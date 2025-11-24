Venezuela chỉ trích Mỹ 'nói dối lố bịch'

Venezuela coi việc Mỹ liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách khủng bố là "lời nói dối lố bịch" nhằm mở đường để Washington tăng áp lực với Caracas.

"Venezuela kiên quyết, dứt khoát và tuyệt đối bác bỏ lời dối trá mới và lố bịch từ Ngoại trưởng Marco Rubio, người đã liệt Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nhằm biện minh cho hành động can thiệp bất hợp pháp chống lại chúng tôi", Bộ Ngoại giao Venezuela hôm nay tuyên bố.

Quyết định của Mỹ coi Cartel de los Soles là tổ chức khủng bố nước ngoài có hiệu lực từ ngày 24/11, mở ra cánh cửa để Mỹ gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, theo giới chuyên gia.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Caracas hồi tháng 9. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc ông Maduro điều hành băng đảng này song không đưa ra bằng chứng. Việc liệt Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố là một phần trong chiến dịch của Washington nhằm trấn áp dòng chảy ma túy và nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ Latin vào Mỹ.

Ngoại trưởng Rubio hôm 16/11 nói rằng Cartel de los Soles phải chịu trách nhiệm về "bạo lực khủng bố trên khắp bán cầu của chúng ta".

Ông Trump cho hay việc coi băng đảng trên là tổ chức khủng bố cho phép Mỹ tấn công mục tiêu tại Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sẵn sàng theo đuổi các cuộc đàm phán để đạt được giải pháp ngoại giao.

Mỹ đã triển khai tàu sân bay lớn nhất thế giới và các lực lượng quân sự khác đến vùng biển Caribe với lý do chống ma túy. Quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 21 tàu thuyền bị nghi chở ma túy ở vùng Caribe và đông Thái Bình Dương, khiến 83 người thiệt mạng. Dù vậy, Washington đến nay chưa cung cấp bằng chứng nào cho thấy những tàu thuyền này thực sự chở ma túy.

Vị trí của chiến hạm Mỹ (chấm đỏ) tại khu vực biển Caribe trong tháng 11. Đồ họa: BBC

Tổng thống Maduro hồi tháng 9 mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Quân đội Venezuela ngày 13/11 tổ chức diễn tập quy mô lớn để ứng phó mối đe dọa khi Mỹ tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Hôm 22/11, 6 hãng hàng không đã thông báo hủy các chuyến bay đến Venezuela do lo ngại về an toàn.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) trước đó kêu gọi các máy bay dân sự qua không phận Venezuela "thận trọng" do "tình hình an ninh ngày càng xấu đi cũng như hoạt động quân sự gia tăng trong và xung quanh Venezuela".

Vũ Hoàng (Theo AFP)