Venezuela đóng cửa sứ quán ở Na Uy

Venezuela tuyên bố đóng cửa đại sứ quán ở Oslo, vài ngày sau khi lãnh đạo phe đối lập Machado được trao giải Nobel Hòa bình.

Chính phủ Venezuela ngày 13/10 tuyên bố đóng cửa đại sứ quán ở Oslo, Na Uy trong quá trình tái cấu trúc ngành ngoại giao. Nước này cũng đóng cửa đại sứ quán ở Australia, đồng thời mở các cơ quan đại diện ngoại giao ở Zimbabwe và Burkina Faso, những quốc gia được coi là "đối tác chiến lược trong cuộc chiến chống lại áp lực bá quyền".

Đại sứ quán Venezuela ở Oslo, Na Uy, ngày 13/10. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Na Uy sau đó xác nhận Venezuela đã đóng cửa đại sứ quán tại Oslo mà không nêu lý do.

"Đây là điều đáng tiếc. Bất chấp những bất đồng về một số vấn đề, Na Uy vẫn muốn duy trì đối thoại cởi mở với Venezuela và sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy Cecilie Roang nói, nhấn mạnh thêm rằng giải Nobel Hòa bình độc lập với chính phủ.

Động thái của Venezuela diễn ra vài ngày sau khi thủ lĩnh phe đối lập Maria Corina Machado đoạt giải Nobel Hòa bình "vì những nỗ lực không biết mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và đấu tranh để chuyển đổi một cách công bằng, hòa bình sang nền dân chủ".

Chính phủ Venezuela chưa bình luận về việc bà Machado đoạt giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 12/10 gọi bà là "phù thủy ma quái".

Ngọc Ánh (Theo AFP)