chỉ còn kém vị trí dẫn đầu của Piastri 40 điểm. Vì thế, Verstappen rất tự tin về cơ hội lật ngược tình thế. Anh nói sau cuộc đua: "Cơ hội vẫn còn. Chúng tôi chỉ cần cố gắng và thể hiện hết mình trong các chặng còn lại".

Chiếc RB21 của Verstappen trên đường đua Austin ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Sau khi thắng cuộc đua nước rút vào thứ Bảy, Verstappen hoàn toàn kiểm soát cục diện vòng đua chính. Anh giữ vững vị trí xuất phát đầu sau góc cua đầu tiên, rồi ung dung tăng tốc trước khi giành chiến thắng thứ bảy trong sự nghiệp trên đường đua Austin.

Norris xuất phát thứ nhì ngay sau Verstappen, và hy vọng tốc độ của chiếc MCL39 sẽ giúp anh lật ngược thế cờ trước chiếc RB21 của Red Bull vốn liên tiếp thắng McLaren trong các chặng gần đây. Tuy nhiên, hy vọng của Norris sớm tan thành mây khói. Charles Leclerc tận dụng độ bám đường vượt trội của lốp mềm để vươn lên chiếm vị trí thứ hai ngay tại góc cua đầu tiên. Tay đua của Ferrari là người duy nhất trong top 10 chọn xuất phát với bộ lốp mềm.

Trong khi đó, Verstappen giữ vững an toàn ở giai đoạn đầu rồi dần nới rộng khoảng cách nhờ trạng thái xe an toàn ảo sớm xuất hiện tại vòng 7 do va chạm giữa Carlos Sainz (Williams) và Kimi Antonelli (Mercedes). Cuộc đua lúc này với Verstappen chỉ là giữ vững an toàn ở vị trí dẫn đầu, do Norris bị kẹp giữa bộ đôi Ferrari, còn Piastri thì loay hoay ở vị trí thứ năm.

Norris nhiều lần tìm cách vượt Leclerc nhưng vô ích, khi bị Hamilton đeo sát phía sau. Tay đua McLaren nhiều lần tấn công ở phía ngoài Turn 12 ngay trước đoạn thẳng dài, nhưng Leclerc đều tỉnh táo giữ vững khoảng cách an toàn. Mãi tới vòng 21, ngay trước khi Leclerc về thay thế bộ lốp mềm, Norris mới vượt được đối thủ. Lúc này, khoảng cách giữa Norris với Verstappen đã là hơn 10 giây.

Norris tiếp tục sử dụng bộ lốp xuất phát thêm 10 vòng nữa. Sau khi hoàn thành lần về pit tại vòng 33, tay đua người Anh tụt lại phía sau Leclerc 2,4 giây và anh chỉ mất bốn vòng đã đuổi kịp đối thủ. Tuy nhiên, một lần nữa Norris không thể sớm vượt lên và nhanh chóng báo cáo với đội nhà về tình trạng tồi tệ của bộ lốp mềm. Norris được kỹ sư đường đua Will Joseph khuyên nên giảm tốc độ và lùi lại vài vòng để làm mát lốp trước khi tấn công Leclerc.

Tay đua Ferrari Charles Leclerc chạy trước đồng nghiệp McLaren Lando Norris ở vòng đua chính thức Grand Prix Mỹ trên đường đua Austin, Texas ngày 19/10/2025. Ảnh: AP

Norris buộc giảm tốc để giữ lốp và chỉ tấn công khi cuộc đua còn 5 vòng. Tay đua người Anh vượt lên ở Turn 1, nhích lên một chút so với Leclerc nhưng sau đó chiếc SF25 tăng tốc và lấy lại vị trí. Dù vậy, đến cuối vòng đua, Norris tấn công tại Turn 12 và đã chiếm vị trí thứ nhì thành công.

Trận chiến dai dẳng với Leclerc khiến Norris mất đi cơ hội tấn công vị trí dẫn đầu của Verstappen. Nhưng dù sao tay đua Anh vẫn có một chặng đua tốt hơn nhiều so với đồng đội Piastri. Tay đua Australia cố gắng đuổi theo Norris, nhưng bất lực trong việc vượt qua Hamilton ở phía trước, dù Piastri đã sớm vượt qua George Russell của Mercedes để giành vị trí thứ năm.

