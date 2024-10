'Venom: The last dance' - trận chiến cuối cùng

Con người lẫn sinh vật ngoài hành tinh cùng tham chiến chống lại quái vật hung hãn nhất vũ trụ trong phim "Venom: The last dance" (Venom: Kèo cuối).

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Nội dung lấy bối cảnh sau phần phim Spider-Man: No way home (ra mắt năm 2021) và Venom: Let there be carnage (2021). Phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy đóng) cùng Venom tiếp tục bị Chính phủ truy bắt. Trên đường đi, cả hai đụng độ và may mắn thoát khỏi nanh vuốt của Xenophage - quái vật chuyên săn Symbiote (ký sinh trùng ngoài hành tinh). Venom sau đó tiết lộ các sinh vật đang truy đuổi nó lẫn vật chủ Eddie, đồng thời chạy trốn đến Trái Đất vì muốn tránh tà thần Knull.

Venom cũng đang giữ bí mật Knull tìm kiếm. Nếu nó và Eddie vẫn dính chặt với nhau, Trái Đất sẽ bị hủy diệt. Venom: The last dance cũng hé lộ sự xuất hiện của nhiều sinh vật quen thuộc từ nguyên tác truyện tranh Marvel như Scream, Lasher, Agony, Phage và Toxin/Patrick Mulligan (Stephen Graham thủ vai).

Tài tử Tom Hardy trở lại vai chính loạt phim "Venom" sau ba năm. Ảnh: Sony Pictures

Theo nhà sản xuất Sony Pictures, Venom: The last dance là trận chiến lớn nhất của thương hiệu phim Venom. Xenophage có thể là quái vật hung hãn nhất từ trước đến nay, ngay cả Riot, Carnage ở phần trước cũng không thể so sánh. Nó gần như bất tử, vượt trội về tốc độ, sức mạnh và miễn nhiễm với năng lực của loài ký sinh. Thậm chí, Xenophage xem Symbiote là món khoái khẩu.

Hàng loạt trận đụng độ nổ ra suốt 120 phút, với đa bối cảnh lẫn cách thức chiến đấu. Đại cảnh cháy nổ cùng những màn rượt đuổi tạo kịch tính. Trường đoạn hành động cuối phim thu hút người xem bởi không chỉ Venom, mà rất nhiều Symbiote cùng tham chiến chống chọi thú săn mồi Xenophage. Nhà sản xuất nhận định: "Kết thúc này hoành tráng bậc nhất thế giới siêu anh hùng. Một trận chiến nảy lửa, những pha ra đòn đẹp mắt cùng sức phá hủy không thể tưởng tượng của các Symbiote".

Biên kịch cũng gợi mở lát cắt nhỏ của tà thần Knull - kẻ tạo ra chủng loài Symbiote, có thể hạ gục một vị thần Celestial. Từ chi tiết này, giới chuyên môn cho rằng vũ trụ Người Nhện của Sony (SSU) có thể ra mắt thêm nhiều series đồ sộ về Symbiote, hứa hẹn những trận chiến hấp dẫn hơn.

Bộ đôi phóng viên Eddie Brock và quái vật Venom có nhiều cảnh hài hước. Ảnh: Sony Pictures

Venom (2018) từng gây bão toàn cầu khi đề cập mối quan hệ cộng sinh thú vị giữa Eddie - quái vật cục súc đến từ vũ trụ và Venom - chàng nhà báo lắm tài nhiều tật. Khi buộc phải sống chung, cả hai liên tục đấu khẩu, tranh cãi, đem đến tràng cười. Sau tất cả, Venom nghe lời Eddie hơn, không ăn thịt kẻ tội phạm, thậm chí giúp anh chiến đấu với ác nhân, chữa lành vết thương... Chiều ngược lại, Vemom dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cô độc của Eddie.

Đến Venom: The last dance, mối quan hệ này được nâng cấp lên tầm cao mới. Qua loạt biến cố, cả hai xem nhau như tri kỷ, thấu hiểu hơn. Dù vậy, họ vẫn cãi cọ thường xuyên vì thói ham ăn của Venom và sự ngớ ngẩn từ Eddie.

Nhà sản xuất mô tả Venom như đứa trẻ ngây thơ, đói thì đòi ăn, chán lại đòi chơi, tận hưởng những điều nhỏ bé, ai nói gì cũng hiểu theo nghĩa đen. Tính cách ấy liên tiếp đẩy Eddie vào loạt tình huống oái oăm. Song khi Xenophage xuất hiện, cả hai cảm nhận chặng đường song hành đang đi đến hồi kết. Êkíp xoáy sâu biểu cảm, ca ngợi tình bạn đặc biệt giữa Eddie - Venom.

Trên một diễn đàn phim, khán giả David bình luận: "Hai kẻ thất bại trong thế giới của mình tìm thấy nhau, trở nên đồng điệu, gắn bó. Dù tranh cãi như chó với mèo, Eddie lẫn Venom sẵn sàng hy sinh vì người còn lại. Sony đã tạo dựng tình bạn đẹp trong vũ trụ điện ảnh và loạt phim siêu anh hùng".

Poster phim. Ảnh: Sony Pictures

Venom: The last dance đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Đông Vệ