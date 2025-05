Verstappen đại thắng trên đường đua Imola

ItalyĐKVĐ Max Verstappen đánh bại bộ đôi McLaren để lần thứ 64 về nhất trong sự nghiệp, và giúp Red Bull thắng chặng đua F1 thứ 400 của đội.

Chiến thắng này đến từ năng lực cá nhân siêu việt của Verstappen và cả những sai lầm chiến thuật của McLaren. Nhà ĐKVĐ lép vế hoàn toàn trước McLaren tại các buổi đua thử, nhưng tới vòng phân hạng, anh kịp len chân được vào vị trí xuất phát thứ 2 ngay sau Oscar Piastri. Nhờ đó, Verstappen có cơ hội lớn để tái lập các thành tích ấn tượng của cá nhân anh tại chặng đua Emilia Romagna.

Vị trí xuất phát đầu không đủ để McLaren ngăn cản Verstappen. Piastri chỉ có thể sức giữ chân đối thủ Red Bull ở vài giây đầu. Khi tới cụm Turn 2 và Turn 3, chiếc RB19 đã vượt lên trên chiếc MCL39 để chiếm vị trí dẫn đầu. Liên tục lập fastest-lap rồi nới rộng khoảng cách lên tầm 2 giây, Verstappen sớm thoát ra khỏi tầm tấn công của Piastri.

Verstappen về nhất Grand Prix Emilia Romagna trên đường đua Imola, Italy ngày 18/5. Ảnh: AP

Piastri tự nhận mắc lỗi ngay những giây đầu tiên khi phanh quá sớm, tạo thời cơ cho Verstappen vượt qua. "Đó là một pha xử lý cực tốt của Max. Vì vậy, tôi sẽ học hỏi cho lần sau. Có lẽ tôi nên phanh muộn hơn tầm 10 mét, chỉ vậy thôi. Sống và học hỏi", Piastri nói sau chặng. Anh không quá lo về việc mất vị trí ngay lúc bị Verstappen vượt, nhưng sau đó, tốc độ của chiếc xe không như mong đợi.

Verstappen thì dùng từ "kỳ diệu" để nói về màn xuất phát tại Imola. "Lúc đó, về cơ bản, tôi đã tụt xuống thứ ba. Tôi vẫn ở địa điểm phanh tối ưu, nhưng lúc này, tôi phải tìm cách vọt lên từ dưới sâu. Ngay khi tôi phanh muộn rồi nhả phanh, tôi cảm thấy: 'Được rồi, đã có thể tấn công'. Vì vậy, tôi chỉ cần giữ tốc độ. Và may mắn thay, về cơ bản, mọi thứ vẫn ổn. Đó không phải là một động tác dễ thực hiện, nhưng kỳ diệu là, mọi thứ diễn ra vẫn tốt đẹp", anh giải thích.

Ở phía sau, đồng đội của Piastri - Lando Norris - cũng không thể sớm dứt điểm được đồng hương George Russell (đội Mercedes), nên dần bị nhóm đầu bỏ xa. Tới vòng 12, tay đua người Anh mới chiếm được vị trí thứ ba từ tay Russell, nhưng lúc này anh đã kém Piastri gần 7 giây.

Chứng kiến tốc độ kinh hoàng và ổn định của Verstappen ở phía trước, McLaren gọi Piastri về pit sớm để thay lốp hòng gây áp lực tâm lý lên Red Bull và tìm cơ hội nhảy cóc lên vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, đội đua Áo tỉnh táo và tiếp tục cho Verstappen thi đấu trên đường đua. Lúc này, Norris tạm thời lên thứ hai, nhưng đã kém vị trí dẫn đầu gần 10 giây. Trong khi đó, Piastri tụt sâu xuống nhóm giữa và loay hoay vượt các đối thủ để lấy lại vị trí.

Lando Norris trên đường đua Imola ngày 18/5. Ảnh: McLaren F1

Hoàn toàn kiểm soát cuộc đua, nhưng những diễn biến tiếp theo càng xây chắc cho lợi thế của đội đua Áo. Khi Norris vừa hoàn thành lần thay lốp đầu tiên tại vòng 29, sự cố trên chiếc xe Haas của Esteban Ocon khiến trạng thái xe an toàn ảo được thiết lập trên đường đua. Đây là cơ hội vàng để Verstappen tranh thủ về pit thay lốp.

Sau khi thay lốp xong, khoảng cách giữa Verstappen và McLaren được nới rộng thành tới hơn 20 giây. Việc thay lốp lần đầu quá sớm khiến Piastri buộc phải tranh thủ thay lốp lần hai khi xe an toàn ảo xuất hiện. Hy vọng tới vị trí thứ hai lúc này quá mịt mờ với tay đua trẻ người Australia. Dù vậy, tới cuối cuộc đua, hy vọng lại được thắp sáng với Piastri.

Sự cố trên chiếc W16 của tài năng trẻ Kimi Antonelli (Mercedes) ở vòng 46 khiến chiếc xe Mercedes phải nằm lại bên cạnh đường đua ngay tại vị trí xảy ra sự cố của Ocon ở giữa cuộc đua. Lúc này, các trọng tài lại phải triển khai xe an toàn để đảm bảo an toàn. Tranh thủ sự cố, các xe lần lượt kéo nhau về pit để thay lốp.

