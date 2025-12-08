Vera Diamond City kỳ vọng hưởng lợi từ tuyến đường sắt tốc độ cao

Quảng NinhTuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khi triển khai, dự báo cải thiện khả năng kết nối của Móng Cái, qua đó tăng động lực thị trường bất động sản địa phương, gồm Vera Diamond City.

Giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, đa phương thức, tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng. Trong đó, hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái được xem là dự án chiến lược. Tỉnh đề xuất dùng ngân sách địa phương cho bước chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng nhằm sớm đưa các tuyến này vào thực tế.

Hạ tầng đã vận hành tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế. Cao tốc Hạ Long - Móng Cái giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống khoảng hai giờ, đưa trung tâm tỉnh gần hơn với khu kinh tế cửa khẩu. Cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng duy trì vai trò điểm giao thương lớn của miền Bắc, với lượng hàng hóa và hoạt động du lịch biên mậu tăng đều.

Bên cạnh đó, với định hướng phát triển cảng biển, trung tâm logistics, khu thương mại quốc tế và các trục giao thông xương sống, Móng Cái đang hướng đến trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần tạo lực đẩy cho các dự án đô thị cửa khẩu như Vera Diamond City.

Vera Diamond City sở hữu vị trí trung tâm Móng Cái, giữa hai cửa khẩu quốc tế lớn vùng đông bắc.

Trong bối cảnh hạ tầng Móng Cái tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng, vị trí của Vera Diamond City được xem là điểm thuận lợi khi nằm gần hai cửa khẩu quốc tế và tọa lạc trên đại lộ Hòa Bình, trục trung tâm của khu kinh tế cửa khẩu. Vị trí này giúp dự án dễ tiếp cận các hướng kết nối chính và có cơ hội hưởng lợi từ những dự án giao thông mới.

Khi tuyến đường sắt Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái được đưa vào vận hành, dòng khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ có thêm lựa chọn di chuyển nhanh, giảm phụ thuộc đường bộ. Thực tế từ nhiều tuyến tàu du lịch trong nước cho thấy phương thức vận tải này thường tạo sức hút và thúc đẩy dịch vụ ở điểm đến.

Lượng khách đến ga sẽ phân bổ vào các khu trung tâm, tăng nhu cầu lưu trú, thương mại và giải trí. Hoạt động xuất nhập khẩu qua Móng Cái cũng có thể được hỗ trợ nhờ thêm tuyến vận chuyển bằng đường sắt. Doanh nghiệp logistics và thương mại biên giới được dự báo ưu tiên những khu vực gần trục kết nối để tối ưu vận hành.

Vera Diamond City cung cấp hơn 600 sản phẩm bao gồm biệt thự, liền kề, shophouse cùng nhiều tiện ích đặc quyền.

Trong hệ sinh thái đó, Vera Diamond City nằm giữa hai cửa khẩu, trên đại lộ Hòa Bình, được đánh giá có khả năng thu hút chuyên gia, thương nhân cùng lực lượng lao động dịch chuyển tới khu vực. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng đang hoạt động và các dự án chuẩn bị triển khai mở ra dư địa tăng trưởng, góp phần đưa dự án trở thành điểm nhấn của thị trường đô thị biên giới.