Với việc giành chiến thắng trong cuộc đua nước rút hôm thứ Bảy sau khi Piastri và Norris va chạm ở vạch xuất phát và sớm bỏ cuộc, Verstappen đã giành nhiều hơm Piastri tới 23 điểm tại Grand Prix Mỹ lần này. Phong độ của Piastri đang ở mức báo động trong khi nội bộ McLaren đang có lục đục và đội đua nước Anh đã ngừng nâng cấp chiếc MCL39 để tập trung cho mùa giải sắp tới. Đây là cơ hội vàng để Verstappen có thể lật ngược tình thế.

Kết quả Grand Prix Mỹ

Thứ

tự

Tay đua

Đội

Vị trí

xuất phát

Số lần về pit

Fastest lap cá nhân

Thành tích

Điểm

1

Max Verstappen

Red Bull

1

1

1 phút 37,991 giây

1 giờ 34 phút 00,161 giây

25

2

Lando Norris

McLaren

2

1

1:37,620

+7,959 giây

18

3

Charles Leclerc

Ferrari

3

1

1:38,231

+15,373

15

4

Lewis Hamilton

Ferrari

5

1

1:38,361

+28,536

12

5

Oscar Piastri

McLaren

6

1

1:38,564

+29,678

10

6

George Russell

Mercedes

4

1

1:38,224

+33,456

8

7

Yuki Tsunoda

Red Bull

13

1

1:38,803

+52,714

6

8

Nico Hulkenberg

Sauber

11

1

1:38,372

+57,249

4

9

Oliver Bearman

Haas

8

1

1:39,119

+64,722

2

10

Fernando Alonso

Aston Martin

10

1

1:38,789

+70,001

1

11

Liam Lawson

Racing Bulls

12

1

1:38,983

+73,209

12

Lance Stroll

Aston Martin

19

1

1:39,071

+74,778

13

Kimi Antonelli

Mercedes

7

1

1:37,577

+75,746

14

Alexander Albon

Williams

18

2

1:38,328

+80,000

15

Esteban Ocon

Haas

17

1

1:39,263

+83,043

16

Isack Hadjar

Racing Bulls

20

1

1:38,724

+92,807

17

Franco Colapinto

Alpine

15

1

1:39,173

+1 vòng

18

Gabriel Bortoleto

Sauber

16

2

1:38,275

+1 vòng

19

Pierre Gasly

Alpine

14

1

1:39,270

+1 vòng

20

Carlos Sainz Jnr

Williams

9

1:40,327

Bỏ dở cuộc đua

Bảng xếp hạng cá nhân sau 19 chặng

Thứ

tự

Tay đua

Đội

Số lần thắng chặng

Số lần thắng Sprint

Điểm số

1

Oscar Piastri

McLaren

7

346

2

Lando Norris

McLaren

5

1

332

3

Max Verstappen

Red Bull

5

2

306

4

George Russell

Mercedes

2

252

5

Charles Leclerc

Ferrari

193

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1

142

7

Kimi Antonelli

Mercedes

89

8

Alexander Albon

Williams

73

9

Nico Hulkenberg

Sauber

41

10

Isack Hadjar

Racing Bulls

39

11

Carlos Sainz Jnr

Williams

38

12

Fernando Alonso

Aston Martin

37

13

Lance Stroll

Aston Martin

32

14

Liam Lawson

Racing Bulls

30

15

Esteban Ocon

Haas

28

16

Yuki Tsunoda

Red Bull

28

17

Pierre Gasly

Alpine

20

18

Oliver Bearman

Haas

20

19

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

20

Franco Colapinto

Alpine

21

Jack Doohan

Alpine

Bảng xếp hạng đội đua sau 19 chặng

Thứ

tự

Đội

Số lần thắng chặng

Số lần thắng Sprint

Điểm số

1

McLaren

12

1

678

2

Mercedes

2

341

3

Ferrari

1

334

4

Red Bull

5

2

331

5

Williams

111

6

Racing Bulls

72

7

Aston Martin

69

8

Sauber

59

9

Haas

48

10

Alpine

20

