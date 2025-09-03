Venezuela cáo buộc Mỹ ngụy tạo video phá hủy xuồng ma túy

Bộ trưởng Truyền thông Venezuela cho rằng giới chức Mỹ dùng AI để ngụy tạo video phá hủy "xuồng chở ma túy" và kích động chiến tranh.

"Dựa trên video được công bố, rất có khả năng nó được dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI)", Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Freddy Nanez ngày 2/9 viết trên mạng xã hội, đề cập thông tin Mỹ bắn nổ "xuồng chở ma túy" trên vùng biển khu vực.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio cho hay Bộ tư lệnh Miền nam (SOUTHCOM) đã tập kích phá hủy một phương tiện thuộc băng đảng ma túy Tren de Aragua, hạ 11 nghi phạm là thành viên băng đảng.

Giới chức Mỹ mô tả xuồng cao tốc "chở đầy ma túy" khởi hành từ Venezuela này đã đi vào vùng biển quốc tế, hướng đến khu vực Caribe và điểm đến cuối cùng của lô hàng là Mỹ. Video phá hủy phương tiện được ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, trong khi Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết chiến dịch.

Hình ảnh "xuồng chở ma túy" từ Venezuela trước khi bị quân đội Mỹ phá hủy ngày 2/9. Ảnh chụp màn hình từ TruthSocial/realDonaldTrump

Bộ trưởng Nanez cho rằng video vụ nổ "giống hoạt hình hơn là hình ảnh thực tế". Ông cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang lừa dối Tổng thống Trump, "kích động chiến tranh và cố làm cho bàn tay của Tổng thống Trump nhuốm máu", đồng thời khẳng định Venezuela không phải mối đe dọa đối với Mỹ.

Trong bài viết trên mạng, ông Nanez cũng đính kèm ảnh chụp màn hình phần trao đổi với ứng dụng AI Gemini, liệt kê các điểm đáng ngờ trong video tập kích được Tổng thống Mỹ công bố.

Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố của ông Nanez.

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Venezuela phát sóng hình ảnh Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores đi bộ trên đường phố Caracas, tiếp xúc với người dân. Ông Maduro không bình luận về vụ tập kích, chỉ khẳng định Venezuela muốn hòa bình và giữ vững chủ quyền quốc gia.

"Trước những lời đe dọa từ chủ nghĩa đế quốc, Chúa đứng về phía chúng ta", ông Maduro tuyên bố, đồng thời cáo buộc Mỹ "đang nhắm vào tài nguyên" của Venezuela, trong đó có các mỏ dầu và khí đốt.

Quân đội Mỹ khai hỏa, đánh chìm 'tàu chở ma túy' từ Venezuela "Xuồng chở ma túy" từ Venezuela bị quân đội Mỹ phá hủy ngày 2/9. Video: TruthSocial/realDonaldTrump

Washington nhiều lần cho rằng Tren de Aragua có mối liên hệ với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, song Venezuela luôn bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định tổ chức tội phạm đã bị triệt phá trong chiến dịch truy quét tại nhà tù năm 2023.

Mỹ gần đây tăng cường hiện diện quân sự tại Caribe với 7 tàu chiến, một tàu ngầm tấn công hạt nhân và hơn 4.500 binh sĩ. Các chiến hạm như USS San Antonio, USS Iwo Jima và USS Fort Lauderdale có khả năng triển khai tên lửa hành trình Tomahawk, máy bay trực thăng. Quân đội Mỹ cũng triển khai trinh sát cơ P-8 tuần tra trên các vùng biển khu vực.

Tại cuộc gặp với truyền thông quốc tế ở Caracas hôm 1/9, Tổng thống Venezuela Maduro chỉ trích việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe. Ông nói rằng nước này đang đối mặt với "mối đe dọa lớn nhất" trong vòng 100 năm qua, khi 8 tàu chiến Mỹ với 1.200 tên lửa "đang nhắm mục tiêu Venezuela".

Thanh Danh (Theo AP, BBC)