Verstappen bị phạt 10 giây vì húc đối thủ trên đường đua F1

Nhà ĐKVĐ Max Verstappen lĩnh án phạt 10 giây vì một khoảnh khắc nóng nảy với George Russell và tụt xuống thứ 10 Grand Prix Tây Ban Nha, nơi bộ đôi McLaren giành chiến thắng kép.

Verstappen trên đường đua Catalunya ở cuộc đua chính Grand Prix Tây Ban Nha ngày 1/6. Ảnh: AP

Biến cố khiến cuộc đua của Red Bull trên đường đua Catalunya, Barcelona xoay chiều đến ở vòng 55, khi chiếc W16 của tân binh Kimi Antonelli (Mercedes) hỏng động cơ và bỏ cuộc, khiến xe an toàn xuất hiện. Lúc này, các tay đua đều tranh thủ về pit thay lốp. Verstappen cũng phải về pit để tránh bị thất thế về lốp. Nhưng việc chỉ còn lốp cứng khiến tay đua người Hà Lan cáu gắt với đội nhà, vì anh đã lường trước sự thua thiệt về lốp ở giai đoạn cuối cuộc đua.

Đúng như dự tính của Verstappen, ngay khi xe an toàn rời đi và cuộc đua bắt đầu trở lại ở vòng 60, tay đua Ferrari Charles Leclerc nhanh chóng tận dụng lợi thế của bộ lốp mềm để tăng tốc, vượt qua chiếc RB21 của Red Bull đang thiếu độ bám để chiếm vị trí thứ ba ngay trước khi tới Turn 1. Khi đối đầu, hai xe này đã va chạm nhẹ, nhưng cả hai đều thoát án phạt, dù đã bị các trọng tài để ý.

Ngay sau đó, đến lượt George Russell (Mercedes) tấn công Verstappen. Chiếc W16 lách vào bên trong chiếc RB21 tại Turn 1. Hai xe va chạm nhẹ và Verstappen phải chạy tắt qua bãi trống ven đường và giữ được vị trí thứ 4. Tay đua người Hà Lan cáo buộc Russell ép chiếc RB21 ra ngoài đường đua. Nhưng kỹ sư đường đua của Verstappen, Gianpiero Lambiase khuyên "gà" nhà trả lại vị trí thứ 4 cho Russell để tránh án phạt "thu lợi bất chính do chạy tắt tại góc cua".

Tới vòng 64, khi cuộc đua chỉ còn hai vòng, Verstappen có động thái di chuyển vào bên trong và nhường chỗ cho Russell vượt ở bên ngoài khi hai xe đến Turn 5. Nhưng khi Russell bắt đầu vượt, Verstappen đột nhiên di chuyển vào làn trong, khiến hai xe va chạm. Hai tay đua vốn có nhiều hiếm khích, nên pha xử lý thiếu kiềm chế của Verstappen khiến Russell phát cáu, to tiếng chửi thề trên sóng radio.

Va chạm với Russell khiến Verstappen bị phạt cộng 10 giây Va chạm với Russell khiến Verstappen bị phạt cộng 10 giây.

Va chạm này khiến các trọng tài lưu ý, và sau khi cuộc đua kết thúc, Verstappen bị cộng thêm 10 giây vào thành tích do "Đột ngột tăng tốc và gây ra va chạm". Bên cạnh đó, tay đua Hà Lan bị thêm ba điểm phạt vào hồ sơ. Thêm một điểm phạt nữa, Verstappen sẽ bị cấm thi đấu một chặng. Tụt xuống vị trí thứ 10 sau án phạt, tay đua Hà Lan chỉ giành được một điểm tại Catalunya và bị Oscar Piastri cùng Lando Norris (McLaren) bỏ xa trên bảng điểm cá nhân.

Verstappen khởi đầu chặng đua khá ấn tượng dù chỉ xuất phát thứ ba. Ngay từ những giây đầu tiên, tận dụng sự chậm trễ của Norris cùng đoạn thẳng dài sau vạch xuất phát, Verstappen nhanh chóng vượt lên thứ hai trước khi đoàn đua tới Turn 1. Tuy nhiên, chiếc RB21 không thể đuổi kịp Piastri ở phía trên, trong khi dần bị Norris thu hẹp khoảng cách.

Tới vòng 13, Norris tận dụng tốc độ của chiếc MCL39 để vượt Verstappen ngay trên đoạn đường thẳng. Chứng kiến tốc độ của McLaren, Red Bull quyết định cho Verstappen về pit sớm ở vòng kế tiếp, qua đó theo đuổi chiến thuật 3 pit. Sự thay đổi của Red Bull không khiến McLaren dao động, đội đua nước Anh vẫn cho Piastri và Norris sử dụng chiến thuật 2 pit.