Trong khi Verstappen và Norris về thay lốp, Piastri tiếp tục ở lại đường đua do không còn lốp thích hợp để chuyển đổi. Tay đua người Australia vươn lên thứ hai, nhưng bất lợi so với đồng đội Norris vì phải sử dụng bộ lốp cũ hơn 16 vòng. Norris trao đổi với đội nhà qua sóng radio và cho rằng lốp của Piastri "trông khá tệ", và nên nhường đường cho đồng đội để McLaren có cơ hội đánh bại Verstappen.

Tuy nhiên, McLaren không can thiệp vào cuộc chiến nội bộ giữa hai tay đua nhà. Sau khi xe an toàn rời khỏi đường đua tại vòng 53, Norris đã loay hoay mất ba vòng để vượt qua Piastri. Lúc này Verstappen đã bỏ cách quá xa với tầm 5 giây cách biệt khi cuộc đua chỉ còn 6 vòng. Cơ hội để McLaren chiến thắng gần như không còn.

Về cuối, cuộc đua ở nhóm giữa trở nên hấp dẫn. Dù không có vị trí xuất phát thuận lợi, tới cuộc đua chính thức, Ferrari bất ngờ khởi sắc. Lewis Hamilton xuất phát ở vị trí thứ 12 với bộ lốp cứng và chủ đích thay lốp muộn. Tay đua người Anh tranh thủ hai lần xuất hiện xe an toàn để thay lốp và nhanh chóng có lợi thế để hướng đến nhóm đầu.

Hamilton nhanh nhẹn tận dụng màn quyết chiến giữa đồng đội Charles Leclerc và Alexandre Albon (Williams) ở những vòng cuối để vươn lên về đích thứ tư. Trong khi đó, Leclerc vật lộn với bộ lốp cũ ở cuối cuộc đua do thay lốp quá sớm, nên vất vả chống chọi với Albon. Cuối cùng, tay đua người Monaco vẫn không thể bảo vệ được vị trí nên chỉ có thể về thứ sáu.

Trái ngược với đà thăng tiến của Ferrari, Aston Martin có vị trí xuất phát thuận lợi nhưng lại không thể giành điểm. Hai lần xuất hiện của xe an toàn đã phá nát cơ hội có điểm của Fernando Alonso và Lance Stroll do thay lốp quá sớm. Cuối chặng đua, lão tướng Alonso đã rầu rĩ phàn nàn với đội nhà qua sóng radio "Tôi là tay đua kém may mắn nhất từ trước đến nay". Kết thúc Grand Prix Emilia Romagna, Alonso vẫn chưa giành được điểm sau 7 chặng đua.

Kết quả Grand Prix Emilia Romagna

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 2 2 1 phút 17,988 giây 1 giờ 31 phút 33,199 giây 25 2 Lando Norris McLaren 4 2 1:18,311 +6,109 giây 18 3 Oscar Piastri McLaren 1 2 1:18,894 +12,956 15 4 Lewis Hamilton Ferrari 12 2 1:18,265 +14,356 12 5 Alexander Albon Williams 7 2 1:18,289 +17,945 10 6 Charles Leclerc Ferrari 11 2 1:19,048 +20,774 8 7 George Russell Mercedes 3 2 1:19,733 +22,034 6 8 Carlos Sainz Jnr Williams 6 2 1:19,836 +22,898 4 9 Isack Hadjar RB 9 2 1:19,473 +23,586 2 10 Yuki Tsunoda Red Bull 20 1 1:20,039 +26,446 1 11 Fernando Alonso Aston Martin 5 2 1:19,894 +27,250 12 Nico Hulkenberg Sauber 17 1 1:20,401 +30,296 13 Pierre Gasly Alpine 10 2 1:20,398 +31,424 14 Liam Lawson RB 15 2 1:20,473 +32,511 15 Lance Stroll Aston Martin 8 2 1:20,501 +32,993 16 Franco Colapinto Alpine 16 2 1:20,345 +33,411 17 Oliver Bearman Haas 19 2 1:19,521 +33,808 18 Gabriel Bortoleto Sauber 14 3 1:20,630 +38,572 19 Kimi Antonelli Mercedes 13 1 1:20,620 Bỏ dở cuộc đua 20 Esteban Ocon Haas 18 1 1:21,413 Bỏ dở cuộc đua

Bảng điểm cá nhân sau 7 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Oscar Piastri McLaren 4 146 2 Lando Norris McLaren 1 1 133 3 Max Verstappen Red Bull 2 124 4 George Russell Mercedes 99 5 Charles Leclerc Ferrari 61 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 53 7 Kimi Antonelli Mercedes 48 8 Alexander Albon Williams 40 9 Esteban Ocon Haas 14 10 Lance Stroll Aston Martin 14 11 Carlos Sainz Jnr Williams 11 12 Yuki Tsunoda Red Bull 10 13 Pierre Gasly Alpine 7 14 Isack Hadjar Racing Bulls 7 15 Oliver Bearman Haas 6 16 Nico Hulkenberg Sauber 6 17 Fernando Alonso Aston Martin 18 Gabriel Bortoleto Sauber 19 Liam Lawson Racing Bulls 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng điểm đội đua sau 7 chặng

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 5 1 279 2 Mercedes 1 147 3 Red Bull 2 131 4 Ferrari 114 5 Williams 51 6 Haas 20 7 Aston Martin 14 8 Racing Bulls 10 9 Alpine 7 10 Sauber 6

Minh Phương