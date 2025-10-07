Venezuela cảnh báo nguy cơ đại sứ quán Mỹ bị tấn công

Venezuela nói rằng những kẻ cánh hữu cực đoan có âm mưu đặt thuốc nổ để tấn công khu phức hợp đại sứ quán Mỹ tại Caracas.

Ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela và cũng là trưởng phái đoàn đàm phán của nước này với Mỹ, ngày 6/10 tuyên bố Washington đã được Caracas cảnh báo "về mối đe dọa nghiêm trọng" thông qua ba kênh liên lạc. Ông Rodriguez cho rằng các nhóm cánh hữu cực đoan "giả làm người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro" đang nhắm mục tiêu vào đại sứ quán Mỹ ở Caracas.

"Họ đang định thực hiện hoạt động 'cờ giả', tìm cách đặt chất nổ tại đại sứ quán Mỹ", ông Rodriguez nói, thêm rằng Venezuela đã tăng cường biện pháp an ninh tại cơ quan ngoại giao này. Thuật ngữ "cờ giả" chỉ một hành động được tiến hành nhằm che giấu danh tính hoặc ý đồ thật, khiến người khác tưởng rằng một bên khác là thủ phạm.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi về thông tin.

Quang cảnh bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela, ngày 6/10. Ảnh: AP

Sau khi Mỹ và Venezuela cắt quan hệ ngoại giao năm 2019, đại sứ quán Mỹ ở Caracas đã đóng cửa tới nay. Cơ quan này hiện chỉ duy trì một nhóm nhân viên địa phương chịu trách nhiệm về an ninh và bảo trì cơ sở.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây lại gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự đến vùng biển Caribe với lý do đối phó các băng nhóm tội phạm buôn ma túy.

Mỹ nhiều lần tập kích xuồng nghi buôn lậu ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Venezuela chỉ trích các tuyên bố của Washington về đối phó buôn lậu ma túy là "dối trá", cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên Venezuela.

Ngọc Ánh (Theo AP, AFP)