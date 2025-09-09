Venezuela tuyên bố không muốn đối đầu quân sự với Mỹ

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil khẳng định đất nước không muốn xảy ra xung đột quân sự với Mỹ, khi căng thẳng leo thang ở vùng biển khu vực.

"Chúng tôi không đặt cược vào xung đột và cũng không muốn xung đột", Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil nói trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 8/9, bình luận về tình hình căng thẳng hiện nay giữa Caracas và Washington.

Ông Gil nhấn mạnh Venezuela sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa, nhưng cũng loại trừ khả năng leo thang quân sự với Mỹ hay bất kỳ nước nào trong khu vực.

"Chúng tôi bác bỏ khả năng xảy ra xung đột vì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để răn đe mọi động thái điều động lực lượng đến khu vực, cũng như thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ tổ quốc", ông nói.

Ngoại trưởng Venezuela cho rằng vẫn còn quá sớm để bàn luận về viễn cảnh thành lập liên minh quân sự ở khu vực trong trường hợp căng thẳng leo thang. Ông lưu ý rằng Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực, kêu gọi các bên tôn trọng "khu vực hòa bình" được thiết lập từ năm 2014.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil phát biểu tại Caracas ngày 23/6. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Venezuela đưa ra tuyên bố giữa lúc quan hệ Mỹ - Venezuela căng thẳng vì Mỹ triển khai tàu đổ bộ, khu trục hạm, tàu ngầm hạt nhân cùng hàng nghìn binh sĩ đến khu vực Caribe nhằm đối phó mối đe dọa từ các băng đảng ma túy Mỹ Latin.

Ngày 2/9, quân đội Mỹ bắn nổ một xuồng cao tốc ở vùng biển Caribe, mô tả phương tiện này chở ma túy xuất phát từ Venezuela. Giới chức Mỹ cũng nhiều lần cáo buộc chính phủ Venezuela có liên hệ với băng đảng tội phạm Tren de Aragua, dù Caracas nhiều lần khẳng định tổ chức này đã bị triệt phá vào năm 2023.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục cho bắn nổ phương tiện tình nghi chở ma túy thay vì chặn bắt vì đây là biện pháp răn đe hữu hiệu.

Ngoại trưởng Venezuela bày tỏ hoài nghi về tính xác thực của video vụ bắn nổ "xuồng cao tốc chở ma túy" mà Mỹ công bố hôm 2/9. Ông lưu ý rằng Mỹ đến nay vẫn chưa làm rõ về vị trí, danh tính những người trên phương tiện và tính xác thực của sự kiện.

Ông Gil đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc từ Mỹ rằng Tổng thống Maduro có mối quan hệ với các tổ chức tội phạm. Ông lập luận những thông tin này là "âm mưu chính trị nhằm gây sức ép với Caracas", trong khi trên thực tế chính phủ Venezuela đang triển khai hơn 25.000 nhân viên an ninh ở biên giới Colombia để chống tội phạm ma túy.

"Dường như có một câu chuyện bịa đặt đang được lan truyền giữa các nhân sự quanh Tổng thống Mỹ Donald Trump, cố gán ghép chúng tôi với tội phạm buôn ma túy", ông Gil nói.

Vị trí Venezuela và Mỹ. Đồ họa: BBC

Ngoại trưởng Venezuela nhấn mạnh giải pháp duy nhất cho quan hệ hai nước phải là chính trị và đối thoại, đồng thời nhắc lại thông điệp của Tổng thống Maduro rằng kênh liên lạc với Washington "dù đã sứt mẻ nhưng vẫn được để mở".

"Sau khi họ gửi 8 tàu chiến để cố phá một hòn đá tảng, họ sẽ phải tự hỏi liệu điều đó có đáng hay không. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp tục điều hành đất nước, xây dựng và sống hạnh phúc", ông nói.

Tổng thống Maduro ngày 1/9 cho rằng việc Mỹ tập hợp lực lượng quân sự gần lãnh thổ Venezuela là "mối đe dọa lớn nhất" đối với nước này trong vòng 100 năm qua và cáo buộc Washington đang tìm cách "thay đổi chế độ". Ông kêu gọi Washington từ bỏ kế hoạch này, tôn trọng chủ quyền, quyền được hưởng hòa bình và độc lập của Venezuela cũng như các nước Mỹ Latin.

Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia, đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị. "Nếu bị tấn công, Venezuela sẽ ngay lập tức bước vào thời kỳ kháng chiến", ông Maduro nói.

Thanh Danh (Theo CNN, AFP)