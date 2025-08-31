Venus Williams và hành trình khẳng định sự trường tồn ở Mỹ Mở rộng

Venus Williams, ở tuổi 45, nhắc nhở quần vợt thế giới về sự bền bỉ, khi cùng người đánh cặp Leylah Fernandez tiến vào vòng ba đôi nữ sau chiến thắng áp đảo trước cặp Ulrikke Eikeri và Eri Hozumi với tỷ số 7–6 (7–1), 6–1.

Venus Wlliams và Leylah Fernandez ăn mừng sau khi ghi điểm trong trận đánh đôi nữ trước Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi ở Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: Reuters

Trước khi Mỹ Mở rộng 2025 khởi tranh, Venus chỉ dự định cho lần tái xuất thứ 25 ở nội dung đơn nữ nhờ suất đặc cách và nhận lời đánh cặp với đồng hương Reilly Opelka ở nội dung đôi nam – nữ thể thức mới.

Nhưng một cuộc gọi muộn lúc nửa đêm mời tham gia nội dung đôi nữ đã kéo dài hành trình của huyền thoại quần vợt này tại New York, khi cô đã phải dừng bước trước đó ở vòng một nội dung đơn nữ và vòng 1/8 đôi nam – nữ. Kể từ Wimbledon 1998, Mỹ Mở rộng 2025 là Grand Slam đầu tiên mà Venus thi đấu ở cả ba nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam – nữ.

Số phận đẩy đưa

Venus 45 tuổi và Leylah 22 tuổi, bắt cặp với nhau mà không hẹn trước. Tay vợt số 30 thế giới từ đầu định thi đấu cùng Marie Bouzkova, nhưng đồng đội người CH Czech rút lui vì chấn thương. Leylah rất muốn tranh tài ở nội dung đôi và đội ngũ của cô gấp rút tìm người thay thế. Đó là lúc người cha kiêm HLV của cô, Jorge Fernandez, nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Sao không thử hỏi Venus? Ý tôi là, kịch bản tệ nhất có thể xảy đến là cô ấy nói lời từ chối, đúng không?", Leylah nhớ lại lời cha. Cô không có số điện thoại của Venus, nên phải nhờ những người quen biết để hỏi xem tay vợt đàn chị có muốn thi đấu đôi hay không. Leylah nhận được phản hồi vào khoảng 22h30 rằng Venus đồng ý.

Leylah mô tả khoảnh khắc nhận được cuộc gọi ấy như một đứa trẻ trong ngày lễ Giáng sinh: "Tôi không thể ngừng cười suốt cả đêm và thậm chí đến sáng hôm sau. Tôi vô cùng hạnh phúc và phấn khích".

Trước trận vòng một đôi nữ một ngày, Venus và Leylah muốn tập luyện đầy đủ cùng nhau, nhưng trận đơn của tay vợt Canada kéo dài ba set, khiến kế hoạch không thể thực hiện. Dù vậy, họ đã có một buổi tập ngắn trước khi bước vào trận đấu ngày hôm sau.

Venus Williams ký tặng khán giả sau trận thắng Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi. Ảnh: Reuters

"Sự tình cờ" trong hành trình đến lúc này của cặp đôi lão làng và trẻ trung chưa dừng lại ở đó. Trận ra quân của họ trước cặp hạt giống số sáu Lyudmyla Kichenok (Ukraine) và Ellen Perez (Australia) ban đầu được lên lịch diễn ra ở sân Grandstand. Tuy nhiên, do lịch đấu buổi chiều của sân Louis Armstrong kết thúc sớm, trận đấu được chuyển sang sân lớn thứ hai của Flushing Meadows, và màn trình diễn của Venus và Leylah hoàn toàn xứng đáng với sân khấu chật kín khán giả này.

Lối chơi của họ hòa quyện hoàn hảo, mang đến một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất tại Mỹ Mở rộng với tỷ số 7-6(4), 6-3. Trong trận, có những khoảnh khắc Venus tung ra các cú giao bóng khoảng 160 km/h khiến đối thủ không trả giao nổi. Thời điểm Leylah khép lại trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm ace, tay vợt trẻ giơ cao vợt và ôm chầm lấy Venus, khán giả tại sân Louis Armstrong đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, Venus thực hiện động tác xoay người đặc trưng, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của mình ở nội dung đôi nữ Mỹ Mở rộng sau 11 năm.

