Vera Wang - 'hoa nở muộn' của làng váy cưới

Vera Wang nảy ra ý tưởng thành lập thương hiệu đồ cưới vì không tìm được mẫu váy ưng ý khi kết hôn với bạn trai Arthur Becker, năm 1989.

Thương hiệu váy cưới trứ danh Vera Wang tròn 30 năm thống lĩnh thị trường. Nhà thiết kế cũng vừa bước sang tuổi 71 tuổi hôm 27/6. Vogue nhận xét: "Thiết kế của Vera Wang là tiêu chuẩn vàng trong trang phục váy cưới".

Váy cưới Vera Wang là ao ước của nhiều người, được nhiều sao chọn mặc như Karenna Gore, Ivanka Trump, Campbell Brown tới Alicia Keys, Mariah Carey, Sarah Michelle Gellar, Avril Lavigne. Kim Kardashian mặc thiết kế hở vai trong đám cưới với Kris Humphries. Em gái cô - Khloe - cũng xuất hiện với váy đuôi cá. Năm 1999, Victoria mặc váy xòe màu ngà thanh lịch, trao nhẫn cưới cho David Beckham. Đến nay, trang phục vẫn nằm trong tủ quần áo con gái họ - Harper. Jennifer Lopez từng diện váy 18 tầng - một trong những mẫu đắt đỏ nhất Wang thiết kế. Ngày cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton dắt con gái Chelsea Clinton vào lễ đường, cô mặc váy lụa trắng ngà được trang trí công phu.

Victoria Beckham trong mẫu váy cưới của Vera Wang năm 1999. Ảnh: World Celebrity Dress.

Không chỉ chinh phục các cô dâu ngoài đời thực, váy cưới Vera Wang xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, phổ biến tới văn hóa đại chúng. Trong tác phẩm Gossip Girl, nữ chính Blair Waldorf chọn váy Vera Wang trong đám cưới với hoàng tử Louis. Tương tự, thiết kế của bà được cô dâu Charlotte York và Carrie Bradshaw diện ở Sex and the City. Sau đó, hai nhân vật của Kate Hudson và Anne Hathaway mặc các thiết kế đặt riêng trong Bride Wars (Cô dâu đại chiến).

Vera Wang mất rất nhiều năm mới bén duyên và thành công trong thiết kế váy cưới.

Bà sinh ngày 27/6/1949, là con gái của gia đình nhập giàu có gốc Thượng Hải (Trung Quốc). Ngày bé, bà thường được mẹ - phiên dịch viên Liên Hiệp Quốc - đưa tới các triển lãm nghệ thuật, sàn catwalk cao cấp. Tình yêu thời trang được bồi đắp, song cô gái trẻ lại chọn theo đuổi niềm đam mê trượt băng nghệ thuật.

Năm 1969, giấc mơ tham gia đội tuyển trượt băng Olympic Mỹ vụt tắt, Vera Wang thành nhân viên bán hàng cho Yves Saint Laurent rồi được chiêu mộ về Vogue. Bà thành biên tập viên thời trang trẻ tuổi nhất ở tạp chí. Sau 15 năm cống hiến, Vera Wang bỏ đi vì vuột mất vị trí tổng biên tập về tay Anna Wintour. Bà nói trên CR: "Tôi đã nản lòng và ra đi".

Năm 1987, từ nhà báo thời trang, Wang chuyển hẳn sang mảng thiết kế, giữ vị trí giám đốc sáng tạo phụ kiện thời trang tại Ralph Lauren. Năm 1989, bà tổ chức đám cưới với bạn trai Arthur Becker song không thể tìm được bộ váy ưng ý. Trên Vogue, bà nói: "Không ai muốn mặc áo cưới với tay dài 4 inch (khoảng 10 cm), bao quanh bởi tua rua ren, váy phồng quá khổ và những trang sức tóc vướng víu. Tôi nghĩ cần tầm nhìn mới". Sau đó, bà tự tay thiết kế, thuê thợ may hoàn thành bộ váy cưới công phu giá 10.000 USD.

