Venezuela đáp trả lời đe dọa 'phong tỏa không phận' của ông Trump

Caracas chỉ trích ông Trump "đe dọa chủ quyền", sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố không phận phía trên và xung quanh Venezuela sẽ bị "phong tỏa hoàn toàn".

Bộ Ngoại giao Venezuela ngày 29/11 ra tuyên bố rằng những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra "mối đe dọa thực dân" đối với chủ quyền của họ, là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp. Bộ này cho rằng ông Trump đang đe dọa "chủ quyền không phận quốc gia và toàn bộ chủ quyền của nhà nước Venezuela".

Theo Caracas, những bình luận của Tổng thống Mỹ là một phần "chính sách xâm lược lâu dài chống lại đất nước chúng tôi", vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Venezuela yêu cầu Mỹ tôn trọng không phận của họ và khẳng định sẽ không chấp nhận mệnh lệnh hay mối đe dọa từ nước ngoài.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social trước đó, ông Trump cảnh báo các hãng hàng không "hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela bị phong tỏa".

Theo chính phủ Venezuela, bài đăng của ông Trump khiến tất cả chuyến bay trục xuất người di cư đã "đơn phương bị đình chỉ". Các chuyến bay trục xuất người di cư bất hợp pháp đến Venezuela là một trong những vấn đề gây tranh cãi của chính quyền Trump, liên quan chương trình đưa người nhập cư bất hợp pháp trở về quê hương.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan tới lời đe dọa "phong tỏa không phận Venezuela" của Tổng thống Trump.

Một chiếc trực thăng Super Cougar của Không quân Venezuela tại căn cứ không quân Libertador ở bang Aragua ngày 29/11. Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lực lượng quân sự hùng hậu đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tổng thống Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Hiện chưa rõ tuyên bố này ám chỉ khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Venezuela hay sẽ sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích nghi phạm vận chuyển ma túy.

Ông Trump trước đó cho biết có thể đối thoại với người đồng cấp Maduro, nhưng cũng không loại trừ khả năng mở chiến dịch can thiệp vào Venezuela.

Huyền Lê (Theo Reuters, Guardian, Sky News)