"Tôi không thể tin nổi", Venus nói về cuộc gọi mời bắt cặp với Leylah sau trận. "Lúc đó khoảng 22h tối. Tôi đã nghĩ 'Mình không giỏi lắm ở nội dung đôi'. Nhưng thật vui khi lại được thi đấu trước toàn thể các khán giả ở đây".

Hành trình tiếp tục

Venus từng sở hữu 14 Grand Slam đôi nữ, tất cả đều cùng Serena. Trong khi Leylah vẫn đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở cả nội dung đơn và đôi. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Venus cùng Leylah đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất giải đấu.

Ở vòng hai mới đây, họ tiếp tục đánh bại cặp Ulrikke Eikeri (Na Uy) và Eri Hozumi (Nhật Bản) với tỷ số 7–6 (7–1), 6–1, cho thấy sự bình tĩnh dưới áp lực trong set đầu và thống trị tuyệt đối trong set hai.

Set đầu diễn ra căng thẳng khi cả hai cặp đôi đều chắc chắn ở các game giao bóng cho đến loạt tiebreak. Venus và Leylah sau đó tăng tốc, giành chiến thắng thuyết phục 7-1 trong loạt đánh này nhờ lối chơi lên lưới mạnh mẽ của tay vợt Mỹ và những cú đánh chính xác từ cuối sân của tay vợt Canada. Tận dụng đà chiến thắng, họ sớm bẻ giao bóng trong set hai và duy trì lợi thế, khép lại trận đấu chỉ sau hơn 90 phút.

Sau trận, Leylah có hành động tinh tế khi nhường sân khấu cho người đàn chị, ra hiệu để tay vợt 45 tuổi tiến ra giữa sân thực hiện điệu xoay người và vẫy tay đặc trưng. Sau đó, Venus cũng đáp lại bằng cách để người đàn em thực hiện động tác tương tự trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả sân Louis Armstrong.

Venus Williams và hành trình khẳng định sự trường tồn ở Mỹ Mở rộng

"Venus thực sự là một nguồn cảm hứng", Leylah nói sau trận. "Chị ấy đã truyền động lực để tôi tiếp tục hành trình này, qua những thời điểm tốt và xấu. Thấy Venus tiếp tục thi đấu tại đây, tận hưởng niềm vui và đam mê với môn thể thao này mới thật sự truyền cảm hứng biết bao".

Còn Venus thì tuyên bố: "Năng lượng của chúng tôi đến từ sự đồng điệu, quyết tâm, không bỏ cuộc, đến việc luôn tập trung vào từng chi tiết. Thật tuyệt vì tôi chưa từng chơi với một đối tác nào – ngoài Serena – có tinh thần như vậy. Thật sự rất thú vị".

Với Venus, đây là lần đầu tiên cô tiến xa hơn vòng hai nội dung đôi nữ tại Mỹ Mở rộng kể từ 2014, và là những chiến thắng đầu tiên ở nội dung đôi nữ Grand Slam kể từ Roland Garros 2018. Ở tuổi 45, cô cũng là tay vợt lớn tuổi nhất tham dự vòng đấu chính nội dung đơn nữ của Mỹ Mở rộng từ sau Renee Richards 1981.

Còn với Leylah, tay vợt từng vào chung kết đơn nữ Mỹ Mở rộng 2021, sự kết hợp cùng Venus mở ra cơ hội để cô tiến sâu ở giải đấu, sau khi đã phải dừng bước ở vòng ba đơn nữ trước tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka. Cặp đôi này cần thêm bốn chiến thắng nữa để vô địch đôi nữ. Dù kết quả ra sao, người hâm mộ vẫn đang tận hưởng từng khoảnh khắc mà cặp đôi ẩn số này – nhất là Venus – mang lại ở Flushing Meadows năm nay.

Hoàng Thông