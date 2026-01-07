Venezuela từng chuyển hơn 100 tấn vàng tới Thụy Sĩ

Reuters trích số liệu hải quan cho biết giai đoạn 2013-2016, Venezuela đã vận chuyển 113 tấn vàng sang Thụy Sĩ.

Theo kênh radio SRF (Thụy Sĩ), số vàng trên được đưa đi từ Ngân hàng Trung ương Venezuela vào thời điểm chính phủ nước này muốn bán bớt để hỗ trợ nền kinh tế. SRF cho rằng chúng có thể được gửi đến Thụy Sĩ để tinh chế, cấp chứng nhận và sau đó vận chuyển đi tiếp.

Thụy Sĩ hiện là một trong những trung tâm luyện vàng lớn nhất thế giới, với 5 nhà máy chế tác.

Số vàng trên của Venezuela có giá trị gần 4,14 tỷ franc Thụy Sĩ (5,2 tỷ USD). Việc vận chuyển vàng diễn ra vào giai đoạn đầu Tổng thống Nicolas Maduro nhậm chức (giữa năm 2018).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp ở Caracas năm 2018. Ảnh: Reuters

Nhiều năm qua, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã bán bớt vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế và có ngoại tệ mạnh trong bối cảnh bị Mỹ trừng phạt. "Ngân hàng trung ương Venezuela đã bán tháo vàng ở quy mô lớn giai đoạn 2012-2016. Phần lớn số này đã được chuyển tới Thụy Sĩ", Rhona O’Connell - chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX cho biết. Bà cho rằng số kim loại quý sau đó có thể được bán dưới dạng thỏi nhỏ sang châu Á hoặc nơi khác trên thế giới.

Từ năm 2017, số liệu hải quan không ghi nhận vàng xuất khẩu từ Venezuela sang Thụy Sĩ, sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt nước này. Dù vậy, O'Connell cho rằng "việc xuất khẩu giảm sút có thể chỉ đơn giản do Ngân hàng Trung ương Venezuela hết vàng để bán". Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) hiện không có số liệu về vàng dự trữ của quốc gia Nam Mỹ.

Cuối tuần trước, ông Maduro bị Mỹ bắt giữ sau một cuộc tập kích vào Caracas. Ông hiện đối mặt với các cáo buộc về ma túy.

Ngày 5/1, Thụy Sĩ ra lệnh phong tỏa tài sản của ông Maduro và 36 người khác tại nước này. Tuy nhiên, họ không đưa ra thêm thông tin về giá trị hoặc nguồn gốc số tài sản này. Hiện chưa rõ số tài sản trên và lượng vàng chuyển đến từ Ngân hàng Trung ương Venezuela có mối liên quan nào hay không.

Hà Thu (theo Reuters)