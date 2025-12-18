Venezuela 'triển khai hải quân' hộ tống tàu hàng

Venezuela dường như đã triển khai hải quân hộ tống tàu chở sản phẩm dầu mỏ rời cảng nước này, sau lời đe dọa của ông Trump.

Ba tàu hàng khởi hành từ cảng Jose, đông bắc Venezuela, hướng tới châu Á dưới sự hộ tống của hải quân nước này từ tối 16/12 đến sáng 17/12, NY Times dẫn ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay. Các tàu vận chuyển urê, than cốc, dầu mỏ và các chế phẩm dầu mỏ dành cho thị trường châu Á.

Không tàu nào nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Một quan chức Mỹ xác nhận Washington đã nắm được thông tin và đang xem xét phương án hành động.

Giới chức Venezuela chưa bình luận về thông tin.

Tàu chở hàng neo đậu tại cảng biển ở La Guaira, Venezuela ngày 17/12. Ảnh: AP

Động thái của Venezuela diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/12 ra lệnh "phong tỏa" tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Quyết định này nhắm vào nguồn doanh thu chính của Venezuela, nhằm gia tăng áp lực với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) ngày 17/12 thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ, khẳng định xuất khẩu dầu của nước này không bị ảnh hưởng và các tàu chở dầu liên quan tới hoạt động của PDVSA "vẫn tiếp tục di chuyển một cách an toàn".

Samir Madani, người đồng sáng lập nền tảng theo dõi và phân tích hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu TankerTrackers, cho biết khoảng 40% số tàu vận chuyển dầu thô của Venezuela những năm gần đây nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Hơn 30 tàu như vậy hoạt động ở Venezuela đầu tháng này và được cho là từng vận chuyển dầu từ quốc gia bị Mỹ trừng phạt.

Ông Trump tuyên bố "phong tỏa" khu vực xung quanh Venezuela đã khiến quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc bất ngờ, do lực lượng hải quân một quốc gia tham gia phong tỏa sẽ được coi là hành động chiến tranh. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh chỉ muốn ngăn chặn các tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt.

Tính đến ngày 17/12, nội bộ chính quyền Trump vẫn chưa xác định liệu quân đội Mỹ sẽ dẫn đầu nỗ lực này hay các cơ quan hành pháp và lực lượng tuần duyên thuộc Bộ An ninh Nội địa sẽ đảm nhận vai trò chủ đạo, trong khi Bộ Quốc phòng chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Huyền Lê (Theo NY Times, AFP, Reuters)