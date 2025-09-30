Venezuela sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó Mỹ

Tổng thống Maduro có thể ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó tình hình, sau khi có tin Mỹ "xem xét không kích tội phạm ma túy ở Venezuela".

"Tổng thống Nicolas Maduro đã ký sắc lệnh trao cho ông quyền lực đặc biệt để hành động trong các vấn đề quốc phòng và an ninh, trong đó có trường hợp Mỹ dám tấn công chúng tôi", Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài hôm 29/9.

Theo bà Rodriguez, sắc lệnh sẽ cho phép ông Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng vũ trang trên khắp Venezuela, trao quyền kiểm soát các dịch vụ công và ngành dầu mỏ cho quân đội.

Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Venezuela nói rằng ông Maduro chưa ký văn kiện này. "Phó tổng thống công bố sắc lệnh nhằm cho thấy mọi thứ đã sẵn sàng và Tổng thống Maduro có thể ban hành nó bất cứ lúc nào", nguồn tin cho hay.

Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 15/9. Ảnh: AFP

Chưa rõ Tổng thống Maduro ký sắc lệnh khi nào. Hiến pháp Venezuela quy định quyền lực đặc biệt có thời hạn 90 ngày và có thể gia hạn thêm 90 ngày nữa.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự đến vùng biển Caribe nhằm đối phó với tội phạm ma túy. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi.

Chính quyền Mỹ thông báo quân đội nước này đã tập kích ít nhất ba xuồng nghi chở ma túy từ Venezuela trong những tuần gần đây, khiến 14 người thiệt mạng, nhưng chưa cung cấp bằng chứng cho thấy có ma túy trên ba chiếc xuồng đó.

Vị trí Mỹ và Venezuela. Đồ họa: BBC

NBC News ngày 26/9 đưa tin Lầu Năm Góc đang thảo luận về khả năng triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích các thành viên và thủ lĩnh băng đảng ma túy, cũng như xưởng điều chế ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela.

Phó tổng thống Rodriguez chỉ trích các tuyên bố của Mỹ về đối phó buôn lậu ma túy là "dối trá". Bà cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela, bày tỏ tin tưởng rằng người dân sẽ đồng lòng sát cánh với Tổng thống Maduro trong trường hợp nước này bị tấn công.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, Guardian)