Một năm sau đám cưới, được hỗ trợ tài chính từ bố, bà mở cửa tiệm váy cưới đầu tiên Bridal House khi đã ở tuổi 43. Cửa hàng đặt tại một góc khách sạn hạng sang Carlyle ở Đại lộ Madison (New York). Thời gian đầu, thương hiệu cung cấp các thiết kế của Guy Laroche, Arnold Scaasi, Carolina Herreram và Christian Dior.

Hậu trương BST váy cưới Thu Đông 2020 của Vera Wang Hậu trường chụp ảnh bộ sưu tập váy cưới Thu Đông 2020 của Vera Wang. Video: Vera Wang. Sau vài năm rèn giũa khả năng, nhà mốt tung ra những bộ sưu tập váy cưới đầu tiên. Trái ngược với thị trường đồ cưới những năm 1990 rập khuôn với sequin, chi tiết ren, tay áo công chúa và váy phồng, nặng; Vera Wang tìm hướng đi mới cho bản thân. Thiết kế đầu tay giới thiệu trên tạp chí Vogue, được làm từ satin trắng, có nơ nhung đen ở cổ tay, viền váy, gây ấn tượng bởi sự tối giản. Bà nói trên Vogue: "Tôi có kiến thức thời trang, song không biết gì về váy cưới. Vì vậy, tôi thấy mình mang tới tự do, phá cách không chủ đích. Các cô gái nên thực sự thoải mái và thời trang với những gì họ mặc. Tôi nghĩ chính điều này thay đổi làng mốt".

Với sự thanh lịch, đơn giản, lãng mạn, các thiết kế của Wang đặt nền móng cho váy cưới hiện đại. Thay vì màu trắng truyền thống, Wang đưa đỏ vào bộ sưu tập năm 2013, biến pastel thành đặc trưng trong các thiết kế xuân 2020. Màu đen (bị coi là xui xẻo) thường xuyên xuất hiện trong các mẫu váy cưới, khi là điểm nhấn tinh tế, có khi trải dài toàn bộ trang phục. Các mẫu váy hở vai, đuôi cá, xẻ tà kết hợp voan, lụa... tạo sự tinh tế, gợi cảm, trẻ trung. Tamara Albu - giáo sư thiết kế thời trang tại Đại học Thiết kế và Nghệ thuật Parsons - bình luận: "Cô ấy hiểu phụ nữ muốn gì trong thời trang".

Vera Wang ở tuổi 71. Ảnh: Instagram.

Wang tiếp tục phát triển thương hiệu váy cưới tại New York, London, Tokyo và Sydney, dần mở rộng tên tuổi sang mảng trang sức, kính mắt, giày dép, phụ kiện, vật dụng gia đình, nước hoa. Nhà mốt cũng quan tâm tới thị trường váy cưới tầm trung, ra mắt thương hiệu White by Vera Wang với giá cả hợp lý hơn, vừa phải. Năm 2002, bà gây được tiếng vang với dòng thời trang The Vera Wang China và Crystal Collection tại quê nhà Trung Quốc.

Năm 2013, nhà mốt nữ được Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ CFDA trao Giải Thành tựu trọn đời. Đến 2018, bà đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng phụ nữ làm giàu tự thân của tạp chí Forbes. Tính tiên phong cùng ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng, truyền thông và người nổi tiếng biến Vera Wang thành bà hoàng váy cưới.

Ở tuổi 71, Vera Wang vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Bà nghiêm khắc với bản thân về chuyện ăn uống, tập luyện, luôn ngủ đủ giấc, hạn chế việc bỏ bữa và thường ăn tối trước 19h. Bà duy trì vóc dáng, tinh thần trẻ trung bằng nâng tạ, đi bộ, đạp xe và thiền. Gu thời trang thanh lịch, tinh tế của bà là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Bảo Thư