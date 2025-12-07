Verstappen có thêm lợi thế sau vòng phân hạng Abu Dhabi

UAEGiành quyền xuất phát đầu sau vòng phân hạng trên đường đua Yas Marina tối 6/12, tay đua đương kim vô địch thế giới Max Verstappen tạo lợi thế bước đầu trước thềm cuộc đua chính cuối diễn ra vào tối Chủ nhật.

*Cuộc đua chính thức: 20h Chủ nhật 7/12, giờ Hà Nội.

Thành tích tốt nhất khi thực hiện một vòng đua của Verstappen (Red Bull) là 1 phút 22,207 giây, nhanh hơn kết quả của đối thủ gần nhất là kình địch Lando Norris (McLaren) 0,201 giây. Đồng đội của Norris, Oscar Piastri giành quyền xuất phát thứ ba dù chỉ kém Norris vỏn vẹn 0,029 giây. Cả ba đều vẫn còn cơ hội vô địch mùa giải 2025.

Norris vẫn đang dẫn đầu với 408 điểm, hơn Verstappen 12 điểm. Trong khi đó, Piastri gần như đã hết cơ hội đua vô địch khi kém người đồng đội Norris tới 16 điểm. Nếu Norris kết thúc Grand Prix Abu Dhabi trong top 3, tay đua người Anh sẽ lần đầu bước lên ngôi vương của làng đua xe F1.

Còn Verstappen nhắm tới chiến thắng, trong khi chờ đợi kình địch Norris chỉ về đích thứ 4 hoặc thấp hơn. Việc giành pole chưa nói lên nhiều nhưng phần nào giúp anh có thêm lợi thế trước thềm cuộc đua quyết định trên đường đua Abu Dhabi nơi vốn rất khó vượt mặt. Kể từ năm 2015, các tay đua giành pole ở đây đều giành chiến thắng chặng. Nếu sớm ổn định được vị trí dẫn đầu sau khi xuất phát, Verstappen sẽ chờ đợi Norris gặp biến cố ở phía sau.

Verstappen sau vòng phân hạng trên đường đua Yas Marina, Abu Dhabi, UAE tối 6/12. Ảnh: FO

Sau các vòng đua thử lẫn những vòng phân hạng đầu lép vế trước Norris, tới vòng phân hạng cuối (Q3), Verstappen bất ngờ bứt phá. Lượt chạy đầu tiên tại Q3, tay đua người Hà Lan tranh thủ núp gió trên đoạn đường thẳng sau đồng đội Yuki Tsunoda để lập thành tích 1 phút 22,295 giây, nhanh hơn thành tích do chính anh lập được trước đó tại Q2 tới 0,457 giây. Trong khi đó, bộ đôi McLaren đều không thể vượt qua thành tích do Verstappen lập và tạm xếp ngay sau tay đua của Red Bull khi lần lượt kém 0,327 giây (Piastri) và 0,456 giây (Norris).

Sang lượt chạy thứ hai tại Q3, bộ đôi McLaren cố gắng nhưng đều không thể vượt qua thành tích của Verstappen. Tay đua người Hà Lan sau đó thậm chí còn cải thiện thành tích thêm 0,022 giây để nới rộng cách biệt với các đối thủ. Các bình luận viên truyền hình khi chứng kiến thành tích của Verstappen đã phải thốt lên rằng anh "thi đấu như một cỗ máy".

Chứng kiến tay đua nhà giành pole lần thứ 48 trong sự nghiệp F1, Giám đốc điều hành đội đua Red Bull, Laurent Mekies không tiếc lời khen ngợi qua sóng radio "Tốc độ không thể tin nổi, Max ơi! Đơn giản là khác biệt về tốc độ".

Verstappen có thêm lợi thế sau vòng phân hạng Abu Dhabi Vòng đua đem lại vị trí xuất phát đầu cho Verstappen.

