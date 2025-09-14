Venezuela nói lính Mỹ chặn, khám xét tàu cá

Chính phủ Venezuela cáo buộc quân nhân trên chiến hạm Mỹ đổ bộ, khám xét một tàu cá của nước này trong vùng đặc quyền kinh tế.

Một đội 18 quân nhân Mỹ với vũ trang hạng nặng đổ bộ lên khám xét tàu cá ngừ Venezuela có 9 ngư dân ngày 13/9 trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, nhóm ngư dân bị giữ suốt 8 giờ và cấm liên lạc, theo Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil.

Tại cuộc họp báo ở Caracas, ông Gil công bố hình ảnh và video do ngư dân ghi lại, cho thấy binh sĩ Mỹ trên tàu cá và chiếc khu trục hạm Mỹ ở gần đó.

Ông cáo buộc Mỹ đang tìm cách "khiêu khích để biện minh cho leo thang quân sự tại vùng Caribe", đồng thời khẳng định Venezuela sẽ bảo vệ chủ quyền trước mọi hành động bất hợp pháp và phi lý.

Bộ Ngoại giao Venezuela nói rằng chiến dịch của Mỹ làm mất cân bằng chiến lược ở khu vực và lạm dụng sức mạnh quân sự, đe dọa an ninh và hòa bình.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil họp báo ngày 13/9, công bố hình ảnh tàu cá bị hải quân Mỹ chặn. Ảnh: AFP

Một quan chức Mỹ nói với ABC rằng đội tuần tra thuộc lực lượng Tuần duyên Mỹ, được triển khai trên khu trục hạm USS Jason Dunham, đã được lệnh lục soát ma túy trên chiếc tàu cá dựa trên thông tin tình báo, nhưng cuối cùng không tìm thấy tang vật.

Giới chức Mỹ cũng khẳng định con tàu khi đó ở vùng biển quốc tế và bác bỏ cáo buộc họ giữ các ngư dân trong 8 giờ.

Khu trục hạm USS Jason Dunham tại Puerto Rico ngày 6/9. Ảnh: Reuters

Sự việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Mỹ tuyên bố bắn nổ một "xuồng chở ma túy" xuất phát từ Venezuela. Washington cho biết trên phương tiện khi đó có 11 thành viên băng đảng Tren de Aragua.

Caracas bác bỏ tuyên bố của phía Mỹ, gọi vụ tập kích là "hành vi giết người ngoài pháp luật" và cho biết những người thiệt mạng có thể là dân thường.

Mỹ đã triển khai hơn 4.000 binh sĩ và tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe với danh nghĩa chống các băng đảng tội phạm ma túy. Tuy nhiên, các động thái này bị Caracas chỉ trích là âm mưu khiêu khích, gây sức ép nhằm "thay đổi chế độ" tại Venezuela.

Vị trí Venezuela và vùng biển Caribe. Đồ họa: BBC

Thanh Danh (Theo Reuters, AP, ABC)