Mãi tới vòng 21 và 22, McLaren mới gọi hai tay đua nhà về pit thay lốp. Khi Verstappen về pit lần 2 ở vòng 29, tay đua Hà Lan nhanh chóng giành lại vị trí thứ ba đã mất vào tay Leclerc và bắt đầu thu hẹp khoảng cách với hai McLarens ở phía trước, với tốc độ khiến McLaren bắt đầu lo ngại. Tuy nhiên, đội đua nước Anh dần thở phào khi thấy tốc độ của chiếc RB21 chậm lại theo thời gian.

Dù chậm hơn đồng đội Piastri khoảng ba đến bốn giây trong hầu hết thời gian, Norris vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn với Verstappen. Và khi tay đua người Hà Lan vào pit lần thứ ba ở vòng 47, McLaren cũng lần lượt gọi Norris rồi Piastri về thay lốp ở các vòng tiếp theo. Khi cả ba hoàn thành việc thay lốp lần cuối theo kế hoạch, nhóm dẫn đầu bám sát nhau, nhưng Piastri nhanh chóng tăng tốc tách khỏi Norris, người dần gia tăng khoảng cách với Verstappen trước khi xe an toàn xuất hiện.

Khoảnh khắc Verstappen (phải) ép ngược vào trong để húc vào xe của Russell. Ảnh chụp màn hình

Verstappen thừa nhận vận đen khi xe an toàn xuất hiện. Theo anh, lựa chọn theo đuổi chiến thuật 3 pit là đúng đắn vì lốp xe của Red Bull bị xuống cấp khá nhiều. "Thật không may, xe an toàn đã xuất hiện vào cuối chặng đua, và về cơ bản lúc đó, chúng tôi đã hết lốp dù lốp cứng rõ ràng không phải là lốp phù hợp. Khi chỉ còn 6 vòng đua, mọi người đều có thể chạy hết sức và tôi đã thiếu độ bám đường với bộ lốp cứng", nhà ĐKVĐ nói.

Kết quả Grand Prix Tây Ban Nha

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Oscar Piastri McLaren 1 3 1 phút 15,743 giây 1 giờ 32 phút 57,375 giây 25 2 Lando Norris McLaren 2 3 1:16,187 +2,471 giây 18 3 Charles Leclerc Ferrari 7 3 1:17,259 +10,455 15 4 George Russell Mercedes 4 3 1:17,244 +11,359 12 5 Nico Hulkenberg Sauber 15 3 1:17,575 +13,648 10 6 Lewis Hamilton Ferrari 5 3 1:17,706 +15,508 8 7 Isack Hadjar Racing Bulls 9 3 1:17,770 +16,022 6 8 Pierre Gasly Alpine 8 3 1:17,896 +17,882 4 9 Fernando Alonso Aston Martin 10 3 1:18,128 +21,564 2 10 Max Verstappen Red Bull 3 4 1:17,019 +21,826 1 11 Liam Lawson Racing Bulls 13 2 1:19,424 +25,532 12 Gabriel Bortoleto Sauber 12 2 1:18,297 +25,996 13 Yuki Tsunoda Red Bull 19 4 1:17,998 +28,822 14 Carlos Sainz Jnr Williams 17 3 1:19,317 +29,309 15 Franco Colapinto Alpine 18 3 1:18,353 +31,381 16 Esteban Ocon Haas 16 2 1:18,624 +32,197 17 Oliver Bearman Haas 14 3 1:18,907 +37,065 18 Kimi Antonelli Mercedes 6 2 1:18,255 Bỏ dở cuộc đua 19 Alexander Albon Williams 11 3 1:20,508 Bỏ dở cuộc đua 20 Lance Stroll Aston Martin 20 - - Không xuất phát

Bảng thứ bậc cá nhân sau 9 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Oscar Piastri McLaren 5 186 2 Lando Norris McLaren 2 1 176 3 Max Verstappen Red Bull 2 137 4 George Russell Mercedes 111 5 Charles Leclerc Ferrari 94 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 71 7 Kimi Antonelli Mercedes 48 8 Alexander Albon Williams 42 9 Isack Hadjar Racing Bulls 21 10 Esteban Ocon Haas 20 11 Nico Hulkenberg Sauber 16 12 Lance Stroll Aston Martin 14 13 Carlos Sainz Jnr Williams 12 14 Pierre Gasly Alpine 11 15 Yuki Tsunoda Red Bull 10 16 Oliver Bearman Haas 6 17 Liam Lawson Racing Bulls 4 18 Fernando Alonso Aston Martin 2 19 Gabriel Bortoleto Sauber 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng thứ bậc đội đua sau 9 chặng

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 7 1 362 2 Ferrari 1 165 3 Mercedes 159 4 Red Bull 2 144 5 Williams 54 6 Racing Bulls 28 7 Haas 26 8 Aston Martin 16 9 Sauber 16 10 Alpine 7

Minh Phương