Venezuela đình chỉ thỏa thuận khí đốt với Trinidad và Tobago vì chiến hạm Mỹ

Tổng thống Venezuela Maduro đình chỉ thỏa thuận khí đốt với Trinidad và Tobago để đáp trả việc quốc đảo láng giềng này đón chiến hạm Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 27/10 tuyên bố trên truyền hình rằng nước này "đình chỉ ngay lập tức" thỏa thuận năng lượng với Trinidad và Tobago, đồng thời cáo buộc Thủ tướng quốc gia láng giềng Kamla Persad-Bissessar biến đất nước "thành tàu sân bay của đế quốc Mỹ chống lại Venezuela".

Chính phủ trước đây của Trinidad và Tobago đã lên kế hoạch thực hiện nhiều dự án khí đốt chung với Venezuela. Hai quốc gia, được ngăn cách bởi vịnh nhỏ với nơi hẹp nhất chỉ rộng 11 km, hồi năm 2015 ký thỏa thuận thực hiện các dự án thăm dò khí đốt tự nhiên tại vùng biển giữa hai nước.

Thủ tướng Persad-Bissessar cho biết bà không lo ngại về động thái của Venezuela, thêm rằng các cuộc diễn tập chung với Mỹ chỉ nhằm đảm bảo "an ninh trong nước".

"Tương lai của chúng tôi không phụ thuộc và cũng chưa bao giờ phụ thuộc vào Venezuela. Chúng tôi có những kế hoạch và dự án để phát triển nền kinh tế cả trong lĩnh vực năng lượng và phi năng lượng", bà cho hay.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Caracas ngày 12/10. Ảnh: AFP

Tàu khu trục USS Gravely của Mỹ hôm 26/10 cập cảng thủ đô Port of Spain của Trinidad và Tobago, đảo quốc vùng Caribe, để chuẩn bị cho các cuộc diễn tập chung giữa hai nước. Chính phủ quốc đảo trấn an người dân rằng không cần lo ngại về sự hiện diện của tàu Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Trinidad và Tobago sau đó khẳng định đây là hoạt động diễn ra thường kỳ, không phải dấu hiệu chuẩn bị xảy ra chiến tranh.

Chính phủ Venezuela mô tả việc Trinidad và Tobago đón tiếp chiến hạm Mỹ là hành động khiêu khích. Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cáo buộc Thủ tướng Persad-Bissessar đã quyết định "tham gia vào chương trình nghị sự gây chiến của Mỹ".

Venezuela đồng thời cáo buộc Trinidad và Tobago phối hợp với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) để tiến hành khiêu khích, cáo buộc hai nước này "định dàn dựng một vụ tấn công bịa đặt" nhằm kích động đối đầu quân sự. Phó tổng thống Rodriguez tuyên bố Venezuela đã bắt "một nhóm lính đánh thuê có liên hệ với tình báo Mỹ", song không cung cấp bằng chứng.

USS Gravely được điều động đến Trinidad và Tobago giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Caribe. Lực lượng Mỹ đã tiến hành 10 cuộc tập kích nhằm vào các xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela, và trên Thái Bình Dương, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Washington đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu bị không kích là tội phạm ma túy.

Nhiều lãnh đạo ở Mỹ Latin và Caribe chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy, song bà Persad-Bissessar ủng hộ chiến dịch này, nói rằng thà nhìn thấy những kẻ buôn ma túy "bị nổ thành từng mảnh" còn hơn để họ giết hại người dân nước mình.

"Tôi mệt mỏi khi chứng kiến cảnh người dân bị sát hại và khủng bố vì bạo lực băng đảng do buôn lậu ma túy và vũ khí gây ra", bà nói.

Trinidad và Tobago, nơi có dân số khoảng 1,4 triệu người, đôi khi bị những kẻ buôn lậu sử dụng làm nơi cất giữ và phân loại ma túy trước khi vận chuyển đến châu Âu và Bắc Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, AP)