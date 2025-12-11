Verdion phát triển trung tâm logistics một tỷ euro

Đan MạchCông ty chuyên bất động sản ngành logistics châu Âu Verdion vừa công bố kế hoạch xây dựng iPort Zealand - trung tâm hậu cần rộng 570.000 m2.

iPort Zealand trải rộng trên diện tích 250 ha tại khu đất tư nhân ở thành phố Ringsted (Đan Mạch), cách Copenhagen (Đan Mạch) 60 km về phía tây. Dự án nằm tại giao điểm của hai hành lang đường sắt quan trọng nhất Đan Mạch theo trục đông - tây và bắc – nam, đồng thời tiếp giáp tuyến cao tốc E20 nối miền tây Đan Mạch với Stockholm (Thụy Điển) qua Copenhagen (Đan Mạch) và Malmö (Thụy Điển).

Tại iPort Zealand, Verdion dự kiến phát triển thêm không gian dành cho logistics, sản xuất tiên tiến, công nghiệp nhẹ và các hoạt động kinh doanh khác, bao gồm cả ngành công nghiệp công nghệ cao và dược phẩm.

Dự án được kỳ vọng hưởng lợi lớn khi tuyến đường hầm kết hợp đường bộ và đường sắt dài nhất thế giới hoàn thành, kết nối Đức và Scandinavia (Bắc Âu, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển) bằng hệ thống đường bộ và đường sắt cao tốc mới. Tuyến hạ tầng này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hamburg (Đức) và Copenhagen (Đan Mạch) tới 2 giờ bằng đường sắt và khoảng 70 phút bằng đường bộ.

Trung tâm hậu cần mới iPort Zealand có diện tích 570.000 m2.

Trung tâm sẽ được thiết kế để xử lý tối thiểu 12 đoàn tàu hàng dài mỗi ngày, hoạt động liên tục 7 ngày trong tuần. Mỗi đoàn tàu có thể thay thế khoảng 60 xe tải đường dài, từ đó giảm tải đáng kể cho mạng lưới giao thông đường bộ.

Toàn bộ các tòa nhà trong dự án sẽ đáp ứng tiêu chuẩn cao về phát triển bền vững, chú trọng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, đồng thời được chứng nhận độc lập bởi tổ chức quốc tế uy tín. Verdion đang phối hợp với các bên liên quan ở cấp địa phương và quốc gia để hoàn thiện thiết kế chi tiết, bảo đảm tiến độ đưa khu thương mại mới vào vận hành đồng thời với thời điểm khánh thành đường hầm.

Ông Michael Hughes, CEO của Verdion, nhấn mạnh iPort Zealand sẽ trở thành cụm trung tâm kinh doanh mới của Đan Mạch nhờ lợi thế vị trí chiến lược. Đường hầm Fehmarnbelt sẽ tạo ra tác động mang tính bước ngoặt đối với khu vực Bắc Âu và Đức, mở ra các tuyến chuỗi cung ứng mới và nhiều cơ hội cho mọi lĩnh vực kinh doanh.

"Điều quan trọng là Đan Mạch phải sẵn sàng nắm bắt làn sóng tăng trưởng này, từ việc làm, dịch vụ đến nguồn thu ngân sách. Trung tâm thương mại mới này sẽ trở thành động lực phát triển của cả vùng, biến những cải thiện về hạ tầng thành lợi ích rõ rệt cho kinh tế địa phương và quốc gia, bao gồm kết nối thuận lợi hơn với các cảng lớn trong khu vực".

Verdion là nhà phát triển và quản lý bất động sản logistics hàng đầu châu Âu, chuyên triển khai các trung tâm hậu cần quy mô lớn, khu công nghiệp hiện đại và giải pháp kho vận tích hợp. Doanh nghiệp nổi tiếng với việc áp dụng tiêu chuẩn bền vững cao, chú trọng đổi mới và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho khách hàng trên toàn khu vực.

Như Ý (Theo Logistics Manager)