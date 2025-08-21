Vera Diamond City bổ sung hơn 630 sản phẩm thấp tầng tại Móng Cái

Dự án Vera Diamond City, do Vinaconex phát triển cung cấp ra thị trường Móng Cái 637 sản phẩm thấp tầng gồm liền kề, shophouse và biệt thự, với hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện.

Dự án có quy mô 48,8 ha, nằm tại trung tâm Móng Cái, cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Bắc Luân II chưa đến 2 km, khu vực đang được quy hoạch trở thành một trong những đầu tàu kinh tế, thương mại và du lịch của Quảng Ninh.

Từ đây, cư dân có thể kết nối tới khu kinh tế cửa khẩu, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, cảng biển cũng như các điểm du lịch địa phương như bãi biển Trà Cổ.

Vera Diamond City cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái & Bắc Luân II chưa đầy 2 km, kết nối trực tiếp trung tâm hành chính. Ảnh: Vinaconex

Theo chủ đầu tư, hạ tầng nội khu đã được triển khai đồng bộ gồm đường nội bộ trải nhựa, hệ thống điện, nước, chiếu sáng. Một số hạng mục tiện ích đang trong quá trình hoàn thiện như công viên hồ điều hòa 1,2 ha; khu phức hợp thể thao và tiện ích trung tâm rộng một ha; 4 sân pickleball hiện đại, công viên cảnh quan đa tầng, sân chơi trẻ em, bể bơi nước mặn, phòng gym cao cấp...

Hạ tầng kỹ thuật cơ bản của dự án đã hoàn thiện. Ảnh: Vinaconex

Vera Diamond City do Vinaconex làm chủ đầu tư. Dự án nằm giữa hai cửa khẩu quốc tế Móng Cái 1 và 2, trong bán kính 2 km, ngay giao lộ giữa đại lộ Hòa Bình (lộ giới 44 m) và trục đại lộ trung tâm (rộng 50 m). Các tòa tháp thương mại - dịch vụ cùng các dãy shophouse được quy hoạch đồng bộ, hứa hẹn trở thành trung tâm giao thương mới của khu vực.

Dự án hướng đến phục vụ nhu cầu ở và kinh doanh dịch vụ tại khu kinh tế cửa khẩu, trong bối cảnh Móng Cái được định hướng phát triển thành trung tâm thương mại và du lịch của Quảng Ninh.

Khu thể thao và tiện ích có diện tích trên 10.000 m2 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Vinaconex

Vera Diamond City được cấp sổ đỏ từng căn, tiến độ xây dựng nhiều hạng mục đã hiện hữu, có thể tham quan trực tiếp. Với vị trí chiến lược Vera Diamond City được ví như một "trạm trung chuyển đô thị" trong dòng chảy thương mại vùng biên.

Cộng hưởng các yếu tố, chủ đầu tư kỳ vọng, khi toàn bộ tiện ích tại dự án đi vào hoạt động, biên độ tăng giá có thể đạt 30 - 40% trong trung và dài hạn.

Phối cảnh biệt thự mang phong cách châu Âu tại dự án. Ảnh: Vinaconex

Sở hữu hơn 70 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, Móng Cái từ lâu đã giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế sôi động. Những năm trở lại đây, với cú hích từ chính sách phát triển, quy hoạch, hạ tầng, Móng Cái đang bứt phá vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới vùng Đông Bắc.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được hoàn thiện không chỉ mở ra trục kết nối xuyên suốt từ Thủ đô tới vùng biên mà còn đưa Móng Cái vào vị trí chiến lược trong vành đai kinh tế ASEAN - Trung Quốc. Bên cạnh đó, hệ thống cửa khẩu, cảng biển, trung tâm ICD và các tuyến giao thông nội đô đang được nâng cấp đồng bộ, đưa Móng Cái tiến gần hơn đến vai trò của một đô thị giao thương quốc tế.

Song Anh