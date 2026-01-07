Verge TS Pro - môtô điện dùng pin thể rắn đầu tiên thế giới

Bản sản xuất TS Pro có 2 lựa chọn gói pin, phạm vi hoạt động 349-595 km, lắp môtơ điện công suất 137 mã lực, giá 29.900 USD.

Hãng xe máy điện Phần Lan Verge Motorcycles ra mắt thế giới với hai dòng sản phẩm, TS Pro và TS Ultra. Đây cũng là mẫu môtô điện đầu tiên thế giới sử dụng pin thể rắn. Theo nhà sản xuất, pin thể rắn cho thời gian sạc nhanh hơn cũng như phạm vi hoạt động gần gấp đôi so với pin thông thường. Pin được sản xuất bởi DoNUT Lab - công ty con của Verge.

Theo kế hoạch, TS Pro sẽ có mặt trên thị trường trong nửa đầu năm 2026 và có hai lựa chọn gói pin, gồm 20,2 kWh và 33,3 kWh, tương ứng với phạm vi hoạt động 349 km và 595 km. Với bộ sạc NACS 200 kW trong 10 phút có thể cung cấp quãng đường di chuyển 299 km.

Bên cạnh đó, hãng xe điện Phần Lan tiết lộ thêm, tuổi thọ của pin thể rắn bằng toàn bộ vòng đời của xe, trái ngược với hàng nghìn lần sạc của pin truyền thống. Loại pin mới này có tính an toàn cao, đặc biệt không bắt lửa.

Pin thể rắn có mật độ năng lượng 400 Wh/kg, tức cao gấp đôi các loại pin xe điện hiện nay, được thiết kế để có tuổi thọ 100.000 chu kỳ sạc/xả, theo DoNUT Lab. Pin được kiểm tra nghiêm ngặt trong điều kiện khắc nghiệt, ở cả nhiệt độ -30 độ C và 100 độ C, pin vẫn giữ hơn 99% dung lượng.

TS Pro bán ra với giá 29.900 USD. Xe trang bị môtơ điện công suất 137 mã lực, mô-men xoắn 998 Nm. Trọng lượng của xe là 235 kg, độ cao yên 780 mm. Xe tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,5 giây, tốc độ giới hạn tối đa 200 km/h.

Minh Vũ