Verstappen sau đó cho biết: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi giành pole. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng tối ưu hóa mọi thứ của chiếc xe. Và chúng tôi rõ ràng đã làm tốt điều đó trong vòng phân hạng ngày hôm nay. Những điều chỉnh rõ ràng đã giúp tôi khác hẳn so với các buổi đua thử".

Về cuộc đua chính thức tối Chủ nhật, anh đánh giá: "Ngày mai chúng ta sẽ biết tôi có thể làm gì. Tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng, trong thâm tâm tôi luôn muốn cố gắng ghi thật nhiều điểm và giành chức vô địch. Tôi cần thêm một chút may mắn và chờ đợi những gì đang diễn ra phía sau".

Kình địch Norris thất vọng nhưng vẫn dành lời khen ngợi Verstappen: "Thật khó khăn. Max đã đua rất tốt, xin chúc mừng anh ấy. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi nghĩ vòng đua của tôi khá tốt; tôi khá hài lòng. Tất nhiên, kết quả khiến tôi hơi thất vọng vì không giành được pole. Chúng tôi sẽ phải cố gắng để có được chiến thắng trong cuộc đua tối Chủ nhật".

Norris thất vọng sau vòng phân hạng trên đường đua Yas Marina, Abu Dhabi, UAE tối 6/12. Ảnh: FO

Đang dẫn đầu bảng xếp hạng lẫn có lợi thế về chỉ số phụ nên Norris nắm quyền chủ động trong việc định đoạt cục diện cuộc đua vô địch. Tay đua người Anh của McLaren sẽ chắc chắn vô địch nếu về đích trong top 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các đối thủ. Nếu về đích thứ 4, Norris vẫn sẽ vô địch, trong trường hợp Verstappen không giành chiến thắng tại Abu Dhabi.

Trong khi đó, với lợi thế xuất phát đầu, cách đơn giản nhất để Verstappen vô địch là giành chiến thắng tại Abu Dhabi và Norris về đích thứ 4 hoặc thấp hơn. Nếu không thắng, để trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ 5 liên tiếp, thì Verstappen phải giành được nhiều hơn Norris ít nhất 13 điểm, đồng thời không được để thua Piastri quá 5 điểm. Nếu không về đích trong top 3, cơ hội không còn với tay đua số một của Red Bull.

Kết quả vòng phân hạng tại Grand Prix Abu Dhabi

Thứ tự Tay đua Đội Thành tích tại Q1 Thành tích tại Q2 Thành tích tại Q3 1 Max Verstappen Red Bull 1 phút 22,877 giây 1 phút 22,752 giây 1 phút 22,207 giây 2 Lando Norris McLaren 1:23,178 1:22,804 1:22,408 3 Oscar Piastri McLaren 1:22,605 1:23,021 1:22,437 4 George Russell Mercedes 1:23,247 1:22,730 1:22,645 5 Charles Leclerc Ferrari 1:23,163 1:22,948 1:22,730 6 Fernando Alonso Aston Martin 1:23,071 1:22,861 1:22,902 7 Gabriel Bortoleto Sauber 1:23,374 1:22,874 1:22,904 8 Esteban Ocon Haas 1:23,334 1:23,023 1:22,913 9 Isack Hadjar Racing Bulls 1:23,373 1:22,997 1:23,072 10 Yuki Tsunoda Red Bull 1:23,386 1:23,034 - 11 Oliver Bearman Haas 1:23,254 1:23,041 - 12 Carlos Sainz Jnr Williams 1:23,187 1:23,042 - 13 Liam Lawson Racing Bulls 1:23,265 1:23,077 - 14 Kimi Antonelli Mercedes 1:22,894 1:23,080 - 15 Lance Stroll Aston Martin 1:23,316 1:23,097 - 16 Lewis Hamilton Ferrari 1:23,394 - - 17 Alexander Albon Williams 1:23,416 - - 18 Nico Hulkenberg Sauber 1:23,450 - - 19 Pierre Gasly Alpine 1:23,468 - - 20 Franco Colapinto Alpine 1:23,890 - -

