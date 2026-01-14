Venus Williams tạo nên trận đấu cao tuổi nhất lịch sử WTA

AustraliaCô chị nhà Williams để thua đối thủ Tatjana Maria ở giải Hobart International hôm 13/1, trong trận đấu có tổng số tuổi hai tay vợt là 83.

Venus, 45 tuổi, dừng bước ngay vòng đầu ở giải thứ hai liên tiếp khởi động cho Australia Mở rộng. Nhưng lão tướng Mỹ đã trụ vững trong 87 phút trước đối thủ đang đứng thứ 42 thế giới, cứu 6 trong 9 break-point trận này, trước khi thua 4-6, 3-6.

Venus (trái) và Maria bắt tay sau trận đấu tại Domain Tennis Centre, Hobart, Australia hôm 13/1. Ảnh: Reuters

Lần đầu Williams gặp Maria đã tạo nên kỷ lục về trận đấu có số tuổi nhiều nhất từ khi WTA Tour thành lập năm 1973. Maria cho biết hai con gái cô, một 12 tuổi và một 4 tuổi, đều cổ vũ cho Williams chứ không phải mẹ chúng.

"Hai đứa đều yêu thích Venus. Ngay cả tôi cũng hâm mộ chị ấy", tay vợt Đức chia sẻ sau trận đấu hôm 13/1. "Các con là fan của Venus nên trận này thực sự khó khăn cho tôi. Đứa lớn của tôi đặc biệt hâm mộ Venus và nó rất hạnh phúc khi tận mắt chứng kiến trận đấu".

Sinh năm 1987 nhưng Maria vẫn đang trong top 50 thế giới. Năm ngoái cô trở thành nhà vô địch WTA Tour lớn tuổi nhất kể từ Serena Williams năm 2020 khi đoạt cúp Queen’s Club Championship tại London.

Trong khi đó, Venus dù thua liên tiếp hai giải vẫn sẽ dự Australia Mở rộng lần đầu tiên sau 5 năm, nhờ vé đặc cách. Cô sẽ là tay vợt lớn tuổi nhất từng dự Grand Slam tại Melbourne. Chủ nhân bảy Grand Slam mới kết hôn cuối năm ngoái, sau khi trở lại thi đấu ở Mỹ Mở rộng.

Venus, hiện đứng 582 thế giới, cho biết cô cảm thấy thoải mái và tự tin với thể trạng hiện tại. "Tôi vẫn tập luyện đều đặn, di chuyển ổn và tung ra được những cú đánh ưng ý. Tôi yêu thích sự cạnh tranh nên muốn thi đấu tiếp. Mục tiêu của tôi là chiến đấu trong từng trận".

Ngoài nội dung đơn, Venus còn đăng ký cả nội dung đôi - nơi được cho là phù hợp hơn với độ tuổi của cô. Tuy nhiên, Venus và Elina Svitolina cũng bị loại từ vòng mở màn nội dung đôi nữ, thua cặp Iva Jovic và Alexandra Eala 6-7, 1-6.

